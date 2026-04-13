Cuotas en fondos extranjeros, una colección de autos, veleros e inmuebles en Uruguay: El patrimonio declarado por el canciller

Francisco Pérez Mackenna cumplió el pasado viernes 10 de abril con su obligación de entregar su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) en su calidad de funcionario público como recién asumido ministro de Relaciones Exteriores.

Según la normativa, quienes deben cumplir con este requisito son las autoridades y personal de planta y a contrata, ya sea directivos, profesionales o técnicos de la Administración del Estado que se desempeñen hasta el tercer nivel jerárquico de los organismos públicos.

Según el propio canciller confesó el domingo a DF, el total de su patrimonio declarado alcanzó a unos US$85 millones.

“Hay distintas maneras de medirlo. Hay valores contables, en mi caso, que tengo sociedades; hay valores de mercado, y hay valores de corte histórico. Hay distintas maneras de valorar una misma cosa. La contabilidad, cuánto me costaron y cuánto valen en el mercado. Entonces, cuando uno aplica las reglas de la declaración de intereses, llevo como US$ 85 millones”, dijo.

Sin embargo, en el desglose es posible determinar que el grueso de su fortuna está depositada en cuotas de fondos de inversión extranjeros, donde hay alojados US$57,1 millones.

En el banco JP Morgan en Estados Unidos invirtió en cuotas de un fondo de inversión por US$20,9 millones y reportó también inversiones en cuotas en la sucursal de la misma entidad en Suiza por otros US$20,7 millones. Ambas inversiones tienen fecha de adquisición abril de 2018.

También suma cuotas de fondos de inversión en la entidad helvética Julius Baer, por otros US$14,8 millones, adquiridas hace poco más de 10 años, en febrero de 2014.

Pérez Mackenna declara además contar con varias sociedades personales. En el exterior, con sede en Uruguay, tiene la firma Adare Capital, y Adare Corp en Estados Unidos, de la cual cuelgan Adare Real State LLC, Adare II Real State LLC y Adare III Real State LLC, que suman un capital de US$3,6 millones.

Entre sus propiedades inmobiliarias en Chile, declara casas en Los Barnechea, Zapallar y campos en Puerto Octay, cuya valuación fiscal se encuentra en US$5,3 millones. El fundo de Puerto Octay, llamado Fundo Puente Alto, tiene un avalúo de $ 1.504 millones.

Asimismo, cuenta con dos propiedades en Uruguay, una en Punta del Este y otra en la playa José Ignacio, valuadas en un total de US$330 mil.

Una de las curiosidades es un extenso catálogo de automóviles cuyo avalúo fiscal es de $648 millones, dado que cuenta con una colección de vehículos, entre los cuales destacan un Aston Martin, un Bentley y un McLaren.