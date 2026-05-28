SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Brasil vuelve a entrar en alerta: Neymar estará de baja hasta por tres semanas por lesión

    El médico de la Canarinha, Rodrigo Lasmar, compartió los resultados de los exámenes a los que se sometió el futbolista este miércoles.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Neymar estará de baja por cerca de tres semanas por lesión. RICARDO MORAES

    La preocupación por Neymar vuelve a Brasil. Este miércoles la alerta había resurgido después de que el atacante se perdiera la sesión de entrenamientos para dirigirse a una clínica para realizarse exámenes complementarios, con el fin de ver la evolución de una dolencia generada en un duelo por el Brasileirao.

    Este jueves el médico de la Canarinha, Rodrigo Lasmar, anunció la gravedad. Según lo indicado se trata de una “lesión muscular de grado II en el gemelo”.

    Agregó que “seguirá bajo tratamiento intensivo con nosotros y en una plazo de dos a tres semanas estará liberado. Esa es la expectativa”, complementó el profesional.

    De esta manera Neymar se perderá los próximos dos amistosos que disputará la Verdeamarela contra Panamá en el estadio Maracaná, programado para este domingo, y contra Egipto el 6 de junio en Cleveland, Estados Unidos.

    Además, queda en duda su disponibilidad de cara al debut de Brasil en el Mundial contra Marruecos programado para el 13 de junio en Nueva Jersey.

    Según reportó Lance, el futbolista llegó la tarde del miércoles al centro asistencial cerca de las 17.00 horas locales, acompañado por el médico de la selección nacional, Rodrigo Lasmar. Se le realizó la prueba de imagen y el delantero abandonó la clínica aproximadamente una hora y media más tarde.

    También dan cuenta de que el futbolista salió de la sala del examen cojeando y que se estuvo paseando de un lado a otro de la clínica dando señales de ansiedad a la espera de los resultados de la evaluación.

    Posteriormente, Neymar abandonó la clínica con semblante abatido, un gesto que reforzó la preocupación por la gravedad de su problema físico.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026NeymarBrasil

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En medio de tensión oficialista por AC contra Grau: Squella intenta poner paños fríos y llama a la unidad del sector

    Por qué Paul McCartney tiene “reparos” en acercarse a Bob Dylan

    Ejército de EE.UU. denuncia una “flagrante violación” del alto el fuego de Irán con su ataque a Kuwait

    Kaiser y acusación constitucional contra Grau: “Si hay error es indefendible; si hubo mala fe, condenable”

    Jara arremete contra Kast y afirma que promesas de campaña “no tenían sustento”

    Fiscal Cubillos no descarta que exista fraude al Fisco en caso de producción de Codelco y confirma que citará a Pacheco

    Lo más leído

    1.
    Se cae el acuerdo entre Sergio Ramos y Sevilla para la compra del club: “Nos sentimos engañados”

    Se cae el acuerdo entre Sergio Ramos y Sevilla para la compra del club: “Nos sentimos engañados”

    2.
    Maradona, un penal y una cancha que tiembla: los protagonistas de las veces que la UC fue a La Bombonera y salió ilesa

    Maradona, un penal y una cancha que tiembla: los protagonistas de las veces que la UC fue a La Bombonera y salió ilesa

    3.
    En Brasil advierten sobre la inminente salida de Erick Pulgar de Flamengo tras millonaria oferta del Medio Oriente

    En Brasil advierten sobre la inminente salida de Erick Pulgar de Flamengo tras millonaria oferta del Medio Oriente

    4.
    ¿Qué necesita la UC para avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores en su visita a Boca Juniors?

    ¿Qué necesita la UC para avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores en su visita a Boca Juniors?

    5.
    Tras rechazar el llamado de Córdova a la Roja: Erick Pulgar reaperece en triunfo de Flamengo en la Copa Libertadores

    Tras rechazar el llamado de Córdova a la Roja: Erick Pulgar reaperece en triunfo de Flamengo en la Copa Libertadores

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    En medio de tensión oficialista por AC contra Grau: Squella intenta poner paños fríos y llama a la unidad del sector
    Chile

    En medio de tensión oficialista por AC contra Grau: Squella intenta poner paños fríos y llama a la unidad del sector

    Kaiser y acusación constitucional contra Grau: “Si hay error es indefendible; si hubo mala fe, condenable”

    Jara arremete contra Kast y afirma que promesas de campaña “no tenían sustento”

    El oro cae a su mínimo en dos meses por alza del dólar y perspectivas de inflación
    Negocios

    El oro cae a su mínimo en dos meses por alza del dólar y perspectivas de inflación

    Once empresas superan el billón de dólares en valor bursátil: semiconductores e IA concentran el poder del mercado global

    Los ítems en la mira de los expertos en el debate por las inconsistencias que acusa Hacienda en la proyección de deuda

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar
    Tendencias

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

    Brasil vuelve a entrar en alerta: Neymar estará de baja hasta por tres semanas por lesión
    El Deportivo

    Brasil vuelve a entrar en alerta: Neymar estará de baja hasta por tres semanas por lesión

    Vinícius Júnior entrega su candidatos para quedarse con el Mundial y revela quién ocupará la 10 de la Verdeamarela

    Se cae el acuerdo entre Sergio Ramos y Sevilla para la compra del club: “Nos sentimos engañados”

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado
    Tecnología

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Por qué Paul McCartney tiene “reparos” en acercarse a Bob Dylan
    Cultura y entretención

    Por qué Paul McCartney tiene “reparos” en acercarse a Bob Dylan

    ¡Átame!: la cinta de obsesión y deseo que consolidó a Almodóvar y Antonio Banderas

    El asistente de Matthew Perry es condenado a más de tres años de cárcel por inyectarle dosis letal de ketamina al actor

    Ejército de EE.UU. denuncia una “flagrante violación” del alto el fuego de Irán con su ataque a Kuwait
    Mundo

    Ejército de EE.UU. denuncia una “flagrante violación” del alto el fuego de Irán con su ataque a Kuwait

    Ucrania lleva al Consejo de Seguridad de la ONU la última oleada de ataques y las amenazas de Rusia

    La ONU advierte del repunte del conflicto en Ucrania y pide a las partes volver a la mesa de negociaciones

    Berenjenas fritas
    Paula

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile