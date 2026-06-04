Cuando los personajes aparecen por primera vez en una película: la huella indeleble de seis momentos icónicos

Hannibal Lecter - El silencio de los inocentes

La reja del pasillo golpea con fuerza y Clarice Sterling (Jodie Foster) se estremece levemente. Comienza a caminar hacia la celda donde está retenido Hannibal Lecter (Anthony Hopkins). Mientras suena la musica misteriosa de Howard Shore, Lecter espera a Clarice, de pie, en medio de la celda. “Buenos días”, la saluda. Su tranquilidad es la que hace el contraste de la escena que lo introduce en El silencio de los inocentes (1991).

Joker - Batman, the dark knight

Un sujeto es recogido para el atraco a un banco. A medida que la pandilla perpetra el robo, se revela que su jefe es el misterioso “joker” y les pidió matarse entre sí. Al final solo queda uno, que es enfrentado por el gerente del banco, pero lo abate de un disparo. Luego se quita la máscara y se revela como el villano. “Creo que lo que no te mata simplemente te hace...más extraño”, le dice, mostrando sus características cicatrices y su rostro pintado. Así vemos por primera vez al Joker, interpretado por un notable Heath Ledger.

Darth Vader - Star Wars: a new hope

Probablemente de las entradas más icónicas del cine y define mucho a Star Wars. Un pasillo humeante en la nave consular, tras el tiroteo entre las tropas de la rebelión y los stormtroppers que se recuperan del enfrentamiento. De pronto se abre una puerta y la música orquestal de John Williams anuncia a Darth Vader. Manos en jarra, se escucha por primera vez su inquietante y mecánica respiración. Brutal y memorable.

Hans Landa - Bastardos sin gloria

Si Quentin Tarantino tiene una habilidad, es la de crear momentos memorables para sus personajes. Así lo hace en Bastardos sin gloria (2009) con Hans Landa (Christoph Waltz), un eficiente oficial del SD, que llega hasta una granja lechera en el campo francés en busca de una familia judía desaparecida. Su amabilidad y cortesía con el campesino que lo recibe, contrastan con la tensión del momento y logra salirse con la suya.

El T-Rex - Jurassic Park

Es un personaje sin líneas, pero del que se habla en toda la película. Desde que el señor Hammond, el dueño del Parque Jurásico, confirma que tienen un T-Rex, lo único que desea el espectador es verlo. Y su aparición está a la altura. La famosa toma de las ondas en el vaso, que anuncian los pasos del dinosaurio, hasta su irrupción como un depredador implacable, es una clase de como generar tensión. El talento de Steven Spielberg en toda su amplitud.

Indiana Jones - En busca del arca perdida

Un clásico de la narración visual. Pasa de una visión subjetiva al plano general. En Los Cazadores del Arca Perdida (1981) vemos a un aventurero sin rostro liderando una patrulla de hombres hacia las profundidades de la jungla. Un traidor le apunta con un revolver pero el protagonista lo desarma con un látigo. Ahí se ve por primera vez el rostro del Dr Indiana Jones y revela de inmediato rasgos de su personalidad: intrépido, audaz y decidido. Una entrada que funciona porque dice más de lo que parece.