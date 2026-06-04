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    Gonzalo Guerrero, el eterno escudero de Alvarado que desembarcó en la Subsecretaría de Prevención del Delito

    La carrera del abogado se ha construido al alero de la UDI y, en especial, del biministro del Interior y Segegob. Su paso por el Estado incluye un doble contrato paralelo en la Subdere y el Indap y varias asesorías. Hasta el 10 de marzo trabajó a honorarios en Dalcahue, comuna en donde la alcaldesa es la actual pareja de Alvarado.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    Gonzalo Guerrero Valle, nuevo subsecretario de Prevención del Delito.

    Desde la noche del martes el piso nueve de Teatinos 220, donde se encuentra la Subsecretaría de Prevención del Delito, tiene un nuevo inquilino: Gonzalo Guerrero. El abogado, quien reemplazó a la ahora exsubsecretaria Ana Victoria Quintana (exLibertaria), asumió tras la remoción de las dos autoridades del Ministerio de Seguridad, en un abrupto golpe de timón del ministro Martín Arrau (Republicano).

    El nombre de Guerrero era ampliamente conocido en el mundo de la derecha, dado que es un hombre cercano al biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI), con quien se desempeñaba como su jefe de gabinete.

    Sin embargo la trayectoria de Guerrero viene de antes. El episodio de mayor impacto público se remonta a una polémica de tiempos de pandemia que se desató cuando el nuevo subsecretario fue el protagonista de una controversia mientras se desempañaba como jefe de gabinete del entonces ministro del Interior, Rodrigo Delgado (UDI).

    En 2021, la ahora autoridad fue duramente criticado por estar vinculado familiarmente a un padre que salió en familia a Estados Unidos, a cuya guagua se le detectó la variante Delta del Covid-19 al volver del país.

    Las críticas a Guerrero se fundaron ante posibles presiones para lograr las autorizaciones para que el hombre pudiera salir de Chile junto a su hijo. Tanto el subsecretario como el sujeto, son reconocidos integrantes de la Iglesia Pentecostal Apostólica, la que estaba detrás del bullado viaje a EE.UU.

    Tras los cuestionamientos por la supuesta influencia de Guerrero en la autorización de dicho viaje en plena pandemia, el ahora subsecretario presentó su renuncia a Interior.

    Los contratos paralelos

    Pero su paso por Interior no ha sido el único cargo que ha ocupado en el Estado. Su carrera pública partió en 2018 cuando durante la administración del expresidente Sebastián Piñera arribó a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) como secretario ejecutivo de la Comisión Probidad y Transparencia, un cargo a contrata que estaba alojado en la Segpres. En esa época, el subsecretario de esa repartición era Alvarado.

    En esa repartición pública permaneció hasta noviembre de 2019, mes en el que el expresidente Piñera pidió a Alvarado asumir la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). Y tal como ha sido toda la trayectoria de Guerrero, el abogado le acompañó en su nueva destinación.

    Así fue como llegó a ser jefe de asesores de la Subdere hasta mayo de 2020. Cuando Alvarado fue nombrado ministro Segpres el 4 de junio de ese mismo año, Guerrero volvió a seguirle los pasos, ahora como jefe de gabinete en el ministerio a cargo de la agenda legislativa del gobierno.

    Luego Alvarado fue designado senador por el Ñuble, debido a que Piñera nombró como ministro del Interior a Víctor Pérez (UDI) y Guerrero recayó en el ministerio que en ese tiempo estaba a cargo de la seguridad. Tras el fin del periodo de Pérez, llegó Delgado, momento en que el nuevo subsecretario Guerrero ejerció como su jefe de gabinete.

    Tras la polémica de la variente Delta, el ahora subsecretario nunca se fue del gobierno ya que volvió a la Subdere en un cargo de asesor a honorarios. Un mes después de llegar a la Subdere, fue contratado en paralelo en un cargo a contrata en el Instituto de Desarrollo Agropecuriao (Indap).

    Ese doble vínculo laboral ha generado ruido. Si bien no existe incompatibilidad para ejercer ambas funciones, el Estatuto Administrativo trae algunas excepciones.

    Un funcionario a contrata, por regla general tiene una jornada de 44 horas, por lo que las funciones a honorarios deben desarrollarse fuera de ese horario. El subsecretario fue consultado por su doble función a través de su equipo de Comunicaciones, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

    En paralelo al trabajo en la Subdere y el Indap, Guerrero además se desempeñó como académico de derecho administrativo en la Universidad de O’Higgins entre 2021 y 2022.

    El trabajo parlamentario y municipal

    Luego del fin del segundo gobierno de Piñera, Guerrero hizo su desembarco en el Congreso. En abril de ese año asumió como asesor parlamentario del diputado republicano Stephan Schubert, en modalidad de contrato. Ambos son cercanos ya que, entre otras cosas, son evangélicos.

    Mientras se desarrollaba como asesor parlamentario, Guerrero desempeñó otras funciones en el Estado. De forma adicional al Congreso, también prestó servicios a honorarios desde agosto de 2024 en la Municipalidad de La Reina bajo la administración de José Manuel Palacios (UDI).

    En ese cargo tuvo asignada la función de “colaborar y cooperar en las acciones, tareas y trabajo que el Señor alcalde le encomiende a fin de agilizar aquellos temas en que se ha fijado prioridad e interés”.

    Además del trabajo en la Cámara y en La Reina, durante el gobierno anterior, Guerrero se desempeñó como asesor jurídico de la Municipalidad de Dalcahue, en la Región de Los Lagos. Ese municipio es encabezado por María Alejandra Villegas (Ind.-UDI), pareja de Alvarado. En Dalcahue el nuevo subsecretario de Prevención del Delito fue asesor jurídico en calidad de honorarios hasta el 10 de marzo.

    En el mismo periodo, el abogado prestó asesoría jurídica en la Corporación de Desarrollo de la Municipalidad de Talca, labor que desempeñó con un contrato de honorarios.

    Las labores en el Congreso, en Dalcahue y La Reina, llegaron a su fin cuando José Antonio Kast se transformó en Presidente. En ese momento Alvarado recibió el encargo de liderar el Ministerio del Interior, y como ha sido la tónica a lo largo de todos estos años, llamó a Guerrero para que asumiera -otra vez- como su jefe de gabinete.

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