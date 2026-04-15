Cómo Rusia recluta universitarios para su ejército en medio de la invasión en Ucrania, según una investigación. Foto: archivo.

En medio de la invasión a gran escala que Rusia ha desarrollado en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, las autoridades rusas han intensificado su campaña para reclutar a más efectivos para sus filas.

Tales esfuerzos también han llegado a las universidades, en donde buscan atraer y presionar a estudiantes para que se unan a sus fuerzas de drones , según sostiene una investigación realizada por CNN.

Distintos universitarios, quienes hablaron con el citado medio bajo condición de anonimato por temor a represalias, declararon que “todo cambió este año” y que “las personas influyentes” de sus recintos académicos ahora instan a los alumnos para que vayan a la guerra.

“En la universidad hay carteles sobre las fuerzas de drones por todas partes”, dijo uno de los estudiantes, mientras que otro aseguró que “la presión es colosal” .

Cómo Rusia recluta universitarios para su ejército en medio de la invasión en Ucrania, según una investigación. Foto: archivo.

Cómo Rusia recluta universitarios para su ejército en medio de la invasión en Ucrania

De acuerdo a la investigación de CNN, la campaña de las autoridades rusas para enlistar universitarios para su fuerza de drones es diferente a otros esfuerzos de reclutamiento que se han realizado previamente.

Les prometen un contrato de duración determinada de un año, la oportunidad de servir lejos del frente de combate y la oportunidad de adquirir habilidades de alta tecnología , a través del manejo de vehículos aéreos no tripulados.

Para su investigación, el citado medio reunió testimonios de estudiantes rusos, analizó sitios web y redes sociales de universidades, y revisó informes de medios locales.

Según CNN, encontraron pruebas de que existe “una campaña de reclutamiento generalizada y multifacética”, la cual parece haber iniciado en enero .

Dos meses antes, en noviembre de 2025, el Ministerio de Defensa ruso anunció oficialmente la creación de una nueva rama militar llamada Fuerzas de Sistemas No Tripulados , la cual se centra especialmente en el uso de drones.

La investigación encontró publicaciones en las cuentas de redes sociales de universidades de todo el país, en las que se compartieron videos e imágenes que llamaban al reclutamiento.

De la misma manera, el medio ruso independiente enfocado en estudiantes, Groza, compartió con CNN una base de datos de 269 universidades y centros de educación superior en Rusia y en la Ucrania ocupada, los cuales según afirma, son parte de esta campaña de reclutamiento.

Dicha base de datos se basa en información de fuentes abiertas y en el contacto con estudiantes de establecimientos incluidos.

Un universitario ruso declaró, refiriéndose a sus compañeros, que “los estudiantes están bajo una presión enorme”.

“Por supuesto, escuchar constantemente llamamientos para unirse a la OME —la ‘Operación Militar Especial’, como el Kremlin llama a la invasión en Ucrania— es muy desagradable. Saber que la universidad está haciendo todo lo posible para enviarte a la guerra es aún peor ”.

Algunos de los mensajes compartidos por las universidades incluso hacen alusión a videojuegos de guerra.

“Te dijeron que estabas perdiendo el tiempo con los videojuegos, pero hay un lugar donde tu experiencia es realmente valiosa” , dice un video publicado en redes sociales.

Ofertas de empleo revisadas por CNN precisan que se le da prioridad a los gamers y a los participantes de eSports , es decir, a quienes participan en competiciones profesionales contra otros jugadores.

Uno de los universitarios rusos relató que no ha asistido a reuniones de reclutamiento, pero que “los estudiantes que sí fueron comentaron que les prometieron un montón de dinero (bueno, lo de siempre), condonación de la deuda estudiantil, otros beneficios y, por supuesto, solo un año de servicio en la retaguardia , lejos del frente”.

Cómo Rusia recluta universitarios para su ejército en medio de la invasión en Ucrania, según una investigación. Foto: archivo.

Otro dijo que, en algunos casos, a quienes están en riesgo de ser expulsados se les ofrece unirse a las fuerzas de drones como única manera de evitar esa situación.

Asimismo, varios de los estudiantes comentaron que sus universidades están cortando los plazos para entregar los trabajos, lo que dificulta aprobar y facilita estar al borde de la expulsión.

El abogado militar ruso con sede en Alemania, Artem Klyga, afirmó a CNN que documentos publicados por él mismo en su cuenta de Telegram reflejan que el Ministerio de Defensa ruso ha emitido instrucciones específicas a las universidades sobre cómo desarrollar esta campaña de reclutamiento.

Aseguró que obtuvo los archivos desde una universidad ubicada en Moscú y que estos incluyen una carta general dirigida a “los directores de los centros de formación militar de las instituciones federales de educación superior”.

En la misiva, se les solicita a estos últimos que “organicen, junto con representantes del Ministerio de Defensa, campañas para estudiantes… e informen diariamente a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa”.

Los documentos también detallan incentivos económicos , con bonos de inscripción federales y regionales de al menos un monto equivalente a unos $5.000 dólares estadounidenses.

Según la investigación, algunas universidades ofrecen montos significativamente mayores , los cuales pueden llegar a un pago único equivalente a unos $56.000 dólares para quienes se unan al ejército y un salario base anual cercano a los $70.000.

Klyga sugirió que el dinero es la única promesa que probablemente se cumpla. En sus palabras: “Todo lo demás es mentira”.

“Se trata de un simple contrato con el ejército ruso, sin fecha límite ni condiciones especiales” , agregó el abogado militar.

Por su parte, el director de Citizen. Army. Law., una organización de derechos humanos dedicada a ayudar a militares y reclutas, comentó a CNN: “Cuando termine el año, el estudiante (que ya es miembro del servicio militar) no será dado de baja, al igual que no se da de baja a ningún militar cuyos contratos hayan expirado” .

El citado medio se contactó con el Ministerio de Defensa ruso para preguntar sobre las cifras y los términos de contratos. Sin embargo, no obtuvo respuesta inmediata.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró a principios de abril que la campaña de reclutamiento para las fuerzas de drones estaba activa y manifestó que se trata de “una oferta completamente abierta para una nueva rama de las fuerzas armadas” .

Hasta el momento, no se tiene claridad sobre cuántos estudiantes han sido reclutados a través de la iniciativa.

Ninguno de los estudiantes consultados por el citado medio afirmó creer en los incentivos para enlistarse. No obstante, algunos sugirieron sentir temor por las potenciales decisiones que puedan tomar sus compañeros.