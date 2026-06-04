Subtel anuncia cambios a la norma de prefijos: sumará el 702 para llamadas estatales y de salud

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) anunció este jueves cambios en la norma de prefijos implementada por el gobierno anterior, en búsqueda de mejorar su funcionamiento.

La normativa, que comenzó a regir en agosto del año pasado, obligó a las compañías a utilizar el prefijo 600 para llamadas comerciales solicitadas, y 809 para las no deseadas, es decir, las conocidas como spam. Si bien la medida ha sido bien recibida por la población, no ha estado exenta de críticas.

Por ejemplo, el retail financiero llevó el caso a la justicia, y la Corte Suprema determinó que estas compañías no deben aplicar los prefijos en sus llamadas de cobranza. Este es uno de los cambios que se incorpora en la normativa de parte de la Subtel.

“Sin embargo, esto no implica que dichas comunicaciones carezcan de regulación, ya que deben cumplir estrictamente con el marco normativo fiscalizado por Subtel y Sernac, en materias como horarios y otras disposiciones“, advirtió el ente fiscalizador.

Asimismo, afirma que hay otras comunicaciones que no requieren el uso de ningún prefijo, es decir, “aquellas llamadas uno a uno que no son masivas ni automatizadas y que no se ajustan a la naturaleza de dichos prefijos (por no ser servicios complementarios, al no requerir conexión de equipos o software a redes). Por ejemplo, el contacto directo de un médico para coordinar una atención específica“.

Cambios en los prefijos

Pero adicionalmente, la Subtel anunció cambios en las reglas de los prefijos. De esta forma, detalló que el prefijo 600 deberá destinarse exclusivamente a llamadas masivas solicitadas, con fines informativo o de soporte por prestaciones requeridas expresamente o contratadas.

“Se excluyen aquellas con fines publicitarios, prohibiendo estrictamente su uso para ventas, ofrecimientos o promociones de servicios adicionales o no requeridos por el usuario o suscriptor expresamente", declaró la Subtel.

“Esta modificación busca terminar con el mal uso que se le daba a este prefijo, que se estaba utilizando frecuentemente para llamadas por servicios no requeridos por los usuarios, ofreciendo nuevos productos de la empresa”, añadió.

Este cambio comenzará a regir a partir de su publicación oficial este viernes 5 de junio .

El prefijo 809, por su parte, se mantendrá para llamadas masivas no solicitadas por el usuario, y que no tenga relación con servicios previamente contratados, es decir, spam.

Adicionalmente, la Subtel incluyó un nuevo prefijo. El 702 será un bloque exclusivo para llamadas masivas de órganos de la administración del Estado, tales como ministerios, municipios, hospitales, entre otra. Esta comenzará a regir en marzo del 2027.

Ese había sido uno de los puntos solicitados desde el año pasado por sectores de la salud, quienes habían alertado que pacientes no contestaban llamadas para coordinar horas médicas en hospitales y centros de salud, debido a que creían que era spam. La idea es que con este prefijo las personas respondan con confianza este tipo de llamadas.