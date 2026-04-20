Ya están disponibles los resultados del Subsidio de Arriendo: revisa los datos de la postulación de 2025
El beneficio es administrado por el Ministerio de Vivienda y entrega un aporte total de 170 UF.
Ya están disponibles los resultados de las últimas postulaciones al Subsidio de Arriendo, que corresponden al llamado regular que se realizó en 2025.
Cabe recordar que este programa del Ministerio de Vivienda (Minvu) facilita a las familias un aporte temporal para costear este gasto mensual.
En esa línea, los grupos beneficiarios cuentan con un total de 170 Unidades de Fomento (UF), que se distribuyen de manera mensual con tope de 4,2 UF, es decir, alrededor de $165 mil en gran parte del país.
En tanto, para las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes el aporte llega a 4,9 UF, poco más de $192 mil.
Dicho monto asignado por el subsidio se puede utilizar para pagar de forma consecutiva o fragmentada, en un plazo máximo de ocho años.
También cabe considerar que uno de los requisitos para utilizar el programa es que el valor del arriendo no supere las 11 UF en gran parte del país y 13 UF en las regiones anteriormente mencionadas.
Resultados del Subsidio de Arriendo
Los resultados del Subsidio de Arriendo se pueden revisar en el sistema en línea de minvu.cl, mediante Clave Única.
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