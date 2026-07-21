Presidente Kast continúa su despliegue por la zona norte del país para monitorear el sistema frontal

Este martes el Presidente José Antonio Kast puso en marcha su segunda jornada de despliegue por algunas zonas afectadas en el norte de Chile debido al sistema frontal. Hoy, en concreto, visitará la región de Atacama.

Pasadas las 08.00 horas el Mandatario emprendió vuelo desde La Serena hasta Copiapó. Allí, específicamente en la Municipalidad de Vallenar, sostendrá una reunión privada con autoridades de la región para coordinar acciones de apoyo en medio de la emergencia por el sistema frontal.

Más tarde, a eso de las 13.00 horas, el Mandatario continuará con su agenda realizando una visita inspectiva a la ruta C-46, zona afectada por las lluvias de los últimos días.

Gobierno concentra esfuerzos en Atacama y Coquimbo Alejandro Pizarro/Aton Chile Alejandro Pizarro/Aton Chile

Posterior a ello, hará entrega de un balance y brindará un punto de prensa a los presentes.

Horas después, cerca de las 17.00, se trasladará a Santiago desde la región de Atacama.

Su segunda jornada en el norte, se da luego de visitar la región de Coquimbo, zona en la que decretó Estado de Excepción de Catástrofe por ser uno los puntos más perjudicados de la emergencia climática.