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    “Gritó a sus asesores durante horas”: Revelan la polémica reacción de Trump durante rescate de piloto en Irán

    Citando a altos funcionarios de la administración republicana, el diario The Wall Street Journal relató que al presidente, tras su reacción, "lo mantuvieron fuera de la sala" mientras su equipo recibía actualizaciones minuto a minuto.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Donald Trump y su gabinete monitoreando el inicio de la guerra contra Irán. Foto: Casa Blanca

    “Parecía que a Donald Trump se le había agotado el apetito por el riesgo y que sus temores iban en aumento”. Así describe el diario The Wall Street Journal el momento vivido en la Casa Blanca cuando un avión de combate F-15 estadounidense fue derribado sobre Irán el 3 de abril, lo que provocó una misión de rescate de alto riesgo.

    Durante ese incidente, un miembro de la tripulación fue rescatado rápidamente por las fuerzas estadounidenses tras eyectarse antes de que el avión se estrellara, pero el segundo miembro de la tripulación pasó más de 24 horas tras las líneas enemigas antes de ser rescatado sano y salvo.

    Según reporta el Journal, cuando el presidente se enteró que dos pilotos estadounidenses habían desaparecido en Irán el Viernes Santo, “gritó a sus asesores durante horas” y luego “lo mantuvieron fuera de la sala” mientras su equipo recibía actualizaciones minuto a minuto.

    Los temores de Trump sobre cómo se estaba desarrollando la guerra “iban en aumento”, apunta el periódico. El mandatario estadounidense les gritó a sus asesores durante horas tras ser informado de que el avión de combate había sido derribado y dos pilotos estaban desaparecidos. “Las imágenes de la crisis de los rehenes iraníes de 1979 -uno de los mayores fracasos de la política internacional de una presidencia en los últimos tiempos- habían estado muy presentes en su mente”, informó el Journal, citando a un alto funcionario de la administración republicana.

    “Si nos fijamos en lo que pasó con Jimmy Carter… con los helicópteros y los rehenes, les costó las elecciones”, había dicho Trump en marzo. “¡Menudo desastre!”.

    Trump exigió que el Ejército los rescatara de inmediato. Sin embargo, Estados Unidos no había estado en territorio iraní desde el derrocamiento del gobierno que desencadenó la crisis de los rehenes, y necesitaban encontrar la manera de acceder al peligroso terreno iraní y evitar al Ejército de Teherán.

    Durante las siguientes 24 horas, los asesores y funcionarios de mayor rango del gobierno, incluidos el vicepresidente JD Vance y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, se conectaron a la Sala de Situaciones para recibir actualizaciones.

    Trump no estuvo presente en la reunión, pero se le mantuvo informado “en momentos importantes” por teléfono, según el periódico, que cita a un alto funcionario de la administración.

    “Los asesores mantuvieron al presidente fuera de la sala mientras recibían actualizaciones minuto a minuto, pues creían que su impaciencia no sería útil”, declaró el funcionario al medio.

    En un comunicado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a The Wall Street Journal que Trump “se ha mantenido como el líder firme que nuestro país necesita”.

    “El presidente Trump hizo campaña con orgullo basándose en su promesa de impedir que el régimen iraní desarrollara un arma nuclear, que es precisamente lo que logra esta noble operación”, dijo Leavitt.

    Tras el rescate del primer piloto el 3 de abril, Estados Unidos se vio inmerso en una carrera contrarreloj para encontrar al segundo miembro de la tripulación antes de que lo hicieran los iraníes, destaca el diario británico The Independent.

    Más de 24 horas después, en la noche del 4 de abril, el presidente fue informado de que el segundo piloto había sido rescatado. Un alto funcionario de la administración Trump declaró entonces que el rescate fue posible gracias al apoyo de la CIA, que alertó al Pentágono y a la Casa Blanca sobre la ubicación del aviador.

    “Fue como encontrar una aguja en un pajar, pero en este caso se trataba de un valiente estadounidense atrapado en una grieta de la montaña, invisible de no ser por las capacidades de la CIA”, afirmó el funcionario.

    Según los informes, la CIA llevó a cabo una campaña de engaño, difundiendo información falsa de que el piloto ya había sido encontrado y rescatado.

    “A veces pierde el rumbo”

    The Wall Street Journal destaca que Trump alardeó del éxito de la misión en Truth Social alrededor de la medianoche y se acostó a las 2 de la madrugada.

    “Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más con el paso de las horas”, dijo el mandatario.

    Seis horas después, el presidente, con aires de grandeza, volvió con otra audaz apuesta para debilitar el control de Irán sobre su punto de influencia más poderoso: el estrecho de Ormuz. “¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno!”, exclamó en las redes sociales la mañana del Domingo de Pascua desde la residencia de la Casa Blanca, añadiendo una oración islámica a la publicación.

    “Un presidente que disfruta del drama está llevando una versión aún más intensa de su enfoque poco convencional y maximalista a una nueva situación: la guerra. Oscila entre posturas beligerantes y conciliadoras, y lidia tras bambalinas con la gravedad de las posibles consecuencias, describió el Journal la actuación del mandatario

    Y agregó: “Al mismo tiempo, el presidente a veces pierde el rumbo, dedicando tiempo a los detalles de sus planes para el salón de baile de la Casa Blanca o a eventos de recaudación de fondos para las elecciones de mitad de mandato, y diciéndoles a sus asesores que quiere abordar otros temas”.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránEE.UU.TrumpRescatePilotosF-15Mundo

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