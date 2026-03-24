“No basta solo mirar la variable económica”: alcaldes acuden a La Moneda y critican efecto social de alza de combustibles

Hasta La Moneda llegaron durante este martes los representantes de las tres grandes asociaciones de municipios de Chile para reunirse con el jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval. La instancia fue clave para coordinar la gestión de los municipios por la crisis que se le abrió al gobierno debido al alza en el precio de los combustibles por el cese al financiamiento que hasta aquí tenía el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Diego Martin/Aton Chile

Desde que estalló el conflicto armado internacional -que lleva más de cuatro semanas con ataques de Estados Unidos e Israel a Irán- el precio del petróleo ha subido y desde La Moneda decidieron hacerle modificaciones al Mepco. La postura del Ejecutivo era de no contener el alza, lo que finalmente se concretará en una subida de $ 370 en bencinas y $ 580 en diésel desde este jueves. El gobierno anunció algunas medidas de mitigación, como paralizar un alza al sistema de transporte público.

Y si bien hasta el momento la oposición había comandado la arremetida contra el gobierno de José Antonio Kast, durante este martes fueron los alcaldes quienes tomaron protagonismo, criticando a La Moneda, pues es un tema que, esgrimen, afecta directamente a la gente.

Fue así que tras la instancia que reunió a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) en La Moneda, el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, recalcó que “aquí no basta solo con mirar la variable económica. Aquí se requiere una agenda social, y por eso, vamos a construir, con sentido de urgencia, una mesa de trabajo con el gobierno y los alcaldes del país para que, en el más corto plazo, dar soluciones concretas a nuestros vecinos”.

Pero desde un grupo de alcaldes de oposición fueron más duros y un total de 26 jefes comunales, como Karina Delfino (Quinta Normal), Tomás Vodanovic (Maipú), Claudia Pizarro (La Pintana), Matías Toledo (Puente Alto) y Claudio Castro (Renca) emitieron una dura declaración pública.

En ella recalcaron que “ante el alza sostenida y desmedida en el precio de los combustibles, las alcaldesas y alcaldes progresistas de Chile queremos manifestar nuestra profunda preocupación por sus efectos en la vida cotidiana de millones de personas y en el funcionamiento de nuestros municipios".

Agregaron que “no resulta comprensible que, en un contexto de estrechez fiscal, se impulsen iniciativas que tienden a aliviar el bolsillo de quienes tienen mayores ingresos, como la disminución de impuestos o la eliminación del pago de contribuciones, que beneficia principalmente al 20% de las personas con mayores recursos, mientras los costos de la crisis recaen sobre las familias trabajadoras y las comunas más vulnerables de nuestro país”.

Ya durante la jornada algunos jefes comunales como Castro habían criticado la contingencia a través de la red social X. “Los alcaldes lo vemos con nombre y apellido. Llevamos años sorteando la pandemia, el estallido, las emergencias climáticas y las crisis de seguridad. Ese aprendizaje en el territorio tiene valor. Tenemos soluciones que ya funcionaron en la calle”.

Desde la Municipalidad de Independencia, en tanto, dijeron que “hoy estamos enfocados en apoyar a las personas frente al alza del costo de la vida, trabajando en medidas concretas para aliviar su impacto”.

El plan de contingencia

La imagen se repitió en distintas bencineras del país desde que se hizo el anuncio oficial la noche del lunes. En Santiago, Las Condes, Providencia y hacia regiones en comunas como Valparaíso o Valdivia las filas para llenar los estanques antes del alza programada para este jueves fueron recurrentes.

“Más que por ahorrarme unas lucas lo hago ahora porque las estaciones van a colapsar hoy o mañana y no puedo quedarme sin bencina”, dice Rodrigo Jeria desde una bomba ubicada en Manquehue con Presidente Riesco. La situación es distinta para Alejandra Silva, que lleva unos 10 minutos esperando en otra estación que está pasada la Avenida El Salto en Huechuraba después de la bajada de La Pirámide. “Cada peso cuenta y entre cargar hoy o el viernes hace la diferencia”, asevera.

Aglomeraciones de conductores en estaciones de servicio ante anuncio de alza de precios. Foto: captura de pantalla.

Desde que se anunciaron los cambios los municipios ya se anticipaban a la situación. La Tercera consultó a varias comunas para indagar cuál será el plan de cada una ante los atochamientos de vecinos que se aglomeran a comprar en masa. En Lo Barnechea, por ejemplo, dicen que mantendrán un monitoreo en tiempo real de la situación de las 12 bencineras en su territorio a través de la central de seguridad. Además habrá un despliegue de inspectores municipales en lugares de mayor afluencia y habrá una coordinación con Carabineros. En la comuna dicen que en caso de ser necesario se implementarán medidas de tránsito como desvíos y ordenamiento de flujos vehiculares.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El alcalde Felipe Alessandri (RN) dice que “entendemos la preocupación que se ha generado, pero queremos hacer un llamado a la calma. No hay información que indique un desabastecimiento inminente, por lo tanto, es importante evitar reacciones impulsivas que solo terminan generando mayor congestión y preocupación”.

En Las Condes hicieron un plan de contingencia debido a que hay bencineras en sectores donde se podrían generar atochamientos. En Santiago, Maipú y Ñuñoa, en tanto, afirmaban que no harían planes especiales. Desde Providencia dijeron que se reforzó la operación en las bencineras, las que contaban con el stock de combustible ante cualquier atochamiento. Afirmaron que se encontraban haciendo patrullajes preventivos en las estaciones de servicio para evitar complicaciones y en casos necesarios se apoyarán con la gestión de tránsito en las inmediaciones.

Desde la bencinera Copec, en tanto, recalcan que “nuestras estaciones funcionan con normalidad en todo el país. Hemos reforzado la operación para responder al mayor flujo y contamos con stock de combustibles para mantener el abastecimiento”.

A nivel de gobierno, incluso, se planteó la idea de alertar a militares para que apoyen, pero finalmente no se concretó ni existió coordinación alguna.

Por otra parte, si bien no se aclara si existe un plan en particular, fuentes policiales afirman que se mantienen en alerta ante cualquier incidente o alteración del orden público. Según explican conocedores de aquello, de existir algún tipo de desorden, Carabineros se activará para enfrentar estos hechos.