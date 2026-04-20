SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Encuesta: directores de empresas de América Latina centran su preocupación en situación económica y alertan por inflación

    Un estudio de EY a miembros de directorios en Chile, Brasil, Colombia y México revela principales prioridades de empresas para 2026. A diferencia del resto de la región, en Chile los costos laborales, la disponibilidad de talento y la productividad lideran las preocupaciones en materia económica.

    Julio NahuelhualPor 
    Julio Nahuelhual

    En momentos de extrema incertidumbre mundial y de volatilidad de los mercados producto del alza del petróleo y el conflicto armado en Medio Oriente, un estudio de EY revela las principales preocupaciones y prioridades de los directorios de empresas en Chile, Brasil, Colombia y México para este año 2026.

    En lo que es su cuarta versión anual, el estudio encuestó a cerca de 350 altos ejecutivos de empresas de diversos sectores económicos de América Latina y mostró que la principal prioridad o preocupación regional está centrada en las condiciones económicas del entorno con 59% de las preferencias, 7 puntos mayor que el sondeo del año pasado. En segunda posición de las preferencias está la innovación y tecnologías como prioridad para este año de los directorios. Ambas ubicaciones se repiten en la encuesta hecha a directivos en Chile.

    “Las condiciones económicas se posicionan como el tema prioritario en Chile, con un 50% que afirmó que está en su primera o segunda opción, lo que da cuenta de la importancia de este tema para los directores locales. Innovación y tecnologías en evolución es un aspecto que toma fuerza, siendo elegido por el 36% entre las dos principales prioridades, un porcentaje similar al de Latinoamérica (35%)”, detalla el estudio de EY.

    En este sentido, Cristián Lefevre, presidente de EY, profundiza el análisis sobre el desafío tecnológico y de innovación de las empresas. “Además de la preocupación de las empresas por las condiciones económicas, las compañías enfrentan el desafío de transformar la innovación en resultados concretos debido a la necesidad de redefinir sus modelos de negocio para capturar crecimiento habilitado por nuevas tecnologías, prepararse, efectivamente, para la transformación digital —superando brechas en automatización, cultura de innovación, resistencia al cambio, sistemas y gestión de proyectos— y lograr que estas iniciativas se traduzcan en eficiencias operativas que realmente modifiquen y fortalezcan su modelo operativo”, afirma.

    Cristián Lefevre, presidente de EY.

    El estudio de la consultora va más allá en materia de condiciones económicas y afirma que la inflación, el alza en los costos y el poder en la definición de precios centran la mayor preocupación para las empresas en este ítem. Durante las últimas semanas, el alza del crudo a nivel internacional ha golpeado las economías de gran parte del mundo, las que han traspasado —en diferente magnitud— los mayores valores a nivel local, provocando escaladas alcistas en sus niveles de precios internos.

    Sin embargo, para Chile, el primer lugar de desafío está centrado en los costos laborales y en las perspectivas de las económicas globales. En tercer lugar, aparecen las preocupaciones por la inflación.

    “La coyuntura internacional marcada por el alza del precio del petróleo y conflictos geopolíticos como la guerra en Irán ha intensificado la preocupación de los ejecutivos por las condiciones económicas, ya identificadas como la principal prioridad de los directorios en Chile para 2026. Estos eventos aumentan el riesgo de inflación importada, presionando costos de energía, transporte e insumos, lo que refuerza la atención en inflación y márgenes”, afirma Marcelo Zanotti, socio de riesgos y gobiernos corporativos de EY.

    “El estudio evidencia una alta sensibilidad de los directorios chilenos a las perspectivas económicas globales variables, dada la fuerte apertura de la economía. Como resultado, se fortalece una visión de mayor incertidumbre y volatilidad económica. Esto impulsa una mayor disciplina financiera, control de costos y cautela en la asignación de capital. La coyuntura externa no crea una nueva preocupación, sino que profundiza y valida la relevancia del riesgo inflacionario y económico (por factores geopolíticos) en la agenda de los ejecutivos”, añade Zanotti.

    Marcelo Zanotti

    Inteligencia artificial

    En materia de desarrollos regulatorios, ubicado en tercer lugar de prioridades de los directorios de Chile, lo que más destaca es la legislación fiscal relacionada con los cambios normativos que impactan la carga tributaria y la planificación financiera. También prioritarios para los directorios locales son los requisitos regulatorios en materia de ciberseguridad y privacidad de los datos, incluyendo divulgación de información.

    La quinta prioridad de los directorios en Chile (la sexta en América Latina) es la ciberseguridad y privacidad de datos. “La resiliencia organizacional ante incidentes de seguridad preocupa tanto en Chile como en Latam a medida que la regulación internacional y local se acrecienta (…) Las empresas deben fortalecer su capacidad de respuesta y anticipación frente a riesgos digitales, integrando seguridad en la innovación y asegurando confianza en un entorno tecnológico cada vez más complejo. En este desafío, el directorio juega un rol determinante al supervisar la gestión de riesgos, definir umbrales de apetito y asegurar que cuentan con las capacidades y estructuras necesarias para una supervisión eficaz”, añade el estudio.

    Pero la encuesta de la consultora también se interna en materia de inteligencia artificial (IA). La mayor parte de los directores latinoamericanos considera que la estrategia de sus empresas no cambiará en los próximos tres años, mientras que en Chile la tendencia es menos clara. “Para aquellos directores de Chile que consideran que la estrategia cambiará, los factores de mayor impacto son la inteligencia artificial, la mayor competencia y el mayor costo de capital. En Latam destaca de igual forma la inteligencia artificial como motivo del cambio de estrategia”, resume el estudio.

