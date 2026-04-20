Squella señala que debería “ingresar luego” proyecto de ley que sancione a encapuchados: “Ocultar tu identidad debería ser un delito”

En una semana que comenzará la votación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de Escuelas Protegidas, surgido como respuesta del Ejecutivo a la situación de violencia escolar en el país, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló que también se debería avanzar en una iniciativa que sancione a las personas que ocultan su identidad en manifestaciones.

En una entrevista con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el legislador abordó primeramente la detención de los tres estudiantes de la Universidad Austral de Chile detenidos este lunes imputados por la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.

“Tomamos conocimiento de esta detención. Es una muy buena noticia, de alguna forma hace justicia respecto de lo que se vivió hace algunos días, algunas semanas, con una ministra que paradójicamente, a partir, digamos, de esos actos de violencia, los chilenos la fueron conociendo”, señaló al respecto Squella.

Agresión a ministra Lincolao

Enlazando este problema con la discusión de Escuelas Protegidas, proyecto del que considera el senador existen los suficientes apoyos en la Cámara para su aprobación, abordó los temas que se deberían avanzar en seguridad, como un Registro Nacional de Vándalos y el antes mencionado proyecto que sancione a los encapuchados.

“ Creo que se debería avanzar en sancionar a las personas por el solo hecho de ocultar su identidad en las manifestaciones públicas . O sea, el hecho de que una persona esté encapuchada ya no es únicamente como un agravantes si es que comete otro delito, sino que en sí mismo ocultar tu identidad debería ser un delito”, argumentó el parlamentario oficialista.

Al igual que el Registro Nacional de Vándalos, Squella señaló que son iniciativas que “deberían ingresar luego” a la Cámara.

Posteriormente, el senador entró en mayores detalles del posible proyecto, que iría aparte de Escuelas Protegidas.

“Es algo distinto. Tiene que ver no únicamente en las manifestaciones violentistas, no únicamente tienen que ver con recintos educacionales en cualquier orden. La imagen que nosotros tenemos tenemos de personas rompiendo el mobiliario público y privado, prendiéndole fogata en la mitad de la calle o exigiendo a la gente que se baje de sus autos para hacer el ridículo y así permitirle circular, eso se va a terminar”, comenzó explicando.

A lo que continuó: “Una manera de terminarlo es que cuando hay manifestaciones, que es totalmente legítimo y hay que promoverlas, se va sancionar a las personas que esconden su identidad, porque si la estás escondiendo, evidentemente que estás poniendo en riesgo es la antesala de actos violentistas que empañan tanto la manifestación como la convivencia pública que se debería desarrollar en paz”.

Reconstrucción Nacional

Por otra parte, el senador oficialista también se muestra optimista frente al avance de la principal iniciativa del gobierno hasta el momento: la ley miscelánea de Reconstrucción Nacional, que debería ingresar a la Cámara durante esta semana y considera que están los votos para la idea de legislar .

“Me da la impresión de que no va a ser muy estrecho. O sea, tanto en la Cámara de Diputados, es que no incluso empieza ya a mirar las declaraciones públicas que han hecho los integrantes de distintas bancadas, tanto en la Cámara como en el Senado. La verdad es que debería estar”, enfatizó.

En ese aspecto, espera que existan apoyos desde el Partido de la Gente (PDG) al considerar que se incluyen medidas que “están en la médula de lo que han señalado ellos desde que se presentaron el primer día en campaña, de ahí en adelante. Es más, muchas de las cosas que han sugerido en el fondo que se incluyan, son de las que podríamos decir un poco más disruptivas (...) Entonces yo creo que esos votos van a estar de todas maneras “.

Respecto a la fecha de despacho del proyecto, Squella se encuentra en la línea de los que consideran posible que pueda ser despachado el 1 de junio en un “escenario ideal”.

“Es ambicioso. En el fondo, en un escenario ideal, efectivamente los tiempos te dan. Con dos trámites constitucionales, es decir, evitando un tercero, una mixta, efectivamente te da. Y obviamente con discusión inmediata”, explicó.

“El decir que en un corto tiempo se va a aprobar también es una señal muy potente respecto de cuáles son las prioridades del gobierno”, agregó el senador.