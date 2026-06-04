CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscal descarta intercambio de disparos en balacera en Rodelillo y apunta que “fue un ataque al grupo de personas”

    Durante la noche del miércoles se produjeron los hechos que dejaron a una mujer fallecida.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El fiscal José Uribe, del Sistema de Análisis Criminal y Coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región de Valparaíso, se refirió a la balacera ocurrida durante la noche del jueves en el Cerro Rodelillo en Valparaíso, señalando que “fue un ataque al grupo de personas”.

    El fiscal también descartó que existiera un intercambio de disparos apuntando que “la información que tenemos hasta el momento es que no hubo ningún intercambio de disparos por parte del grupo que fue lesionado, sino fue un acto unilateral de este vehículo en movimiento a estas personas que estaban en la esquina”.

    Según sostuvo el fiscal, se está investigando a quien iba dirigido el ataque, si a una persona determinada o al grupo completo.

    De acuerdo a lo que detalló el fiscal, “estamos indagando cuál es la motivación de este ataque, que obviamente puede ser disputa territorial, venganza, no descartamos ninguna hipótesis en este instante”.

    Cabe recordar que a raíz de los hechos resultó una mujer fallecida y casi una decena de personas heridas.

    El fiscal sostuvo que los atacantes se transportaban en un sólo vehículo y por el momento se desconoce si utilizaron una o varias armas de fuego, aunque mencionó que “deben haber sido una o varias armas de alta cadencia”.

    Estado de las víctimas

    Respecto a las víctimas, junto con la mujer fallecida el fiscal sostuvo que "hay otra mujer de 20 años de edad que también producto de este ataque se encuentra actualmente en estado grave y se encuentra obviamente en la unidad de tratamientos intensivos“.

    “Las 8 personas restantes, se encuentran de acuerdo con lo informado por el Hospital Carlos Van Buren sin peligro vital”, agregó.

    Asimismo, detalló “el grueso de las personas que hemos individualizado de las víctimas vivían en el sector, por lo cual al menos hay una relación de vecindad entre todos. Había algunos que eran pareja, algunos que eran pololo, familiares, pero eran básicamente vecinos”.

    El fiscal también abordó la seguridad en el sector señalando que “en el último tiempo, en realidad, en los últimos meses había estado tranquilo, sin mayor incidente violentos, por lo cual este hecho de gran violencia y casi inédito en la región en cuanto al número de personas heridas por impactos balísticos nos preocupa y por eso estamos poniendo todos los recursos, tanto del Ministerio Público como de las policías, para trabajar este caso”.

    Los hechos

    Los hechos se registraron durante la noche del miércoles alrededor de las 21:40, en Av. Rodelillo con pasaje María Labrín, cuando los ocupantes de un vehículo abrieron fuego en múltiples ocasiones para luego darse a la fuga.

    A raíz del hecho es que resultó una mujer chilena de 19 años fallecida y ocho heridos -seis chilenos y un ciudadano venezolano-, los cuales fueron trasladados al Hospital Carlos Van Buren.

    La Fiscalía dispuso el trabajo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

    Más sobre:Cerro RodelilloBalaceraECOHPDIPolicial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las hermanas que recibían especies robadas en Estados Unidos y fueron condenadas por lavado

    Quiroz apunta a “fraude social” para justificar recorte presupuestario y recibe dura respuesta de Cariola en comisión de Salud

    Oposición acusa al gobierno de “uso excesivo de la fuerza” y “represión desmedida” en marcha estudiantil

    Ocho carabineros fueron detenidos y desvinculados en Atacama por investigación sobre irregularidades en procedimientos policiales

    El gesto de Kast con los alcaldes: Mandatario asiste al encuentro de la AChM en La Serena

    Grau toma el teléfono rojo para evitar apoyos a su AC e inicia contactos con el oficialismo

