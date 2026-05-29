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    ¿Hasta cuándo una selección puede cambiar a un jugador de la nómina mundialista? Lesión de Neymar abre debate en Brasil

    El jugador sufrió una complicación muscular que impedirá su presencia el sábado 13 de junio, ante Marruecos. Una clara desinteligencia entre los cuerpos médicos de su club Santos y el del Scratch.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Neymar podría perderse el Mundial 2026. FOTO: Photosport. MEXSPORT/PHOTOSPORT

    Brasil recibió un duro golpe a solo dos semanas de su estreno en la Copa del Mundo. La lesión de Neymar, uno de los líderes del equipo nacional verdemarillo, estuvo rodeado de una serie de diferencias entre los médicos que siguen el día a día del jugador. Una ausencia que ha abierto el debate sobre un posible cambio en la convocatoria del Scratch.

    Lo cierto es que el jugador de Santos sufre una lesión de grado dos en la pantorrilla derecha. Contratiempo que obligó a la Confederación Brasileña de Fútbol a tomar la drástica decisión de darle tiempo al jugador del Santos para recuperarse, siempre con miras a la fase de grupos del Mundial.

    Escenario que ha obligado a la CBF a alterar completamente los planes respecto de la conformación de su convocatoria. De acuerdo con las normas de la FIFA, el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti todavía tiene un estrecho margen de tiempo para tomar una resolución definitiva sobre el nativo de Mogi das Cruzes.

    Según el reglamento del Mundial de 2026, la lista definitiva de convocados debe presentarse el 1 de junio. A partir de esa fecha, solo se podrá excluir a los jugadores en casos justificados de lesión o enfermedad grave. Asimismo, se podrá sustituir a un jugador hasta 24 horas antes del inicio del primer partido del torneo, siempre y cuando sea autorizado por la FIFA. Sin embargo, el jugador que lo sustituya deberá figurar en la nómina preliminar.

    “Un jugador incluido en la lista definitiva solo podrá ser sustituido por un jugador de la lista preliminar en caso de lesión o enfermedad grave, hasta 24 horas antes del inicio del primer partido de su equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cualquier excepción deberá ser aprobada por la FIFA”, se advierte en el reglamento.

    La lista final debe tener entre 23 y 26 jugadores. Si se produce una lesión entre el 1 de junio y la fecha del primer partido del equipo, el cuerpo técnico puede decidir si sustituir o no al jugador. A modo de ejemplo, en 2022, el seleccionador de Francia Didier Deschamps optó por no sustituir al delantero Karim Benzema en el equipo galo.

    El primer partido de la Canarinha el Mundial 2026 será contra Marruecos el, 13 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey. Por lo tanto, cualquier decisión de excluir a Neymar o a cualquier otro jugador de la convocatoria debe ser comunicada a la FIFA antes del viernes 12 de junio próximo.

    Los plazos

    Pero la especificación de la lesión de Neymar y los plazos de recuperación han estado rodeados por un manto de incertidumbre. El jefe del departamento médico de la CBF, Rodrigo Lasmar, adelantó que se estima un periodo de recuperación de dos a tres semanas. En el mejor de los escenarios, el futbolista podría estar disponible para el partido contra Haití, el 19 de junio en Filadelfia.

    El exdelantero del Paris Saint-Germain sufrió una distensión muscular de grado 2 en la pantorrilla durante la derrota del Santos por 3-0 ante el Coritiba, el 17 de mayo pasado, por la décimo sexta fecha del Brasileirao. Al día siguiente, la selección nacional realizó la convocatoria para la Copa el Mundo, basándose precisamente en un documento del club Santos que indicaba que el número 10 solo tenía un edema. Situación que aseguraba que el futbolista estaría en condiciones de entrenar al inicio de la preparación para el torneo planetario, situación que después fue desmentida por los médicos del Scratch.

    Brasil se enfrenta el próximo domingo a Panamá en el Maracaná de Río de Janeiro, en un amistoso de despedida antes del Mundial. El lunes 1 de junio, la delegación viajará a Estados Unidos, donde se enfrentará a Egipto el sábado 6, en Cleveland, en el último amistoso.

    Más sobre:Mundial 2026Selección de BrasilCarlo AncelottiNeymarSantos

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