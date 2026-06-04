O’Higgins prepara su próxima batalla. Los rancagüinos avanzaron al repechaje de la Copa Sudamericana, en el que tendrán un rival de alcurnia. En el camino de los celestes se cruzará Boca Juniors. Los transandinos vienen de quedar en el camino en la Copa Libertadores, después de la caída ante Universidad Católica, en La Bombonera.

El emparejamiento del equipo de Lucas Bovaglio con la escuadra transandina genera, por un lado, la natural expectativa de tener a un equipo de relieve mundial en campo propio. Por otro, la disyuntiva respecto del lugar en que la escuadra chilena ejercerá la localía.

La batalla de El Teniente: la disyuntiva por la localía de O’Higgins ante Boca Juniors por la Copa Sudamericana

El reglamento parece fulminar las opciones de que el encuentro se juegue en Rancagua. El aforo mínimo exigido para un partido de esta instancia es de 20 mil espectadores, seis mil más que el máximo permitido en El Teniente.

Sin embargo, el punto 4.2.2 del Manual de Clubes de la Copa Conmebol Sudamericana, que se refiere al aforo de estadios, consigna una posible salida. “Asimismo —en situaciones excepcionalísimas— la CONMEBOL podrá evaluar la disputa de un partido en un estadio con aforo diferente al mínimo exigido para cada fase del torneo, previa solicitud formal del club que ejerce la localía, dentro de los plazos establecidos en el punto 4.2.1.1 de este Manual. El cambio de escenario será contemplado si y solo si para los casos en donde el escenario cumpla con todo el resto de los puntos establecidos en este Manual y siempre sujeto a evaluación final de la CONMEBOL", establece.

Boca, el día de la eliminación ante la UC. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

“En evaluación”

O’Higgins declara la materia en un particular estado. “En evaluación”, dice Pablo Hoffmann, el presidente del club, a El Deportivo. "Hay un reglamento que señala que el aforo mínimo es de 20 mil espectadores. El estadio nuestro hace 14 mil. Por lo tanto es menor“, admite, en sentido literal de la normativa.

Sin embargo, también se declara enterado de las salvedades que contempla la normativa. “Hemos sabido que ha habido algunas excepciones”, dice. Un ejemplo en ese sentido son las definiciones que ha disputado Independiente del Valle, cuyo recinto puede albergar a 12 mil espectadores.

El problema radica en la magnitud del rival y en la influencia que ejerce en las autoridades del fútbol sudamericano. “Si nos tocaba con un equipo de cualquier lugar que trajera 50 hinchas, por decir algo, se habrían dado por hecho las gestiones, pero como nos tocó Boca, el asunto tiene que ser mucho más pensado. Eso está en evaluación, Si se pide o no”, sostiene.

El timonel plantea un escenario posible. “¿Irán a venir 1.500 hinchas de Boca? Si fuera así, yo jugaría en Rancagua. Desde nuestro punto de vista, donde vamos a llevar más público es en nuestra cuidad“, sostiene.

En Rancagua se apuran en aclarar que están realizando las averiguaciones de rigor. “Hay tiempo, porque se juega la última semana de julio. Estamos viendo. Sabemos que se pueden ocupar el Estadio Nacional y el de Valparaíso. Hemos hecho la pega”, se apura en aclarar el máximo dirigente del club.

“El reglamento dice que aquí no puede jugar por una cuestión de aforo. Este estadio tiene todo, igual que un escenario internacional, salvo el aforo”, había declarado Matías Ahumada, uno de los propietarios de la entidad. "Hay que prepararla (la solicitud) esta semana. Tenemos a favor el tiempo, tenemos dos meses”, amplió.