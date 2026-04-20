Encuesta: directores de empresas de América Latina centran su preocupación en situación económica y alertan por inflación

En momentos de extrema incertidumbre mundial y de volatilidad de los mercados producto del alza del petróleo y el conflicto armado en Medio Oriente, un estudio de EY revela las principales preocupaciones y prioridades de los directorios de empresas en Chile, Brasil, Colombia y México para este año 2026.

En lo que es su cuarta versión anual, el estudio encuestó a cerca de 350 altos ejecutivos de empresas de diversos sectores económicos de América Latina y mostró que la principal prioridad o preocupación regional está centrada en las condiciones económicas del entorno con 59% de las preferencias, 7 puntos mayor que el sondeo del año pasado. En segunda posición de las preferencias está la innovación y tecnologías como prioridad para este año de los directorios. Ambas ubicaciones se repiten en la encuesta hecha a directivos en Chile.

“Las condiciones económicas se posicionan como el tema prioritario en Chile, con un 50% que afirmó que está en su primera o segunda opción, lo que da cuenta de la importancia de este tema para los directores locales. Innovación y tecnologías en evolución es un aspecto que toma fuerza, siendo elegido por el 36% entre las dos principales prioridades, un porcentaje similar al de Latinoamérica (35%)”, detalla el estudio de EY.

En este sentido, Cristián Lefevre, presidente de EY, profundiza el análisis sobre el desafío tecnológico y de innovación de las empresas. “Además de la preocupación de las empresas por las condiciones económicas, las compañías enfrentan el desafío de transformar la innovación en resultados concretos debido a la necesidad de redefinir sus modelos de negocio para capturar crecimiento habilitado por nuevas tecnologías, prepararse, efectivamente, para la transformación digital —superando brechas en automatización, cultura de innovación, resistencia al cambio, sistemas y gestión de proyectos— y lograr que estas iniciativas se traduzcan en eficiencias operativas que realmente modifiquen y fortalezcan su modelo operativo”, afirma.

Cristián Lefevre, presidente de EY.

El estudio de la consultora va más allá en materia de condiciones económicas y afirma que la inflación, el alza en los costos y el poder en la definición de precios centran la mayor preocupación para las empresas en este ítem. Durante las últimas semanas, el alza del crudo a nivel internacional ha golpeado las economías de gran parte del mundo, las que han traspasado —en diferente magnitud— los mayores valores a nivel local, provocando escaladas alcistas en sus niveles de precios internos.

Sin embargo, para Chile, el primer lugar de desafío está centrado en los costos laborales y en las perspectivas de las económicas globales. En tercer lugar, aparecen las preocupaciones por la inflación.

“La coyuntura internacional marcada por el alza del precio del petróleo y conflictos geopolíticos como la guerra en Irán ha intensificado la preocupación de los ejecutivos por las condiciones económicas, ya identificadas como la principal prioridad de los directorios en Chile para 2026. Estos eventos aumentan el riesgo de inflación importada, presionando costos de energía, transporte e insumos, lo que refuerza la atención en inflación y márgenes”, afirma Marcelo Zanotti, socio de riesgos y gobiernos corporativos de EY.

“El estudio evidencia una alta sensibilidad de los directorios chilenos a las perspectivas económicas globales variables, dada la fuerte apertura de la economía. Como resultado, se fortalece una visión de mayor incertidumbre y volatilidad económica. Esto impulsa una mayor disciplina financiera, control de costos y cautela en la asignación de capital. La coyuntura externa no crea una nueva preocupación, sino que profundiza y valida la relevancia del riesgo inflacionario y económico (por factores geopolíticos) en la agenda de los ejecutivos”, añade Zanotti.

Marcelo Zanotti

Inteligencia artificial

En materia de desarrollos regulatorios, ubicado en tercer lugar de prioridades de los directorios de Chile, lo que más destaca es la legislación fiscal relacionada con los cambios normativos que impactan la carga tributaria y la planificación financiera. También prioritarios para los directorios locales son los requisitos regulatorios en materia de ciberseguridad y privacidad de los datos, incluyendo divulgación de información.

La quinta prioridad de los directorios en Chile (la sexta en América Latina) es la ciberseguridad y privacidad de datos. “La resiliencia organizacional ante incidentes de seguridad preocupa tanto en Chile como en Latam a medida que la regulación internacional y local se acrecienta (…) Las empresas deben fortalecer su capacidad de respuesta y anticipación frente a riesgos digitales, integrando seguridad en la innovación y asegurando confianza en un entorno tecnológico cada vez más complejo. En este desafío, el directorio juega un rol determinante al supervisar la gestión de riesgos, definir umbrales de apetito y asegurar que cuentan con las capacidades y estructuras necesarias para una supervisión eficaz”, añade el estudio.

Pero la encuesta de la consultora también se interna en materia de inteligencia artificial (IA). La mayor parte de los directores latinoamericanos considera que la estrategia de sus empresas no cambiará en los próximos tres años, mientras que en Chile la tendencia es menos clara. “Para aquellos directores de Chile que consideran que la estrategia cambiará, los factores de mayor impacto son la inteligencia artificial, la mayor competencia y el mayor costo de capital. En Latam destaca de igual forma la inteligencia artificial como motivo del cambio de estrategia”, resume el estudio.

En cuanto a la etapa en que se encuentra la empresa de los encuestados respecto a la identificación de los impactos de la inteligencia artificial, el estudio revela que Chile avanza más rápido que Latam, con mayor proporción de iniciativas en proceso y planificadas, especialmente en optimización de procesos. Chile también supera levemente a Latam en preparación del directorio para los desafíos de la IA, con más asesores externos y miembros con conocimiento, aunque la dependencia del equipo ejecutivo sigue siendo alta en ambos casos.