Detienen a tres estudiantes de la Universidad Austral por agresión a ministra Ximena Lincolao

La mañana de este lunes se dio a conocer la detención de tres personas por parte de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI de Valdivia que estarían involucradas en la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en el campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile, en la Región de Los Ríos.

De acuerdo a los antecedentes, los detenidos son estudiantes de la universidad en donde ocurrieron los hechos. Se trata de Pablo Vásquez Burgos, estudiante de Bioquímica; Joaquín Monje Sazo, estudiante de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales; y María Madariaga Rojas, estudiante de Antropología.

Madariaga, además, fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la UACH en Valdivia, en los años 2023 y 2024.

Desde la PDI, en tanto, no descartan la participación de otros implicados, sin embargo indicaron que estos tres detenidos serían los principales atacantes de la ministra.

Vásquez, Monje y Madariaga pasarán a control de detención durante la mañana de hoy lunes en el Juzgado de Garantía de Valdivia.

Agresión a ministra Lincolao

El pasado 8 de abril la ministra Lincolao fue invitada a la U. Austral para participar en la inauguración del año académico, instancia en la que expuso los lineamientos de su cartera. Sin embargo, la actividad se vio alterada por la protesta de un grupo de estudiantes, quienes la agredieron cuando intentaba retirarse del lugar, tras haber permanecido cerca de tres horas bajo resguardo.

El hecho quedó registrado en una serie de videos que fueron compartidos en redes sociales, en los que se puede ver que los manifestantes propinaron insultos y le habrían lanzado agua a la autoridad.

Ante estos hechos, el gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció la presentación de una querella por la agresión, como señal de respaldo a la autoridad.