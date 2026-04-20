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    Metro de Santiago y Universidad de Chile firman acuerdo para llevar nueva sala del MAC a estación Bellas Artes

    Mac Subcero es el nombre del nuevo espacio que, a partir del segundo semestre de 2026, presentará exhibiciones de artes visuales, mediales y escénicas contemporáneas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Alejandra Fuenzalida

    El pasado jueves 16 de abril, Metro de Santiago y la Universidad de Chile firmaron un convenio de colaboración que dará inicio a “MAC Subcero”, una iniciativa que transformará a la estación Bellas Artes en un nuevo espacio de encuentro entre arte y ciudadanía.

    En el marco de la conmemoración de los 50 años del traslado del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) al Palacio de Bellas Artes y de los 50 años de Metro de Santiago, el proyecto consiste en la creación de una sala de extensión del Museo de Arte Contemporáneo al interior de la estación Bellas Artes (Línea 5), específicamente en la galería ubicada en su mesanina, concebida como un espacio de intercambio cultural abierto a la comunidad.

    El presidente de Metro, Guillermo Muñoz, comentó que “Durante estos años hemos trabajado para que Metro sea mucho más que un sistema de transporte. Hoy contamos con 89 obras de MetroArte y 25 puntos de Bibliometro que han acercado la cultura y la lectura a millones de personas. Con MAC Subcero damos un paso más, creando por primera vez un espacio cultural permanente junto a la Universidad de Chile, consolidando una forma de trabajo donde el arte es parte de la experiencia cotidiana.”

    “MAC Subcero” se proyecta como una plataforma de largo plazo, con una programación de activaciones periódicas —que incluirán conciertos, danza, performances, video arte, paisajes sonoros y sesiones poéticas—, incorporando también la participación de otras unidades y espacios de extensión de la Universidad de Chile, así como de la comunidad.

    “En una sociedad fragmentada y polarizada, donde lo más simple es separarse, es muy valioso lo que estamos haciendo con este caminar para encontrarnos”, dijo por su parte la Rectora de la U. de Chile, Rosa Devés. “Pensar en cómo hacer las cosas de forma distinta es fundamental para la Universidad de Chile; es lo que intentamos hacer todo el tiempo y es lo que ocurre con MAC SubCero. Este es un momento en que un espacio que estaba ahí para ser visto, efectivamente es visto e imaginado de una forma distinta, para así ser transformado”, añadió.

    La iniciativa contempla el desarrollo de intervenciones artísticas permanentes y temporales, incluyendo exhibiciones de artes visuales, mediales y escénicas contemporáneas. Las instalaciones permanentes estarán orientadas a contribuir al mejoramiento y puesta en valor del espacio público, mientras que las intervenciones temporales permitirán dinamizar la experiencia de los usuarios mediante una programación diversa y en constante renovación.

    “Queremos que, en medio de la sociedad de la velocidad en que nos encontramos, MAC Subcero sea una pausa que ofrezca un momento para conectarse con el arte, un espacio de encuentro para quienes habitan y transitan por Santiago, y un vector que invite a vivir el arte contemporáneo en sus diversas expresiones”, comenta Daniel Cruz, director del Museo de Arte Contemporáneo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

    Durante la actividad se presentó, además, la performance de danza “Alma en la mirada” propuesta del Colectivo Ocasión –integrado por las académicas Nuri Gutés y Lorena Hurtado del Departamento de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile–, la que fue creada junto a seis estudiantes y egresados para la ocasión.

    Con este nuevo convenio, la Universidad de Chile, el Museo de Arte Contemporáneo y Metro de Santiago reafirman su compromiso con la democratización del acceso a la cultura, la innovación en el uso de los espacios públicos y el fortalecimiento del vínculo entre arte, ciudad y ciudadanía.

    Más sobre:ArteUniversidad de ChileMetro de SantiagoMACMuseo de Arte ContemporáneoArte Culto

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