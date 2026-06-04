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    De Vodanovic a Alessandri: alcaldes de la AChM fuman “la pipa de la paz” motivados por causa común de contribuciones

    Pese a que muchos jefes comunales de oposición habían criticado la conducción de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) por tener una postura liviana frente a las medidas del gobierno, hoy el ambiente es distinto y de unión en torno a una agenda en común, como la eximición del pago de contribuciones.

    Por 
    Luciano Jiménez
    El alcalde Claudio Castro (Renca), Tomás Vodanovic (Maipú), Carlos Gatica (Coyhaique) y Gustavo Alessandri (Zapallar).

    Durante el encuentro nacional de alcaldes organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) en La Serena, la excandidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, dio señales de tener frío por las bajas temperaturas de esa hora. En ese momento, el presidente de la AChM, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (ind.-RN), le prestó su característico cortavientos rojo que usa como uniforme. La exministra del Trabajo terminó exponiendo con esa prenda, la que finalmente Alessandri le obsequió.

    La escena grafica el buen ánimo que se dio en la cumbre de la AChM, algo inusual para una asociación que ha estado marcada durante el último tiempo por tensiones entre los alcaldes de oficialismo y de oposición. Sin embargo, la idea del gobierno de José Antonio Kast -contenida en su megarreforma- de eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda a los mayores de 65 años logró unir a los alcaldes tanto de izquierda como de derecha.

    El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri.

    Y es que hace rato la AChM venía convulsa. Por un lado, Alessandri era una figura que tensionaba al municipalismo. Sus pares lo acusaban de usar la plataforma alcaldicia con fines personales o hablar por todos en temas como la pausa a los SLEP.

    La molestia entre las autoridades comunales progresistas aumentó luego de que sintieran que la AChM fue blanda frente al Ejecutivo cuando en marzo el gobierno anunció que no modificaría el sistema MEPCO para evitar traspasar el precio de los combustibles a la ciudadanía. En nada ayudó a la unidad de la asociación que Tomás Vodanovic (Maipú), Claudio Castro (Renca) y Karina Delfino (Quinta Normal) se comenzaran a articular para alzar la voz colectivamente, lo que finalmente se leyó como una carencia en la AChM. De hecho, algunos alcaldes como el jefe comunal de Puente Alto, Matías Toledo, amenazaron con salirse de la asociación.

    Con ese escenario, Alessandri comenzó a cambiar el tono, lo que poco a poco logró más apoyos. De hecho, su frase en la apertura del encuentro el martes en la noche -“Que nunca más en la vida un gobierno nos vuelva a dividir”- fue muy bien valorada.

    Tras ella, de hecho, el alcalde Vodanovic lo destacó en sus redes sociales: “Nobleza obliga: gran discurso del presidente de la AChM. El municipalismo debe avanzar en la unidad”.

    El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic. Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

    Ello marcó el rumbo del encuentro alcaldicio. De hecho, el buen ánimo, concuerdan varios, reinó. Ello se notó en conversaciones en almuerzos y cóctel, además de actividades programáticas que lograron unir a los alcaldes. Por ejemplo, Alessandri y Delfino trabajaron codo a codo en una de ellas.

    Fue precisamente esa unidad la que provocó una declaración conjunta de los alcaldes, que salió este miércoles a las 19 horas. “Se reafirma que la Asociación de Municipalidades es una sola, y los alcaldes y alcaldesas confirman su unidad indistintamente de las diferencias políticas y territoriales”, rezaba la declaración.

    Un día después, Vodanovic dice a La Tercera que “el municipalismo está más unido que nunca para defender a la gente frente a los recortes que está proponiendo el gobierno. El acuerdo transversal alcanzado, que reúne a todos los sectores políticos, deja en evidencia que esto no es un gallito de la oposición frente al gobierno, sino que una búsqueda de espacios reales de trabajo, escucha e incidencia en determinadas propuestas, con la absoluta comprensión de que cuando se golpea el presupuesto de los municipios no se golpea un sector político, sino a la gente que menos recursos tiene y que más necesita de los servicios que prestamos las municipalidades”.

    Gustavo Alessandri junto a Daniela Norambuena, Alí Manouchehri y Karina Delfino.

    Agrega que “el liderazgo de Gustavo Alessandri, presidente de la asociación, se ha enfocado hoy en representar ese sentir del municipalismo y ha logrado conducirlo de muy buena forma, teniendo un giro importante en su estilo y características para liderar. Eso es digno de reconocer. Hoy contamos con una presidencia que sí representa fielmente el sentir de los distintos alcaldes y alcaldesas de Chile, más allá de sus posturas políticas personales.

    La alcaldesa Delfino en tanto, asevera que “hemos podido conversar con alcaldes y alcaldesas de todo Chile y lo que queda claro es que la reforma tributaria encubierta puede provocar graves falencias para vecinos y vecinas. La AChM no puede restarse de una discusión país de esta magnitud. En ese sentido, conversar ha sido un ejercicio fundamental, que ha permitido comprobar y confirmar que nuestros temores son fundados. El llamado es al gobierno para que haga lo mismo: que escuche y tome cartas en el asunto con urgencia”.

    Mientras, el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica (DC), sostiene que “más allá de nuestras diferencias, los alcaldes y alcaldesas de Chile entendemos que tenemos desafíos comunes y que las necesidades de nuestros vecinos deben estar por sobre cualquier otra consideración. Este acuerdo refleja que el municipalismo tiene una sola voz cuando se trata de defender a las comunas y avanzar en mejores condiciones para responder a las demandas de la ciudadanía”.

    Cita con Poduje

    Con todo, este jueves el encuentro de los alcaldes continúa y contempla diversas participaciones del gobierno, que llega con la idea de seguir bajando tensiones.

    El último episodio fue un mensaje del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enviado por video a los alcaldes en el contexto de esta misma instancia, en el que dijo que la eliminación de las contribuciones afectará a las “12 comunas más ricas”.

    Esta jornada el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio -que se hizo parte de la cumbre en La Serena- le respondió: “Yo creo que está profundamente equivocado el ministro. No ha entendido que hay comunas que tenemos una escala metropolitana. Que las personas que vienen acá no son solamente los residentes, sino que son millones -literalmente- millones de personas que vienen de toda la Región Metropolitana".

    Con eso a la vista, durante esta jornada estará en La Serena el ministro de la Segpres, José García Ruminot, conocido por ser articulador de acuerdos políticos. También dirá presente el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien tendrá reuniones privadas -entre ellas con el alcalde de Estación Central- por la alerta que los jefes comunales han levantado sobre los cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que, temen, provocaría más guetos verticales.

    El plato fuerte será a las 15 horas con la llegada del Presidente José Antonio Kast.

    Más sobre:AlcaldesAsociación Chilena de MunicipalidadesGustavo AlessandriTomás VodanovicMunicipalismo

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