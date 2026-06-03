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    “Que nunca más en la vida un gobierno nos vuelva a dividir”: el llamado de Gustavo Alessandri (RN) a los alcaldes de la ACHM

    En el Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas 2026, realizado en La Serena, más de 200 autoridades comunales abordarán temas como financiamiento municipal, seguridad, descentralización y contribuciones.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Gustavo Alessandri junto a Daniela Norambuena, Alí Manouchehri y Karina Delfino.

    El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (RN), llamó este martes a fortalecer la unidad del municipalismo durante la inauguración del Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas 2026, instancia que reúne en La Serena a más de 200 jefes comunales de todo el país.

    La cita, que se extenderá hasta el viernes en el Teatro Centenario de la capital de la Región de Coquimbo, contempla el análisis de temas como financiamiento municipal, Fondo Común Municipal, contribuciones, seguridad, descentralización, probidad y fortalecimiento de los servicios locales.

    En ese contexto, Alessandri advirtió sobre la necesidad de que los municipios mantengan una posición común frente a las autoridades centrales y sostuvo que “el municipalismo es uno solo”. Asimismo, emplazó a los alcaldes a evitar divisiones, afirmando que “nunca más en la vida un gobierno nos vuelva a dividir ni en dos, ni en tres, ni en cuatro”.

    El dirigente municipal agregó que la representación de los gobiernos locales debe ejercerse de manera conjunta, independientemente de las diferencias territoriales o políticas. “Si no cabemos en La Moneda en un salón, cambiamos de lugar, o lo hacemos más temprano, o lo hacemos en el Patio de los Naranjos, donde sea, pero los alcaldes vamos todos a la misma reunión, de Arica a Magallanes”, sostuvo.

    La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena (RN), destacó que el encuentro se realice fuera de Santiago y relevó la necesidad de avanzar en descentralización. A su juicio, la instancia constituye una oportunidad para fortalecer el rol de los municipios y poner las prioridades de los vecinos por sobre las diferencias políticas.

    Una visión similar expresó el alcalde de Coquimbo y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Coquimbo, Alí Manouchehri (PS), quien valoró que autoridades comunales de distintos sectores participen en una discusión común sobre los desafíos que enfrentan los territorios y las necesidades futuras de las comunas.

    Por su parte, la vicepresidenta de la ACHM y alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), subrayó la relevancia del encuentro en medio de las discusiones sobre financiamiento municipal y eventuales cambios tributarios. En ese escenario, sostuvo que resulta fundamental que los municipios actúen coordinadamente para defender una posición común frente a decisiones que puedan impactar sus ingresos.

    El Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas contempla paneles con autoridades nacionales, jornadas de análisis y mesas de trabajo enfocadas en los principales desafíos de la gestión local y el fortalecimiento del municipalismo chileno.

    Más sobre:Gustavo AlessandriAsociación Chilena de MunicipalidadesACHMMunicipalismoContribucionesalcaldes

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