¿Tienes láminas repetidas? Alistan nueva cambiatón para completar el álbum del Mundial

Cecilio Waterman autografió su lámina del Mundial antes de partir a la concentración de Panamá.

Quienes todavía buscan completar el álbum del Mundial de Norteamérica 2026 tendrán una nueva oportunidad este fin de semana. En la previa del inicio del torneo, se realizarán cambiatones de láminas en tiendas Pronto Copec de la Región Metropolitana y Valparaíso, con el objetivo de acercar esta tradición mundialera a distintos barrios y comunas, a través de espacios de intercambio, sobres de regalo y desafíos futboleros para los asistentes.

La actividad busca reunir a niños, adultos y coleccionistas en torno a una de las actividades más reconocibles de cada cita mundialera: llevar las láminas repetidas, buscar las figuras que faltan y compartir con otros fanáticos que también intentan completar su álbum antes de que ruede la pelota.

La primera jornada se realizará este viernes 5 de junio, entre las 17.00 y las 19.00 horas, en las tiendas Pronto Copec Gales (Av. Príncipe de Gales 6880) y Vitacura (Av. Vitacura 5579).

Luego, el sábado 6 de junio, la cambiatón continuará entre las 11.00 y las 14.00 horas en Chicureo (Av. Chicureo 7100, Chicureo) y Quilín (Av Quilin 5668). El domingo 7 de junio, en tanto, la actividad llegará a Bosques de Montemar, en Concón (Avda. Edmundo Eluchans N° 3100), junto con Pronto Las Salinas, Viña del Mar (Av. Jorge Montt 2300).

Junto con los espacios de intercambio, cada activación contará con dinámicas para los asistentes. Los primeros 50 en llegar recibirán un sobre de láminas gratis, mientras que quienes participen en el desafío de dominadas podrán optar a un sobre adicional.

Las jornadas se desarrollarán en tiendas habilitadas para recibir a los asistentes durante el fin de semana, buscando facilitar un punto de encuentro ordenado y seguro para fanáticos, familias y coleccionistas.