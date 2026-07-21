Balance por sistema frontal: 10 personas fallecidas, cuatro desaparecidos y más de 2.000 damnificados

Durante la mañana de este martes el subsecretario del Interior, Máximo Pavez; y la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, realizaron un nuevo balance por el sistema frontal que afecta al país informando que hasta la fecha se han registrado un total de 10 personas fallecidas producto del evento.

Según detalló la directora de Senapred, se han registrado un total de 16 personas lesionadas, cuatro desaparecidas, 2.281 damnificadas y 1.031 personas albergadas.

Además, 104.271 personas se encuentran aisladas principalmente entre las regiones de Atacama y Coquimbo.

En cuanto a la afectación a viviendas, la autoridad detalló que 81 han resultado destruidas, 2.661 con daño mayor, 18.957 con daño menor y 1.771 viviendas permanecen en evaluación.

Asimismo detalló que desde que inició la emergencia se han enviado 128 mensajes SAE.

Por su parte, el el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló que a raíz del sistema frontal se suspendieron las clases durante este martes en toda la Región de Valparaíso continental.

“Debido a la intensidad de precipitaciones que cayeron durante la noche, que fueron muy intensas, debido a la dificultad para los traslados en dicha región, sumado a las dificultades que han habido esencialmente en la región de Valparaíso interior, se han suspendido las clases para el día de hoy”, mencionó.

A la vez, detalló que se mantienen las suspensiones en Huasco, Coquimbo, Copiapó, San José de Maipo y Tiltil.

Respecto al suministro eléctrico, informaron que los clientes sin luz bajaron de 128.745 a 118.905 entre la tarde del lunes y la mañana del martes.

“Esto finalmente da un total de que en nuestro país el 98,6% de los clientes cuenta con suministro eléctrico. La Superintendencia de Electricidad y Combustible se encuentra en terreno, ha participado en nuestras mesas técnicas y por lo tanto se está redoblando la capacidad para reforzar la reposición fundamentalmente en la región de Valparaíso, que ha sido muy afectada en esta materia”, sostuvo.

Asimismo, respecto al suministro de agua potable, la autoridad informó que Ovalle recuperó el servicio, aunque no es apta para el consumo, por lo que se mantienen 50 puntos de abastecimiento de agua potable.

“En el caso de la conurbación La Serena-Coquimbo se mantienen 100 puntos de suministro alternativo de agua potable, debido a que todavía no ha podido ser solucionado el problema de la turbiedad en los puntos de captación”, agregó.

Asimismo, la directora de Senapred reiteró el llamado a las personas que viven cerca de cauces de ríos a mantenerse atentas a las condiciones y evacuar inmediatamente en caso de recibir un mensaje SAE, advirtiendo que el aumento del caudal puede producirse después de que finalicen las precipitaciones.

Finalmente, la directora de Senapred, se refirió al nuevo sistema frontal que ingresaría al país apuntando que “lo que nos han reportado y que fue lo que hemos ido informando todos los días es que desde mañana ingresa un nuevo sistema frontal que va a estar concentrado más bien desde la Región de Maule hacia el Sur con precipitaciones que hasta este momento se mantienen en rangos normales”.