    En cuanto a la etapa en que se encuentra la empresa de los encuestados respecto a la identificación de los impactos de la inteligencia artificial, el estudio revela que Chile avanza más rápido que Latam, con mayor proporción de iniciativas en proceso y planificadas, especialmente en optimización de procesos. Chile también supera levemente a Latam en preparación del directorio para los desafíos de la IA, con más asesores externos y miembros con conocimiento, aunque la dependencia del equipo ejecutivo sigue siendo alta en ambos casos.

    Más sobre:directorioseyempresasinflacióneconomía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Steinert y detenidos por agresión a la ministra Lincolao: “Vamos a solicitar las medidas cautelares más gravosas”

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    Álvaro Ortiz cuestiona proyecto de reconstrucción y pone en duda apoyo a idea de legislar

    Muere a los 57 años Patrick Muldoon, actor de Melrose Place y Salvado por la Campana

    Acciones mundiales caen de máximos históricos por incertidumbre en torno de acuerdo de paz en Medio Oriente

    Detienen a tres estudiantes de la Universidad Austral por agresión a ministra Ximena Lincolao

    Lo más leído

    1.
    Número de migrantes que recibirán la PGU al 2050 será 35 veces mayor al actual, con un costo fiscal de más de US$1.600 millones

    Número de migrantes que recibirán la PGU al 2050 será 35 veces mayor al actual, con un costo fiscal de más de US$1.600 millones

    2.
    Salario mínimo: CUT ratifica ante el gobierno que alza debe ser mayor al IPC y pacta reunión con la Dirección del trabajo por 40 horas

    Salario mínimo: CUT ratifica ante el gobierno que alza debe ser mayor al IPC y pacta reunión con la Dirección del trabajo por 40 horas

    3.
    La ministra Ximena Lincolao explica en sus palabras cómo logró su “sueño americano”

    La ministra Ximena Lincolao explica en sus palabras cómo logró su “sueño americano”

    4.
    Versus 27% de Chile: impuesto a las empresas promedia 24% entre los países de la Ocde y 21% a nivel mundial

    Versus 27% de Chile: impuesto a las empresas promedia 24% entre los países de la Ocde y 21% a nivel mundial

    5.
    Nueva jefa de la Subtel pone el foco en desregular la industria y critica acuerdo del anterior gobierno con Wom

    Nueva jefa de la Subtel pone el foco en desregular la industria y critica acuerdo del anterior gobierno con Wom

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 20 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 20 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Declaran alerta temprana preventiva por lluvias y viento para comunas precordilleranas de la RM

    Declaran alerta temprana preventiva por lluvias y viento para comunas precordilleranas de la RM

    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal

    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal

    Steinert y detenidos por agresión a la ministra Lincolao: “Vamos a solicitar las medidas cautelares más gravosas”
    Chile

    Steinert y detenidos por agresión a la ministra Lincolao: “Vamos a solicitar las medidas cautelares más gravosas”

    Álvaro Ortiz cuestiona proyecto de reconstrucción y pone en duda apoyo a idea de legislar

    Detienen a tres estudiantes de la Universidad Austral por agresión a ministra Ximena Lincolao

    Acciones mundiales caen de máximos históricos por incertidumbre en torno de acuerdo de paz en Medio Oriente
    Negocios

    Acciones mundiales caen de máximos históricos por incertidumbre en torno de acuerdo de paz en Medio Oriente

    Encuesta: directores de empresas de América Latina centran su preocupación en situación económica y alertan por inflación

    El petróleo se dispara y evapora el derrumbe del viernes ante escalada de tensiones entre EE.UU. e Irán en Ormuz

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?
    Tendencias

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    Qué se sabe del gen de riesgo que podría provocar Alzheimer, según un reciente estudio

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Gonzalo Santa María y Francisco Vidaurrazaga ganan el Nacional Universitario de Rodeo
    El Deportivo

    Gonzalo Santa María y Francisco Vidaurrazaga ganan el Nacional Universitario de Rodeo

    El reclamo de Arturo Vidal: “Es increíble que cada patada sea amarilla; y más a mí, con toda la trayectoria que tengo”

    Brujas o Real Madrid: Santiago Wanderers conocerá a su rival para la Copa Intercontinental Sub 20

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    Muere a los 57 años Patrick Muldoon, actor de Melrose Place y Salvado por la Campana
    Cultura y entretención

    Muere a los 57 años Patrick Muldoon, actor de Melrose Place y Salvado por la Campana

    Mac DeMarco íntimo y caótico en el Teatro Caupolicán

    Claudio Bravo: la travesía para traer de vuelta a Chile los cuadros robados del maestro del hiperrealismo

    Fernando Vivas, analista peruano: “Hay un antifujimorismo que no quiere repetir ni sentirse cómplice de lo que pasó con Pedro Castillo”
    Mundo

    Fernando Vivas, analista peruano: “Hay un antifujimorismo que no quiere repetir ni sentirse cómplice de lo que pasó con Pedro Castillo”

    Corea del Norte confirma el lanzamiento de prueba de varios misiles balísticos tácticos

    Japón emite una alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,5 en la costa oriental

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas
    Paula

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores