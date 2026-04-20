Entre ellos una expresidenta de federación estudiantil: quiénes son los detenidos por agresión a ministra Ximena Lincolao

Oriunda de la Región de Valparaíso es la expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile sede de Valdivia, María Jesús Madariaga Rojas.

La joven, que cursa la carrera de Antropología, podía apreciarse en videos de la casa de estudios invitando al proceso de admisión 2024.

En septiembre de 2023 se confirmó que fue electa para liderar la organización estudiantil.

Este lunes se conoció su detención por haber participado presuntamente de en la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en el campus Isla Teja el 8 de abril.

Ella y otros dos estudiantes serán formalizados por el delito de atentado contra la autoridad.

Durante la madrugada, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) ejecutó tres órdenes de detención respecto a tres estudiantes en el marco de la investigación por los hechos.

Los jóvenes fueron detenidos en sus hogares.

Además de Madariaga, efectivos de la PDI concretaron la detención del estudiante de bioquímica de la UACH Pablo Vásquez Burgos.

El tercer detenido es Joaquín Monje Sazo, estudiante de pedagogía en historia y ciencias sociales del mismo plantel sureño.