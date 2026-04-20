Steinert y detenidos por agresión a la ministra Lincolao: “Vamos a solicitar las medidas cautelares más gravosas”

Durante la mañana de este lunes la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, agradeció a la Policía de Investigaciones (PDI) por la detención de tres de los presuntos agresores de la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, a la vez que señaló que van a solicitar las “medidas cautelares más gravosas”

Según se conoció en horas de la mañana, los detenidos corresponden a tres estudiantes de la Universidad.

“El Ministerio de Seguridad interpuso una querella, vamos a ser parte y concurrir a la audiencia de hoy con el fin de solicitar las medidas cautelares más gravosas para los imputados”, sostuvo Steinert.

La ministra Steinert además señaló que entiende que las manifestaciones pacíficas son un derecho legítimo, pero destacando que la violencia no es aceptable.

“Como Gobierno estamos conscientes de que las manifestaciones pacíficas son un derecho, pero la violencia nunca es aceptable bajo ningún punto de vista, cualquiera sea la demanda. No hay causa justa que justifique agredir a una autoridad o recurrir a la violencia”, expresó.

Por su parte, el fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, mencionó que “como Ministerio Público, hemos actuado con celeridad para identificar a los responsables y seguiremos impulsando esta investigación con la máxima rigurosidad”. Asimismo, agregó que “nuestro deber es garantizar que conductas de esta naturaleza no queden impunes y que se resguarde el Estado de Derecho, especialmente cuando se trata de ataques contra quienes cumplen funciones públicas”.