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    Valencia advierte que propuesta de Registro de Vándalos debe compatibilizarse con normativa de protección de datos

    El fiscal nacional afirmó que iniciativa va "en la dirección correcta". "Ahora, si una nómina, un listado, es la vía apropiada, bueno, si nos sientan en el Congreso podríamos dar nuestra opinión", indicó.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Tras asistir a la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, el fiscal nacional, Ángel Valencia, valoró positivamente el anuncio de un proyecto de ley para que el Congreso discuta la creación de un Registro de Vándalos e Incivilidades.

    Valencia, advirtió, sin embargo, que la iniciativa debe compatibilizarse con las normativas internacionales vigentes en el país respecto a la protección de datos.

    El jefe del Ministerio Público hizo a alusión a la llamada teoría de las ventanas rotas, señalando que “lo que ha demostrado la experiencia, es que esas prácticas conducen a una cultura de la ilegalidad que deriva en que en los ambientes en los que se producen estas pequeñas incivilidades, poco a poco, comienzan a cometerse delitos más graves”.

    En esa línea, el fiscal nacional sostuvo que la preocupación por delitos e infracciones menores “produce un impacto positivo en la prevención de delitos más graves”.

    “Lo que adelantó el Presidente de la República va en la dirección correcta. Ahora, si una nómina, un listado, es la vía apropiada, bueno, si nos sientan en el Congreso podríamos dar nuestra opinión. En principio, por supuesto, eso tiene que ser compatible con la normativa que tenemos hoy día en materia de protección de datos personales, la normativa internacional. Pero en general, la idea de preocuparse por las incivilidades, me parece que va en la dirección correcta”, explicó.

    Valencia también valoró la voluntad del Presidente Kast de impulsar la iniciativa que establece una ampliación del periodo de flagrancia de 12 a 24 horas.

    La autoridad mencionó que “algo más importante que aquello”, es una propuesta que aprobó el Senado y que la Cámara de Diputados modificó, que permite que la Fiscalía le delegue atribuciones a las policías para que cuenten con mayor autonomía en delitos de alto impacto social y de menor complejidad.

    El fiscal nacional afirmó que “en los países democráticos que combaten eficazmente el delito, las policías tienen más atribuciones de actuación autónoma que las que tienen en Chile”.

    “Lo que estamos pidiendo, hemos planteado el Congreso, hemos planteado en dos cuentas públicas consecutivas, es que se nos permita delegar la atribución a las policías para que las policías puedan mantener las investigaciones durante algunos días más para que no ocurra que cuando se roba un vehículo, cuando el fiscal imparte la orden, el vehículo ya está en el extranjero. Eso no es razonable”, aseguró.

    Más sobre:Cuenta PúblicaRegistro de VándalosÁngel ValenciaIncivilidadesPresidente José Antonio KastSeguridadDelincuencia

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