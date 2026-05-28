Brasil vuelve a entrar en alerta: Neymar estará de baja hasta por tres semanas por lesión

La preocupación por Neymar vuelve a Brasil. Este miércoles la alerta había resurgido después de que el atacante se perdiera la sesión de entrenamientos para dirigirse a una clínica para realizarse exámenes complementarios, con el fin de ver la evolución de una dolencia generada en un duelo por el Brasileirao.

Este jueves el médico de la Canarinha, Rodrigo Lasmar, anunció la gravedad. Según lo indicado se trata de una “lesión muscular de grado II en el gemelo”.

Agregó que “seguirá bajo tratamiento intensivo con nosotros y en una plazo de dos a tres semanas estará liberado. Esa es la expectativa”, complementó el profesional.

De esta manera Neymar se perderá los próximos dos amistosos que disputará la Verdeamarela contra Panamá en el estadio Maracaná, programado para este domingo, y contra Egipto el 6 de junio en Cleveland, Estados Unidos.

Además, queda en duda su disponibilidad de cara al debut de Brasil en el Mundial contra Marruecos programado para el 13 de junio en Nueva Jersey.

Según reportó Lance, el futbolista llegó la tarde del miércoles al centro asistencial cerca de las 17.00 horas locales, acompañado por el médico de la selección nacional, Rodrigo Lasmar. Se le realizó la prueba de imagen y el delantero abandonó la clínica aproximadamente una hora y media más tarde.

También dan cuenta de que el futbolista salió de la sala del examen cojeando y que se estuvo paseando de un lado a otro de la clínica dando señales de ansiedad a la espera de los resultados de la evaluación.

Posteriormente, Neymar abandonó la clínica con semblante abatido, un gesto que reforzó la preocupación por la gravedad de su problema físico.