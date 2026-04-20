El robot humanoide que terminó una carrera más rápido que cualquier persona en la historia. Foto: Europapress

Lo que hace un año parecía una escena de comedia tecnológica, con robots tropezando en una maratón con cada paso, ha evolucionado en poco tiempo en un hito histórico para la ingeniería.

En la reciente media maratón E-Town de Pekín realizada este fin de semana, la robótica china no solo demostró su evolución, sino que logró lo impensable: superar el récord mundial humano de la disciplina .

Según reportó la agencia Reuters, la edición anterior de esta carrera el año pasado fue accidentada y lenta, con un robot ganador que tardó más de dos horas y media en completar los 21 kilómetros (más del doble que un humano).

Sin embargo, este domingo el panorama cambió drásticamente.

Un centenar de equipos de robótica participaron al lado de los 12.000 corredores de carne y hueso, evidenciando que la autonomía y la velocidad de estas máquinas avanzan a pasos agigantados.

El robot humanoide que terminó una carrera más rápido que cualquier persona en la historia

La hazaña de Honor

El gran protagonista de la jornada fue el robot desarrollado por la marca tecnológica Honor, la misma que vende celulares en el mundo.

La máquina cruzó la meta en un tiempo asombroso de 50 minutos y 26 segundos .

Para poner esta cifra en perspectiva, el registro pulveriza el récord mundial humano de media maratón (57:31), establecido por el ugandés Jacob Kiplimo en 2021.

Du Xiaodi, ingeniero de Honor, explicó al medio que el éxito se debió a un diseño que imita la fisonomía de los atletas de élite, con extremidades de hasta 95 centímetros, y la integración de sistemas de refrigeración líquida heredados de la tecnología de sus teléfonos inteligentes.

El robot humanoide que terminó una carrera más rápido que cualquier persona en la historia. Foto: Honor

Los avances en robots

A diferencia del año anterior, casi la mitad de los participantes usaron robots completamente autónomos, sin necesidad de control remoto.

Este avance en la navegación y la estabilidad estructural es, para los expertos, la verdadera noticia detrás del cronómetro.

“Correr más rápido puede no parecer significativo al principio, pero permite la transferencia de tecnología a la fiabilidad estructural y la refrigeración, y finalmente a aplicaciones industriales ”, señaló Du Xiaodi a Reuters.

Los desafíos de la industria

A pesar del impacto visual de ver robots superando a atletas profesionales, el sector aún enfrenta desafíos.

Los expertos advierten que la velocidad en una pista no se traduce directamente en destreza manual o capacidad de decisión en entornos industriales complejos .

No obstante, el gobierno chino mantiene su apuesta firme por liderar este mercado, impulsando subvenciones y proyectos de infraestructura.

Como señaló Chu Tianqi, un estudiante de ingeniería presente en la carrera: “El futuro será sin duda la era de la IA. Quienes se resistan a ella, quedarán obsoletos”.