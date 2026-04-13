SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Cuotas en fondos extranjeros, una colección de autos, veleros e inmuebles en Uruguay: El patrimonio declarado por el canciller

    Francisco Pérez Mackenna, quien al asumir como ministro de Relaciones Exteriores dejó de ser el principal ejecutivo del grupo Luksic y renunció a 24 directorios, cumplió el pasado viernes con su obligación de dar a conocer su Declaración de Intereses y Patrimonio. Su fortuna, que acumula más de US$80 millones, está concentrada en dineros en cuentas en Chile y el exterior, pero suma además inmuebles, automóviles de lujo, veleros y acciones de sociedades locales, como los distintos clubes de golf.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal

    Francisco Pérez Mackenna cumplió el pasado viernes 10 de abril con su obligación de entregar su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) en su calidad de funcionario público como recién asumido ministro de Relaciones Exteriores.

    Según la normativa, quienes deben cumplir con este requisito son las autoridades y personal de planta y a contrata, ya sea directivos, profesionales o técnicos de la Administración del Estado que se desempeñen hasta el tercer nivel jerárquico de los organismos públicos.

    Según el propio canciller confesó el domingo a DF, el total de su patrimonio declarado alcanzó a unos US$85 millones.

    “Hay distintas maneras de medirlo. Hay valores contables, en mi caso, que tengo sociedades; hay valores de mercado, y hay valores de corte histórico. Hay distintas maneras de valorar una misma cosa. La contabilidad, cuánto me costaron y cuánto valen en el mercado. Entonces, cuando uno aplica las reglas de la declaración de intereses, llevo como US$ 85 millones”, dijo.

    Sin embargo, en el desglose es posible determinar que el grueso de su fortuna está depositada en cuotas de fondos de inversión extranjeros, donde hay alojados US$57,1 millones.

    En el banco JP Morgan en Estados Unidos invirtió en cuotas de un fondo de inversión por US$20,9 millones y reportó también inversiones en cuotas en la sucursal de la misma entidad en Suiza por otros US$20,7 millones. Ambas inversiones tienen fecha de adquisición abril de 2018.

    También suma cuotas de fondos de inversión en la entidad helvética Julius Baer, por otros US$14,8 millones, adquiridas hace poco más de 10 años, en febrero de 2014.

    Pérez Mackenna declara además contar con varias sociedades personales. En el exterior, con sede en Uruguay, tiene la firma Adare Capital, y Adare Corp en Estados Unidos, de la cual cuelgan Adare Real State LLC, Adare II Real State LLC y Adare III Real State LLC, que suman un capital de US$3,6 millones.

    Entre sus propiedades inmobiliarias en Chile, declara casas en Los Barnechea, Zapallar y campos en Puerto Octay, cuya valuación fiscal se encuentra en US$5,3 millones. El fundo de Puerto Octay, llamado Fundo Puente Alto, tiene un avalúo de $ 1.504 millones.

    Asimismo, cuenta con dos propiedades en Uruguay, una en Punta del Este y otra en la playa José Ignacio, valuadas en un total de US$330 mil.

    Una de las curiosidades es un extenso catálogo de automóviles cuyo avalúo fiscal es de $648 millones, dado que cuenta con una colección de vehículos, entre los cuales destacan un Aston Martin, un Bentley y un McLaren.

    Más sobre:Francisco PérezCancilleríaPatrimonioFortunaNegociosPulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Metales de guerra: Chile está entre los principales países que produjeron minerales esenciales para armamento en 2025

    PS suspende cita con ministro Segpres y opta por entregar carta al gobierno previo a ingreso de megaproyecto de Kast

    Minsal alerta sobre alza de intoxicaciones por paracetamol en escolares: en los casos más graves requiere hospitalización

    En medio de diferencias en RN: Balladares apuesta por apoyar “con el mayor de los convencimientos” la megarreforma de Kast

    Gobierno ya definió a nuevo presidente del directorio de Codelco y no descarta cambios ejecutivos en Novandino Litio

