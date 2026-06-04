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    Kunstmann hace autocrítica ante directiva republicana y emprende plan para demostrar que no trabaja solo media semana

    Antes de hacer un mea culpa en un punto de prensa, el parlamentario cuestionado por sus vacaciones en el caribe en semana distrital tuvo una ronda de conversaciones con la dirigencia republicana, el jefe de su bancada y la jefa de comunicaciones de la colectividad. Kunstmann reforzó su estrategia en redes para destacar su trabajo legislativo.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    3 JUNIO 2026 DIPUTADO LEANDRO KUNSTMANN. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Cuando alguien en el Partido Republicano comete un error, da la cara. Ese es el mensaje que transmiten en la colectividad que encabeza el senador Arturo Squella, al referirse a la controversia que ha protagonizado el diputado Leandro Kunstmann, luego de que el medio Noticias de Los Ríos revelara que viajó al caribe durante una semana distrital.

    “Yo estoy mandatado a hacer mi trabajo parlamentario de lunes a miércoles, que son las sesiones que tenemos comisiones, trabajo comisiones lunes, martes y miércoles”, dijo el parlamentario a ese medio, como justificación por su viaje durante el período que diputados y senadores usualmente dedican al trabajo territorial en sus respectivos distritos y circunscripciones.

    Ese también fue el mensaje que se le transmitió ayer al diputado desde su partido, en que aceptan que las palabras de Kunstmann fueron desafortunadas. Por lo mismo, hicieron un control de daños. Desde la directiva comentan que hablaron con él y que se le dio recomendaciones sobre cómo actuar para que la controversia se dé por cerrada. En ese mismo diálogo, él hizo ver que entendía que sus palabras no fueron las mejores y que por eso saldría a explicarlas.

    También habló con él Carolina Araya, la jefa de comunicaciones de la colectividad, quien lo instó a explicar lo que había ocurrido y pedir disculpas por las palabras desafortunadas.

    De igual forma, se acercó a él el diputado Benjamín Moreno, jefe de bancada republicano. Ayer, en un punto de prensa, él explicó: “Nosotros como parlamentarios no trabajamos solamente acá en el Congreso, nos toca trabajar también en muchos otros días de la semana, cuando estamos en el distrito (...). Por lo tanto, lo conversamos y él asumió su error, fue una frase desafortunada y eso es lo primero a plantear”.

    Tras todas esas conversaciones, Kunstmann decidió dar un paso al frente y ayer protagonizó un punto de prensa en el Congreso, donde entregó su versión. “Nosotros los parlamentarios trabajamos de lunes a domingo (…) A lo que yo me referí es que, obviamente, el trabajo parlamentario, de las discusiones de los proyectos de ley, las enmiendas que uno le puede hacer a los mismos proyectos de ley, y la discusión es acá en el Parlamento”, sostuvo.

    Y agregó: “Uno entiende, y así lo he demostrado desde marzo, desde que yo asumí, desde mucho antes, desde cuando yo era concejal, que el trabajo es 24/7 y de lunes a domingo. Se me sacó del contexto, yo lo entiendo, pido disculpas al respecto. El trabajo se hace siempre”.

    Esta mañana, el presidente del P. Republicano, el senador Arturo Squella, se refirió al episodio. “Para todos es sabido que el diputado Kunstamnn dio una muy mala frase, que, tal como lo explicó en persona, no representa lo que verdaderamente quiso decir (...)”. Junto con eso, el timonel planteó que “si es que se quiere viajar, uno lo podrá hacer en su momento, en el feriado legislativo, en febrero, con recursos propios”.

    29/05/2026 - ARTURO SQUELLA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Más allá del punto de prensa, Kunstmann emprendió una estrategia en redes sociales para relevar su trabajo legislativo. En una de sus publicaciones, hecha ayer, mostró que ha presentado 43 oficios en lo que lleva como diputado. Entre ellos, 12 al Ministerio de Obras Públicas, ocho al de Transporte y uno al de Educación.

    También destacó que ayer participó de las sesiones de las comisiones de de Medio Ambiente y Seguridad Pública, y compartió fragmentos de sus intervenciones en ambas instancias.

    A la salida de la comisión de Seguridad Pública, grabó un vídeo en los estacionamientos del Congreso. “Estuvo explicando el ministro (Martín Arrau, quien asistió a la comisión) sobre el plan estratégico de seguridad pública. Le comentamos (...) que el 52% de los agricultores han sufrido un hecho delictual en la región de Los Ríos. Estamos preocupados sobre este tema”, dijo.

    Estamos trabajando por ustedes”, cerró, en alusión al eslogan del gobierno de José Antonio Kast, “trabajando para usted”.

    No se libró, sin embargo, de los comentarios poco amables de algunos usuarios de redes sociales, que le recordaron la controversia que protagonizó. “Miércoles con olor a viernes”, “listo, se acabó la semana”, “es miércoles, último día de la semana de Kunstmann, por fin a descansar”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en su publicación.

    La oposición también ha sacado provecho de la situación. “Representar no es marcar asistencia tres días a la semana. El trabajo parlamentario también está en el territorio, escuchando, fiscalizando, gestionando y empujando soluciones para quienes más lo necesitan”, escribió en un post de Instagram la diputada Consuelo Veloso (Frente Amplio), en donde compartió registros de sus semanas territoriales junto a vecinos de El Maule.

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