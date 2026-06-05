Florentino Pérez vs. Enrique Riquelme: los ofertones y las claves de la elección que definirá el futuro del Real Madrid.

El Real Madrid vivirá un día clave. Después de dos temporadas sin títulos, el debate entre los socios del cuadro merengue se ha trasladado desde los asuntos institucionales hacia el rendimiento del equipo. Este domingo definen su próximo presidente.

Por primera vez en muchos años, la discusión principal a la hora de los comicios no gira en torno a la situación financiera del club. El foco está puesto en la planificación deportiva para recuperar la capacidad competitiva en el corto plazo. En las urnas se enfrentan el actual timonel, Florentino Pérez, y el empresario Enrique Riquelme.

Pérez busca un nuevo mandato

Con 79 años, Pérez es el presidente del Real Madrid desde 2009. Es su segunda etapa al frente de la institución. Anteriormente estuvo entre 2000 y 2006.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y presidente del grupo ACS desde 1992, Pérez ha construido una de las etapas más exitosas de la historia del Real Madrid tanto en el plano económico como deportivo. En sus mandatos, el club ha ganado siete Champions League, además de múltiples títulos nacionales. Su gestión tiene el hito de la construcción de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, la remodelación del estadio Santiago Bernabéu y el crecimiento meteórico de los ingresos comerciales del club. Desde su regreso a la presidencia en 2009, Pérez ha sido reelegido sin oposición.

Sin embargo, el escenario actual presenta una situación diferente. La ausencia de títulos en las dos últimas temporadas ha abierto un debate sobre la planificación y ha generado espacio para la aparición de una candidatura alternativa.

El Real Madrid tuvo una temporada irregular. Foto: @realmadrid

La irrupción de Riquelme

Enrique Riquelme nació en Cox, Alicante, en 1989. Es presidente ejecutivo del Grupo Cox y fundador de Cox Energy.

Su nombre había tenido escasa presencia en el Real Madrid hasta el anuncio de su candidatura. Sin embargo, logró instalarse en la discusión pública gracias a un discurso centrado en los cambios deportivos. Su programa también incorpora propuestas relacionadas con la participación de los fanáticos y la denominada “Ciudad del Socio”, uno de los proyectos que ha utilizado para diferenciarse de la actual directiva.

Claro que el elemento central de la candidatura de Riquelme ha sido la promesa de incorporar jugadores de primer nivel. Sin ir más lejos, este jueves anunció que de ganar comprará a Erling Haaland y Rodri. Claro que esa jugada le valió un desmentido público del Manchester City, el elenco dueño de la carta de ambos futbolistas.

Históricamente, los fichajes han ocupado un lugar importante en las campañas electorales del Real Madrid y han sido el principal ancla de los casi 20 años de Pérez en la cabeza del club. Su victoria en el año 2000 estuvo vinculada al compromiso de incorporar a Luís Figo, por entonces jugador del Barcelona. Fue uno de los golpes al mercado más recordados del siglo.

El debate sobre el modelo deportivo

Más allá de los posibles fichajes, una de las diferencias más claras entre ambas candidaturas aparece en la estructura deportiva. Riquelme propone la incorporación de un director deportivo. También ha dicho que en su eventual mandato, el entrenador del Real Madrid será español.

Frente a las promesas de renovación impulsadas por su rival, Pérez optó por anticipar su gran golpe: anunció que de ganar, firmará José Mourinho. El retorno del portugués al Real Madrid está condicionado a la continuidad del actual presidente.

Eso sí, no ha anunciado fichajes, cambios estructurales ni modificaciones en la estructura interna. Su discurso se ha apoyado la idea de que el Real Madrid ya dispone de un plantel capaz de competir al máximo nivel. Esa postura ha sido interpretada en España como una defensa de su propio modelo de gestión.