    Bci pide la quiebra de cadena de gimnasios Energy Fitness Club por incumplir acuerdo de reorganización

    Lo más leído

    1.
    Vittorio Corbo: “Tenemos que echar a andar los motores internos porque el viento de cola externo se acabó”

    Vittorio Corbo: “Tenemos que echar a andar los motores internos porque el viento de cola externo se acabó”

    2.
    Iberia planea expandir su presencia en Chile y descarta por ahora alza de pasajes por motivo de subida del petróleo

    Iberia planea expandir su presencia en Chile y descarta por ahora alza de pasajes por motivo de subida del petróleo

    3.
    AFP buscan renovar dos directores en SMU y elegir a un tercero: José Luis Irarrázaval

    AFP buscan renovar dos directores en SMU y elegir a un tercero: José Luis Irarrázaval

    4.
    Tomás Rau: “Así como ha habido aumentos importantes en el salario mínimo, a veces hay que contener esos aumentos”

    Tomás Rau: “Así como ha habido aumentos importantes en el salario mínimo, a veces hay que contener esos aumentos”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Servicios

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: revisa las fechas y cuándo es la preventa

    Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: revisa las fechas y cuándo es la preventa

    Rating del domingo 12 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 12 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    PS suspende cita con ministro Segpres y opta por entregar carta al gobierno previo a ingreso de megaproyecto de Kast
    Chile

    PS suspende cita con ministro Segpres y opta por entregar carta al gobierno previo a ingreso de megaproyecto de Kast

    Minsal alerta sobre alza de intoxicaciones por paracetamol en escolares: en los casos más graves requiere hospitalización

    En medio de diferencias en RN: Balladares apuesta por apoyar “con el mayor de los convencimientos” la megarreforma de Kast

    Metales de guerra: Chile está entre los principales países que produjeron minerales esenciales para armamento en 2025
    Negocios

    Metales de guerra: Chile está entre los principales países que produjeron minerales esenciales para armamento en 2025

    Cuotas en fondos extranjeros, una colección de autos, veleros e inmuebles en Uruguay: El patrimonio declarado por el canciller

    Gobierno ya definió a nuevo presidente del directorio de Codelco y no descarta cambios ejecutivos en Novandino Litio

    “No fue fácil estar a más de 322.000 km de casa”: el relato de los astronautas de Artemis II tras volver del espacio
    Tendencias

    “No fue fácil estar a más de 322.000 km de casa”: el relato de los astronautas de Artemis II tras volver del espacio

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Qué se sabe de “Ghost Murmur”, la tecnología que la CIA presuntamente utilizó para encontrar al piloto de EEUU en Irán

    “Mediocres”: el nuevo dardo de Javier Castrilli contra el arbitraje chileno
    El Deportivo

    “Mediocres”: el nuevo dardo de Javier Castrilli contra el arbitraje chileno

    ¿En que posición quedó? El notable ascenso de Christian Garin que lo vuelve a dejar en el Top 100 del ranking ATP

    ¿Puede ir al Mundial? Qué viene para la Roja Sub 17 tras caer ante Ecuador en el Sudamericano

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Karol G hace historia en el festival Coachella con show que reivindica al mundo latino
    Cultura y entretención

    Karol G hace historia en el festival Coachella con show que reivindica al mundo latino

    Campeón en casa: El Menor se quedó con la Final Internacional de Red Bull Batalla

    Muere a los 92 años Asha Bhosle, leyenda de la música india y artista con más grabaciones de la historia

    Fuerzas Armadas de Irán tildan de “piratería” el anuncio de Estados Unidos sobre el bloqueo al estrecho de Ormuz
    Mundo

    Fuerzas Armadas de Irán tildan de “piratería” el anuncio de Estados Unidos sobre el bloqueo al estrecho de Ormuz

    Trump, Putin… Zelensky: Los perdedores y los ganadores de las elecciones que pusieron fin a la era Orbán en Hungría

    Rusia confirma que ha retomado los ataques contra Ucrania tras el fin de la tregua decretada por la Pascua

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones