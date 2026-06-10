Pasa al Senado: Cámara aprueba proyecto que deroga el feriado en días de elecciones y plebiscitos

La Cámara de Diputados aprobó con 87 votos a favor, 54 en contra y dos abstenciones el proyecto de ley que modifica cuerpos legales que indican para derogar el feriado en días de elecciones y plebiscitos.

En detalle, la iniciativa busca eliminar el feriado irrenunciable durante los días de elecciones y plebiscitos. La iniciativa mantiene el día de votación como feriado laboral, pero permite que el comercio y los centros comerciales funcionen con normalidad.

Junto con ello, existía un artículo que necesitaba mayoría de más de 75 votos por cambiar una norma constitucional, lo que se aprobó con 143 votos a favor y ninguno en contra.

La normativa elimina el feriado irrenunciable, pero mantiene la calidad de feriado laboral que tienen los días de elecciones y plebiscitos.

Asimismo, aumenta de tres a cuatro horas el tiempo que tendrán los trabajadores de dichos comercios para ausentarse de sus labores y poder cumplir con su voto.

La sesión contó con la participación de la ministra subrogante de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo, junto con el subsecretario de dicha cartera.