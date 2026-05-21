Un zoom a cuatro días de la nómina: las exigencias de Ancelotti a Neymar para considerarlo en Brasil para el Mundial 2026

La selección de Brasil informó hace algunos días el listado de futbolistas que estarán presentes en el Mundial de Norteamérica 2026. Una de las principales dudas que se tenía era la presencia o no de Neymar.

El jugador de Santos sufrió una grave lesión durante las Eliminatorias que lo hizo perderse gran parte del proceso en el que buscaban un pasaje a la competencia que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México.

Con el paso del tiempo, el ex Barcelona y PSG se las arregló para volver a ponerse en forma y tener la posibilidad de vivir una nueva experiencia mundialista, llegando a pedir el llamado.

Así, tras evaluar los puntos a favor y en contra, Carlo Ancelotti acabó incluyéndolo en el listado final.

Pero antes de comunicarlo, el DT italiano sostuvo un diálogo directo con el futbolista, tal como lo ha dado a conocer Globo. Según lo informado, cuatro días antes el adiestrador junto al director deportivo de Brasil, Rodrigo Caetano, sostuvieron un encuentro telemático con Neymar para explicarle con total claridad cuál sería su papel en el equipo después de casi tres años fuera del Scratch.

Allí Ancelotti indicó las nuevas normas de funcionamiento y disciplina implantadas en los últimos meses. Allí también aclararon las limitaciones y cambios respecto a procesos anteriores, hablando incluso de reducir la exposición en las redes sociales.

Ante esta demarcación, Neymar tomó el mensaje con buena disposición, asegurando que estaba dispuesto a hacer lo necesario con el fin de ponerse la verdeamarela.

El rayado de cancha en público

Después de la conversación privada, Ancelotti tomó la palabra para referirse al jugador después de entregar la lista.

“Hemos elegido a Neymar no porque pensemos que vaya a ser un buen suplente, sino porque puede aportar sus cualidades al equipo. Que juegue un minuto, cinco minutos, que no juegue, que juegue los 90 minutos, que lance el penalti... ¿Cuántos minutos? No lo sé. ¿Calidad de los minutos? Creo que tenemos que centrarnos en la calidad de los minutos, de forma colectiva en el campo”, afirmó.

Después, el estratega fue más categórico, estableciendo que “quiero ser claro, honesto y sincero: jugará si se lo merece. El entrenamiento lo decidirá. Creo que es importante no centrar todas las expectativas en un solo jugador”.

“Hemos estado evaluando a Neymar durante todo el año. Es un jugador importante, va a ser importante en este Mundial. Tiene el mismo papel y las mismas obligaciones que los otros 25. Tiene la posibilidad de jugar, de no jugar, de salir al campo o de estar en el banquillo. Tiene la misma responsabilidad que los demás. Es un jugador con experiencia”, insistió el entrenador italiano.