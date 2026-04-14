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    El ministro de Defensa tiene más de $ 30 mil millones en inversiones y un fideicomiso

    El ministro Fernando Barros declaró una serie de instrumentos financieros en el extranjero, mayoritariamente en bonos de empresas y bancos, y un contrato de administración con Picton por $10.445 millones. Al menos la mitad de su patrimonio está invertida en bonos, los que suman una cincuentena de posiciones, y cuotas de fondos de inversión.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Seminario Circulo Directores, Fernando Barros. Foto Reinaldo Ubilla Reinaldo Ubilla

    La declaración de patrimonio e intereses del ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, ante la Contraloría General de la República (CGR) tiene 48 páginas y una larga lista de instrumentos financieros que suman más de $ 30 mil millones.

    El abogado y exsocio de Barros & Errázuriz informó un contrato de administración de cartera con Picton Administradora General de Fondos por un valor de $10.445 millones, firmado el 10 de abril de 2026 ante el notario Andrés Felipe Rieutord Alvarado.

    En su extensa cartera de inversiones, Fernando Barros acumula inversiones en bonos por unos $ 15 mil millones. Son cerca de 48 posiciones, diversificadas en bancos, empresas y hasta en instrumentos estatales.

    Entre los instrumentos de deuda de empresas, registra Cemex ($661 millones), CMPC ($649 millones), BCI ($ 394 millones), AES Andes ($ 390 millones), Arcos Dorados ($ 288 millones), Agrosuper ($ 266 millones), ILC ($ 176 millones) y Falabella ($ 245 millones).

    También anota bonos de entidades bancarias internacionales, como USB ($551 millones), dos bonos de HSBC ($617 millones), otras dos en Citigroup ($606 millones) y dos instrumentos en Bank of America ($ 602 millones). También tiene posiciones en Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley, con valores corrientes que oscilan entre los $140 millones y los $417 millones.

    También suma cerca de $ 5 mil millones en cuotas de fondos de inversión. Ahí el activo de mayor valor corresponde a cuotas en el fondo ETF SPDR S&P 500, adquirido el 4 de junio de 2024, con un valor de mercado de $2.411 millones. Dentro de la categoría también registra participaciones en el ETF Vanguard International Equity Index Funds Europe, avaluado en $740 millones, y en el ETF Vanguard S&P 500, con $637 millones. La nómina incluye además fondos orientados a mercados emergentes ($606 millones), la región del Pacífico ($434 millones) y un fondo global total ($59 millones).

    Barros también tiene cerca de $ 2 mil millones en depósitos a plazo, todos registrados a fines de marzo de este año. El más alto corresponde a uno en el Itaucorp, por $ 1.003 millones, de fecha 30 de marzo de 2026, al que se suma otro depósito en Itaú por $584 millones.

    Asimismo, la declaración incluye un depósito en el Banco de Chile por $450 millones y dos colocaciones en el Banco Santander, una por US$353.629 y otra por US$309.105.

    Otra cuenta relevante son derechos por unos $ 8 mil millones, donde la más cuantiosa corresponde a un derecho de cuentas por cobrar por $ 6.935 millones de Inversiones Familiares BV.

    Participaciones

    En su declaración de patrimonio, el ministro de Defensa reportó su participación en Inmobiliaria Macul. El secretario de Estado posee 20 acciones, equivalentes al 20% de la propiedad de la sociedad. Para esa posición, adquirida el 26 de febrero de 1991, asigna un valor corriente en plaza de $4.911 millones.

    Barros también detalló su participación en la sociedad Agrícola Puerto Coihue: 98% de los derechos, porcentaje adquirido el 21 de septiembre de 2011, con un valor libro de $2.907 millones.

    En materia de bienes raíces, Barros reportó una propiedad ubicada en el sector El Coigüe del Lago Todos Los Santos, en la comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos. Tiene un avalúo fiscal de $152.518.784.

    Barros también es socio del empresario Leonidas Vial en la sociedad Rentas Quilín, donde el ministro tiene 20 acciones y un valor comercial de $312 millones.

    Barros también posee 20.000 acciones de la sociedad La Hoyada Inversiones SpA, adquiridas el 10 de marzo de 2026, con un valor corriente en plaza de $607 millones. El registro precisa además que sobre este instrumento, radicado en Chile, pesa un gravamen bajo la figura de fideicomiso.

    En la Región Metropolitana, el secretario de Estado informó una participación del 11,11% en un inmueble del Fundo Santa Teresa de Naltagua, en Isla de Maipo. La propiedad, adquirida en noviembre de 2016, tiene un avalúo fiscal de $407.046.898.

    A esto se suma un inmueble en Zapallar, ubicado en la Avenida Carlos Ossandón, del cual posee el 50%. Esta propiedad, que no es su residencia particular, fue adquirida en marzo de 2024 y cuenta con un avalúo fiscal de $636.939.359.

    Barros también reportó la propiedad de tres vehículos motorizados, todos bajo su titularidad exclusiva. El de mayor valor es un Mercedes Benz S 560 del año 2019, tasado en $65.492.649. También incluye un Subaru Crosstrek 4x4 año 2025, y un Jeep Grand Cherokee fabricado en 2013.

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