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    Locura en Brasil: jugadores del Scratch negocian el premio más alto de la historia por alcanzar el título en el Mundial

    La Canarinha llegó a Estados Unidos, después de una ardua tratativa entre los líderes del equipo y la confederación local.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    La selección de Brasil llegó a Estados Unidos para enfrentar el Mundial. FOTO: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El hexacampeonato mundial se ha vuelto una verdadera obsesión para Brasil. Desde 2002, cuando ganó el título en Japón y Corea del Sur, el Scratch ha conseguido escaso protagonismo en las competiciones sucesivas. Tendencia que quedó más que patente en el 7-1 que el propinó Alemania en 2014, cuando los sudamericanos organizaron la Copa del Mundo.

    Desesperación que también trasunta a la Confederación Brasileña de Fútbol, organismo que negoció millonarios premios con los jugadores de la Canarinha por alcanzar el título.

    Sin exagerar, cada futbolista de la potencia sudamericana se llevarán el mayor premio personal de la historia, cifra que supera por mucho a las primas negociadas hasta ahora en cada versión de la cita planetaria.

    Cifras que quedaron definidas en la previa del viaje de la delegación, la cual estableció su sede central en Nueva Jersey, muy cerca del MetLife Stadium que albergará la final, como un elemento premonitorio de su clara intención de alcanzar esa ansiada estrella.

    En ese escenario, el equipo brasileño viajó a Estados Unidos con el modelo de premios en metálico definido para la Copa del Mundo, después de lograr un acuerdo muy provechoso para el plantel y el cuerpo técnico que dirige el italiano Carlo Ancelotti.

    De acuerdo con la información que publica el portal UOL, los futbolistas y el organismo rector del balompié verdeamarillo mantuvieron dos reuniones en los últimos días, una en la Granja Comary (centro de entrenamiento de la selección) y otra en Río de Janeiro, para así ultimar los detalles de la negociación.

    Los líderes actuales del equipo fueron quienes participaron en las tratativas finales, como Neymar, Casemiro, Danilo, Alisson Becker y Raphinha. El capitán Marquinhos, reciente campeón de la Champions League con Paris Saint-Germain, se encontraba en Europa tras su participación en la definición del título.

    Cifra millonaria

    Lo cierto es que la CBF recibe una suma de dinero de parte de la FIFA en función de la clasificación final a la Copa del Mundo. Asimismo, un porcentaje de esa cantidad se destina a la delegación.

    En ese sentido, el acuerdo está claro. En la primera fase, por ejemplo, la delegación en su conjunto tendrá derecho a aproximadamente el 60% del dinero de la FIFA. Si el equipo es eliminado en la siguiente fase (la primera ronda eliminatoria), este porcentaje será de poco más del 50% de lo que corresponde a esa etapa de la competición.

    Sin embargo, en las rondas siguientes, los jugadores se harán acreedores de un oneroso premio, ya que el 70 por ciento de ese ingreso se destinará a los jugadores. El 30% restante se repartirá entre los demás miembros de la delegación brasileña, es decir, el cuerpo técnico y el personal de apoyo.

    Si Brasil gana el campeonato, la CBF recibirá 50 millones de dólares estadounidenses. En esa proporción, si el Scratch levanta la sexta copa de su historia, cada futbolista de la convocatoria obtendrá 1 millón 350 mil dólares, cifra récord en la historia de los mundiales. A modo de ejemplo, la Francia campeona en Rusia 2018 repartió alrededor de 450 mil dólares para cada futbolista.

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