    Lo más leído

    1.
    Marcha Confech: Codina informa de 35 detenidos por disturbios y afirma que joven herida habría sido alcanzada por piedra de manifestantes

    Marcha Confech: Codina informa de 35 detenidos por disturbios y afirma que joven herida habría sido alcanzada por piedra de manifestantes

    2.
    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    3.
    “Que nunca más en la vida un gobierno nos vuelva a dividir”: el llamado de Gustavo Alessandri (RN) a los alcaldes de la ACHM

    “Que nunca más en la vida un gobierno nos vuelva a dividir”: el llamado de Gustavo Alessandri (RN) a los alcaldes de la ACHM

    4.
    De Vodanovic a Alessandri: alcaldes de la AChM fuman “la pipa de la paz” motivados por causa común de contribuciones

    De Vodanovic a Alessandri: alcaldes de la AChM fuman “la pipa de la paz” motivados por causa común de contribuciones

    5.
    Carabineros realiza nuevo operativo de copamiento en estaciones del Metro: hay 160 funcionarios desplegados

    Carabineros realiza nuevo operativo de copamiento en estaciones del Metro: hay 160 funcionarios desplegados

    6.
    Fiscalía cierra investigación contra alcalde Sebastián Sichel por querella de concejal del FA

    Fiscalía cierra investigación contra alcalde Sebastián Sichel por querella de concejal del FA

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las hermanas que recibían especies robadas en Estados Unidos y fueron condenadas por lavado
    Chile

    Las hermanas que recibían especies robadas en Estados Unidos y fueron condenadas por lavado

    Quiroz apunta a “fraude social” para justificar recorte presupuestario y recibe dura respuesta de Cariola en comisión de Salud

    Oposición acusa al gobierno de “uso excesivo de la fuerza” y “represión desmedida” en marcha estudiantil

    Biministro Mas valora negociaciones entre CAP y AZA para inversión en siderúrgica Huachipato
    Negocios

    Biministro Mas valora negociaciones entre CAP y AZA para inversión en siderúrgica Huachipato

    La dupla Cicardini-Vodanovic se enfrentan a Quiroz en tensa jornada de la Comisión de Hacienda

    FNE pone bajo la lupa la toma de control de Clínica Las Condes por EuroAmerica y la alianza de Enami y Rio Tinto

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre
    Tendencias

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Sol, niebla y lluvia: el pronóstico en la Región Metropolitana para los próximos días

    El Maratón de Río de Janeiro, el festival de atletismo más grande de Latinoamérica
    El Deportivo

    El Maratón de Río de Janeiro, el festival de atletismo más grande de Latinoamérica

    Joaquín Niemann logra un tibio comienzo en su estreno en el LIV de Andalucía

    Con ayuda de Kast y buscando romper un récord: los secretos del histórico partido de la Roja femenina en el Nacional

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Amparo Noguera y acusación de “encerrona” del ministro Undurraga: “Es una falta de respeto y me parece delirante”
    Cultura y entretención

    Amparo Noguera y acusación de “encerrona” del ministro Undurraga: “Es una falta de respeto y me parece delirante”

    Gianluca inicia su nueva era en un ring con Romina Pistolas

    Persépolis y el legado de Marjane Satrapi: la historia del cómic que humanizó la revolución en Irán

    De Antonio Rüdiger a Eduardo Camavinga: las historias de refugio y desplazamiento forzado que han marcado a las estrellas del Mundial 2026
    Mundo

    De Antonio Rüdiger a Eduardo Camavinga: las historias de refugio y desplazamiento forzado que han marcado a las estrellas del Mundial 2026

    Estados Unidos ha impedido el paso a 127 buques en el estrecho de Ormuz desde el inicio del bloqueo a puertos iraníes

    Unión Europea ve una “oportunidad” en el alto el fuego en Líbano pero lamenta su “precariedad” tras muerte de un casco azul

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia
    Paula

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia

    Sopa de brócoli y leche de coco

    Cuidar la piel en invierno