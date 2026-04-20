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    Trump cree que es “altamente improbable” una prórroga del alto al fuego en Irán

    “No me voy a precipitar y a firmar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo”, sostuvo Trump al respecto.

    Por 
    Europa Press
    Donald Trump.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que considera “altamente improbable” que haya una prórroga del alto al fuego de dos semanas que expira en la tarde del miércoles si no se alcanza un acuerdo.

    “No me voy a precipitar y a firmar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo”, ha explicado Trump en una entrevista con Bloomberg en la que ha confirmado que su vicepresidente, JD Vance, partirá este mismo lunes hacia Islamabad con la intención de mantener contactos este martes con la delegación iraní, a pesar de que Teherán no ha confirmado estas negociaciones.

    “Es altamente improbable que lo prolongue”, ha respondido al ser preguntado por la tregua anunciada el 7 de abril. De hecho, ha subrayado que la tregua termina “el miércoles por la tarde”. “Miércoles por la tarde, hora de Washington”, ha apuntado.

    El mandatario estadounidense se ha referido también al bloqueo impuesto a los puertos iraníes. “No voy a abrir. Quieren que lo abra. Los iraníes están deseosos de que se abra. No lo voy a abrir hasta que se firme un acuerdo”, ha argüido.

    En cuanto a la posibilidad de que no haya acuerdo y de si reanudará los ataques entonces, ha respondido que “si no hay acuerdo, evidentemente me esperaría” que se retomaran los ataques.

    Más sobre:IránEstados UnidosDonald Trump

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