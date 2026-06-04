Bancos contratan a un nuevo asesor financiero para continuar con la venta de Transbank

Han pasado más de seis años desde que los bancos comunicaron la decisión de vender Transbank. El proceso estuvo a cargo de JP Morgan y se presentaron propuestas concretas por parte de terceros. Sin embargo, ninguna llegó a puerto.

Entre los interesados estuvieron los hermanos Infeld, Scotiabank, Evertec y Sonda, pero el precio fue un tema que no convenció a todos los accionistas.

“Ha sido complejo”, confidenció en marzo el gerente general de Banco de Chile, Eduardo Ebensperger. “No la vamos a regalar, ni se la vamos a vender a cualquiera”, agregó en ese momento el presidente del mismo banco, Pablo Granifo.

Por ello es que, en abril, se inició un nuevo proceso, pero ya no estará a cargo de JP Morgan , sino que del banco de inversión LXG Capital.

La entidad, que cuenta con oficinas en Chile y Perú, fue creada en 2009 por Martín Fariña von Buchwald, exbanquero de JP Morgan, y Javier Zavala, exMerrill Lynch.

En su página web explican que los socios fundadores cuentan con más de 45 años de experiencia combinada en fusiones y adquisiciones (M&A), habiendo ejecutado más de 100 transacciones de este tipo en Latinoamérica, con un valor aproximado superior a los US$60 mil millones.

La oficina en Chile está a cargo de Hugo Horta, quien en 2023 dejó la gerencia general de Credicorp tras más de 16 años en la compañía. Y el 2024 se sumó Heinrich Lessau tras salir de Credicorp.

El hecho de que dos exCredicorp estén en la entidad financiera no es un elemento aislado, dicen en el mercado, pues dicha entidad ya había estado a cargo de vender participaciones en sociedades de apoyo al giro bancarias, entre ellas Transbank.

A fines de 2018 Santander Chile mandató a Credicorp Capital para vender sus participaciones accionarias en Transbank, Nexus y Redbanc, proceso que, solo en parte, culminó en octubre de 2019, cuando se materializó la venta del porcentaje que el banco de capitales españoles tenía en Nexus, sociedad encargada de procesar las transacciones de tarjetas de crédito en el país.

Los compradores fueron Banco de Chile, Scotiabank, BancoEstado, Bci, e Itaú. Sin embargo, no se logró concretar la venta del porcentaje en Redbanc ni Transbank.

Venta a los propios accionistas

En este nuevo proceso, los principales bancos accionistas de la red de adquirencia solicitaron al directorio hacerse cargo de la venta. Ahora, el objetivo es ofrecer la compañía a los propios accionistas, incluso a aquellos que no tienen una participación suficiente como para posicionar a un director en la mesa.

Actualmente, Banco de Chile es el mayor accionista de Transbank, con un 26,6% de las acciones. El segundo accionista es Santander, con el 25%, y el tercero, Scotiabank, con 22,69%. Más atrás, Itaú, BancoEstado y Bci tienen un 8,72% de las acciones cada uno.

Junto con ellos hay otros actores que figuran en los registros y que tienen unas pocas acciones en sus manos: Bice tiene 36 acciones, Banco Internacional y Banco Falabella tienen 18 papeles cada uno, mientras que JP Morgan Chase Bank tiene 10. Transbank tiene 537 millones de acciones.