La particular defensa del presidente de Rosario Central a Jorge Almirón: “Hasta mi mamá me pide que lo eche, pero no”

Al igual que en su última etapa en Colo Colo, Jorge Almirón vive momentos complicados en Rosario Central. El DT del elenco canalla ha sido blanco de cuestionamientos tras su eliminación en la Copa Argentina y en el Torneo Nacional. Incluso, varios medios daban por segura su desvinculación.

A pesar del ruido, el presidente del elenco rosarino, Gonzalo Belloso, salió a ratificar al entrenador de una manera muy particular. “No encuentro argumentos para decir que Almirón se tenga que ir de Central. Este club no abandona los procesos y lo vamos a continuar porque cumplió con los objetivos que nos propusimos en el semestre”, afirmó el directivo.

“Estamos convencidos de la decisión y largamente pensada buscando el objetivo de salir campeones”, añadió, para luego afirmar que comprendía la molestia de los hinchas con el juego desplegado por el equipo. Y lo hizo con una curiosa frase: “Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón pero no, vamos a mantener el proceso”.

Belloso, exdelantero de Cobreloa, reconoció que hubo un espacio para meditar sobre el futuro del DT. “Nos tomamos este tiempo para reflexionar. En este caso hay que tomarse tiempo para tomar decisiones. En este día hablamos con jugadores, cuerpo técnico…”, indicó.

En ese sentido, la eliminación contra River Plate en el torneo pegó fuerte, porque elenco del volante chileno Vicente Pizarro no pateó al arco en todo el partido. Luego, esa molestia se acentuó tras ser goleados por Estudiantes de La Plata en la Copa Argentina.

Los objetivos

A pesar de ello, Belloso sigue creyendo en el proceso del exentrenador albo. “Cuando trajimos a Almirón, le planteamos tres objetivos: hacer puntos antes de la Copa Libertadores. Tenemos que dejar el club el año que viene compitiendo, no como lo agarramos antes de que estemos nosotros”, remarcó.

Y añadió: “El segundo objetivo era pasar a octavos de Libertadores. Fue muy duro en 2024, nos faltaron cosas. Miguel (Russo) estaba en una situación delicada. El tercer objetivo era ser competitivo era el torneo. Ganar el clásico siempre va ser un gran objetivo. Logramos todo lo que nos propusimos”.