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    Con notoria cicatriz: Federico Valverde reaparece en Uruguay tras pelea con Aurélien Tchouaméni en el Real Madrid

    Un video publicado por el peluquero del mediocampista mostró la marca que quedó en su frente tras el altercado que protagonizó con el jugador francés.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Con notoria cicatriz: Federico Valverde reaparece en Uruguay tras pelea con Aurélien Tchouaméni en el Real Madrid. Foto: @barber.beer1

    Federico Valverde reaparece públicamente con la selección de Uruguay. El equipo de Marcelo Bielsa concentra a una semana del Mundial. En ese contexto, una imagen llamó la atención. El volante fue captado con una visible cicatriz en frente. Una secuela del incidente que protagonizó semanas con Aurélien Tchouaméni en el Real Madrid.

    La marca quedó expuesta en un video publicado en redes sociales por el peluquero del mediocampista.

    El episodio se produjo durante uno de los momentos más complejos de la temporada para el conjunto español. El conflicto entre Valverde y Tchouaméni se originó en un entrenamiento. El charrúa sufrió un traumatismo craneoencefálico

    En ese instante, la tensión entre ambos futbolistas venía desarrollándose desde jornadas anteriores. En esa línea, la primera discusión ocurrió durante una práctica continuó posteriormente en el vestuario y volvió a escalar al día siguiente.

    Pese al conflicto, la lesión de Valverde no fue consecuencia directa de un golpe propinado por Tchouaméni. El uruguayo sufrió la contusión al resbalar durante la discusión y golpearse contra una mesa ubicada en el camarín. Tras el incidente, el jugador fue trasladado a un centro asistencial para someterse a exámenes médicos que descartaran lesiones de mayor gravedad. Una vez finalizadas las evaluaciones, regresó a su domicilio para iniciar el proceso de recuperación que se extendió por más de dos semanas.

    Casi un mes después del incidente, la aparición de Valverde con la selección uruguaya confirmó la recuperación del futbolista. Sin embargo, las imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron que la lesión dejó una cicatriz visible en su frente.

    @barber.beer1

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