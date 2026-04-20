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    Cómo son los “robots asesinos” que Ucrania está utilizando para proteger a sus soldados

    Según datos del Ministerio de Defensa de Ucrania, en marzo su ejército realizó más de 9.000 misiones en el frente utilizando vehículos terrestres no tripulados equipados con explosivos, ametralladoras y otras armas. En noviembre de 2025 registraron 2.900 operaciones de este tipo.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo son los “robots asesinos” que Ucrania está utilizando para proteger a sus soldados. Foto: archivo.

    A lo largo de la invasión a gran escala que Rusia ha desarrollado en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, la mayor parte de la atención en cuanto a tecnología de guerra se ha concentrado en el desarrollo de drones aéreos, con la capacidad para realizar desde ataques directos hasta misiones de reconocimiento y de recolección de información.

    Sin embargo, las tropas ucranianas también han recurrido a vehículos no tripulados de carácter marítimo y terrestre.

    Entre estos últimos, se encuentran robots teledirigidos que Kiev ha desplegado para atacar posiciones rusas en el territorio ocupado.

    Un video revisado por el New York Times muestra estos dispositivos verdes de cuatro ruedas todoterreno, los cuales se asemejan en apariencia a los vagones que se pueden comprar en tiendas de jardinería para transportar sacos de tierra.

    Si bien las fuerzas ucranianas los han utilizado principalmente para el transporte de suministros y para realizar evacuaciones médicas en zonas peligrosas, también los está usando cada vez más para realizar ataques.

    El registro revisado por el citado periódico muestra cómo uno de estos robots, cargado con unos 30 kilos de explosivos, atacó una posición rusa, luego de que un vehículo aéreo no tripulado lanzara una bomba para abrirle paso.

    La situación llevó a que dos soldados rusos, quienes estaban en una trinchera, manifestaran su rendición a través de un cartel, lo que llevó a que fueran tomados como prisioneros, según relata el Times.

    Aquella ofensiva con los apodados “robots asesinos” ocurrió el año pasado en la región de Járkov.

    Según manifestó este mes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ese ataque es una muestra de que el Ejército de Ucrania ahora puede tomar posiciones únicamente con armas automatizadas.

    Cómo son los “robots asesinos” que Ucrania está utilizando para proteger a sus soldados. Foto: archivo.

    Por qué Ucrania ha recurrido a robots terrestres para enfrentar la invasión de Rusia

    El creciente uso de robots terrestres por parte de Ucrania se posiciona en un escenario en el que el país busca delegar una mayor parte de los combates a sistemas no tripulados, para así evitar una mayor pérdida de tropas.

    El teniente del Tercer Cuerpo de Ejército de Ucrania, Mykola Zinkevych, quien dirigió el ataque automatizado el año pasado, recalcó al citado periódico que “es mejor lanzar metal que personas”.

    “La vida humana es preciosa y los robots no sangran”, agregó.

    Al mismo tiempo, Kiev busca destacar sus avances tecnológicos en el campo de batalla, para así demostrar a sus aliados occidentales que sus fuerzas pueden mantenerse en combate, a pesar de tener menos efectivos que Moscú.

    Asimismo, espera impulsar una industria de defensa nacional que pueda ayudar al país a establecer potenciales alianzas de seguridad con otras naciones.

    Según datos del Ministerio de Defensa de Ucrania, en marzo su ejército realizó más de 9.000 misiones en el frente utilizando vehículos terrestres no tripulados equipados con explosivos, ametralladoras y otras armas.

    De acuerdo a la cartera, en noviembre de 2025 hicieron 2.900 operaciones de este tipo, mientras que hace un año estas eran limitadas.

    Cómo son los “robots asesinos” que Ucrania está utilizando para proteger a sus soldados. Foto: archivo.

    Cómo son los robots terrestres a los que Ucrania ha recurrido para enfrentar la invasión de Rusia

    Informaciones reunidas por el Times detallan que los vehículos terrestres no tripulados son más lentos y más visibles que los drones cuadricópteros aéreos, lo que los hace más vulnerables a ser vistos y destruidos por las tropas enemigas.

    De la misma manera, la mayoría de estos dispositivos tiene una autonomía de alrededor de 24 horas, antes de que se agoten sus baterías, o exploten, sean detectados o abatidos.

    Cuando se utilizan para despejar una trinchera, posteriormente se deben desplegar soldados para mantener la posición o cambiar las baterías de estos sistemas.

    No obstante, pese a los puntos mencionados, los robots terrestres ofrecen una serie de oportunidades en contextos específicos.

    Entre estas se encuentra que pueden transportar explosivos considerablemente más grandes que los vehículos aéreos no tripulados.

    Junto con ello, entregan una plataforma más estable para disparar armas o cohetes.

    El presidente Zelenski ha sugerido que, potencialmente, estos sistemas podrían venderse en el extranjero o ser intercambiados por armas que contribuyan a la defensa del país.

    En sus palabras, “el futuro ya está en primera línea y Ucrania lo está construyendo”.

    Según explicaron líderes militares ucranianos al citado periódico, el uso de vehículos terrestres no tripulados en ataques se basa en la capacitación para adaptar sistemas existentes, más que en el desarrollo de nuevas tecnologías de punta.

    En este sentido, el oficial de relaciones públicas del Cuerpo de Jártia de la Guardia Nacional de Ucrania, el teniente Volodymyr Dehtyarov, declaró: “Todo se reduce a la calidad del entrenamiento del comandante, el personal y los operadores. No ha surgido nada fundamentalmente nuevo, pero sí nuevas tácticas para el uso de robots”.

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