Fiscal descarta intercambio de disparos en balacera en Rodelillo y apunta que “fue un ataque al grupo de personas”

El fiscal José Uribe, del Sistema de Análisis Criminal y Coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región de Valparaíso, se refirió a la balacera ocurrida durante la noche del jueves en el Cerro Rodelillo en Valparaíso, señalando que “fue un ataque al grupo de personas”.

El fiscal también descartó que existiera un intercambio de disparos apuntando que “la información que tenemos hasta el momento es que no hubo ningún intercambio de disparos por parte del grupo que fue lesionado, sino fue un acto unilateral de este vehículo en movimiento a estas personas que estaban en la esquina”.

Según sostuvo el fiscal, se está investigando a quien iba dirigido el ataque, si a una persona determinada o al grupo completo.

De acuerdo a lo que detalló el fiscal, “estamos indagando cuál es la motivación de este ataque, que obviamente puede ser disputa territorial, venganza, no descartamos ninguna hipótesis en este instante”.

Cabe recordar que a raíz de los hechos resultó una mujer fallecida y casi una decena de personas heridas.

El fiscal sostuvo que los atacantes se transportaban en un sólo vehículo y por el momento se desconoce si utilizaron una o varias armas de fuego, aunque mencionó que “deben haber sido una o varias armas de alta cadencia”.

Estado de las víctimas

Respecto a las víctimas, junto con la mujer fallecida el fiscal sostuvo que "hay otra mujer de 20 años de edad que también producto de este ataque se encuentra actualmente en estado grave y se encuentra obviamente en la unidad de tratamientos intensivos“.

“Las 8 personas restantes, se encuentran de acuerdo con lo informado por el Hospital Carlos Van Buren sin peligro vital”, agregó.

Asimismo, detalló “el grueso de las personas que hemos individualizado de las víctimas vivían en el sector, por lo cual al menos hay una relación de vecindad entre todos. Había algunos que eran pareja, algunos que eran pololo, familiares, pero eran básicamente vecinos”.

El fiscal también abordó la seguridad en el sector señalando que “en el último tiempo, en realidad, en los últimos meses había estado tranquilo, sin mayor incidente violentos, por lo cual este hecho de gran violencia y casi inédito en la región en cuanto al número de personas heridas por impactos balísticos nos preocupa y por eso estamos poniendo todos los recursos, tanto del Ministerio Público como de las policías, para trabajar este caso”.

Los hechos

Los hechos se registraron durante la noche del miércoles alrededor de las 21:40, en Av. Rodelillo con pasaje María Labrín, cuando los ocupantes de un vehículo abrieron fuego en múltiples ocasiones para luego darse a la fuga.

A raíz del hecho es que resultó una mujer chilena de 19 años fallecida y ocho heridos -seis chilenos y un ciudadano venezolano-, los cuales fueron trasladados al Hospital Carlos Van Buren.

La Fiscalía dispuso el trabajo de la Brigada de Homicidios de la PDI.