La mejor canción de Beach Boys según Brian Wilson: “Lloré a mares cuando la escuché en la radio”

Si con Pet Sounds, el incombustible álbum de 1966 Brian Wilson creyó haber encontrado la perfección para los The Beach Boys, lo cierto es que para su siempre autoexigente escala, aún quedaba un escalón al que se podía subir todavía más alto.

Después de haber compuesto canciones como Wouldn’t It Be Nice, You Still Believe in Me, o God Only Knows entre sus temas más destacados, estaba empeñado en crear algo aún más grandioso que pudiera considerar definitivamente su obra maestra del pop.

En esa línea, comenzó a componer un proyecto aún más ambicioso, que se llamaría Smile, un álbum que finalmente fue descartado y reelaborado como Smiley Smile (1967). Pero de esas sesiones salió un tema que, a su juicio, terminó sacudiéndolo.

The Beach Boys en el Zoológico de San Diego para las fotos del álbum Pet Sounds.

En 2007, en entrevista con la revista Classic Rock, Wilson se refirió en concreto a Good Vibrations. “¡Esa maldita cosa es tan coherente y sólida!“, exclamó Wilson, emocionado con solo mencionar su mejor obra.

Good Vibrations fue publicada en sencillo el 10 de octubre de 1966 con el instrumental "Let’s Go Away For Awhile" de Pet Sounds en el lado B. La canción se convirtió en todo un éxito tanto en su país como en el Reino Unido.

”Está tan bien lograda que la gente no puede resistirse a amarla. La primera vez que escuché Good Vibrations en la radio, lloré a mares".