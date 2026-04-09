SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Lincolao tras agresión en U. Austral: “No tengo miedo. Esto no me va a parar a mí ni al resto de los ministros”

    La secretaria de Estado descartó que el ataque la intimide con visitar otras universidades y señaló que lo ocurrido "es una gran oportunidad para que tengamos un nuevo comienzo" de trabajar por el país.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Santiago 8 de abril 2026. El Presidente Jose Antonio Kast realiza punto de prensa junto a la Ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, luego de las agresiones en la Universidad Austral de Chile campus de Valdivia. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, se refirió la noche de este miércoles a la agresión que sufrió en el campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile, en la Región de Los Ríos, y aseguró que no siente miedo y que continuará visitando instituciones de educación superior.

    La autoridad había sido invitada al plantel para participar en la inauguración del año académico, instancia en la que expuso los lineamientos de su cartera. Sin embargo, la actividad se vio alterada por la protesta de un grupo de estudiantes, quienes la agredieron cuando intentaba retirarse del lugar, tras haber permanecido cerca de tres horas bajo resguardo.

    El gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció la presentación de una querella por la agresión, como señal de respaldo a la autoridad.

    Desde el Palacio de La Moneda, Lincolao -acompañada por ministras del gabinete; la primera dama, María Paz Adriasola, y el Presidente Kast- agradeció el apoyo transversal recibido desde distintos sectores políticos.

    En esa línea, la titular de Ciencia destacó que ha visitado diversas universidades para conocer a investigadores, estudiantes y autoridades académicas, lo que la llevó a aceptar la invitación del rector Egon Montecinos a la Universidad Austral de Chile. Asimismo, relató que durante su visita sostuvo reuniones con autoridades locales de la Región de Los Ríos y de la ciudad de Valdivia.

    Pese a la agresión, la ministra reafirmó su compromiso con su labor. “Voy a seguir yendo a las universidades”, sostuvo.

    “Yo no creo que esto nos pare para nada. Yo estoy acá con la dedicación absoluta de hacer el mejor trabajo posible. Mi hijo y mi marido merecen que yo pueda tener éxito en este trabajo. Y eso significa éxito para los chilenos”, agregó.

    Gobierno anuncia querella criminal por agresión a ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.

    Asimismo, valoró el respaldo político recibido. “Lo único que puedo decir es que ese apoyo transversal que hoy he visto de todas las autoridades y de todos los colores, como se dice en Chile, políticos, creo que es una gran oportunidad para que tengamos un nuevo comienzo donde nosotros como gobierno podamos todos trabajar juntos por un mejor Chile”.

    En esa línea, añadió: “Esa es la razón por la cual yo no tengo miedo ni creo que esto va a parar para nada ni a mí ni a los otros ministros de seguir trabajando por todos los chilenos e interactuar con todos los chilenos”.

    Previo a su intervención, el Presidente Kast destacó que la ministra dejó Estados Unidos para asumir la cartera, aspecto que también abordó la secretaria de Estado.

    Sobre esto, Lincolao destacó que “me vine a Chile a trabajar y a tratar de dar de vuelta la mano que Chile me dio. Y en ese sentido, regresar el gran amor, cariño y educación que recibí en la Universidad de La Serena”.

    “Desde que tomé este cargo, con el privilegio de tener este título de ministra, que para mí significa ser un agente de cambio, de progreso, con un equipo fabuloso que tenemos, que estamos armando también acá en el gobierno, pero también en el ministerio”, concluyó.

    Más sobre:Ximena LincolaoMinisterio de CienciaUniversidad AustralEgon MontecinosJosé Antonio KastAgresión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Flanqueado por las mujeres de su gabinete y la primera dama: Presidente Kast entrega su apoyo a ministra Lincolao tras agresión en la U. Austral

    La Guardia Revolucionaria iraní difunde “rutas alternativas” en el estrecho de Ormuz para evitar minas

    Trump subraya que la OTAN “no estuvo” cuando la necesitó y augura que “tampoco lo estará” si vuelve a requerirla

    Mariano Fernández y candidatura de Bachelet: “Somos siete excancilleres reemplazando la negligencia del gobierno”

    Representante de ONG de DD.HH. y parlamentaria israelí cuestionan ley de pena de muerte a los palestinos

    La Casa Blanca ve en la tregua de doce días una “victoria” de Estados Unidos

    Lo más leído

    1.
    Universidad Austral de Valdivia negó acceso a funcionarios de Carabineros para proteger a ministra Lincolao

    Universidad Austral de Valdivia negó acceso a funcionarios de Carabineros para proteger a ministra Lincolao

    2.
    Detienen a dos inspectores municipales de San Miguel denunciados por pedir dinero a conductora para omitir infracción de tránsito

    Detienen a dos inspectores municipales de San Miguel denunciados por pedir dinero a conductora para omitir infracción de tránsito

    3.
    Prevención del Delito desvincula a 21 funcionarios y reduce equipo clave en Ley de Seguridad Privada

    Prevención del Delito desvincula a 21 funcionarios y reduce equipo clave en Ley de Seguridad Privada

    4.
    Concejo había aprobado la modificación en 2024: Ñuñoa revierte definitivamente el cambio de nombre a la calle República de Israel

    Concejo había aprobado la modificación en 2024: Ñuñoa revierte definitivamente el cambio de nombre a la calle República de Israel

    5.
    Minvu entrega terrenos del Parque Bicentenario de Cerrillos para desarrollo de proyecto habitacional que beneficiará a 820 familias

    Minvu entrega terrenos del Parque Bicentenario de Cerrillos para desarrollo de proyecto habitacional que beneficiará a 820 familias

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Club Olimpia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Club Olimpia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportivo Riestra vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportivo Riestra vs. Palestino en TV y streaming

    Lincolao tras agresión en U. Austral: “No tengo miedo. Esto no me va a parar a mí ni al resto de los ministros”
    Chile

    Lincolao tras agresión en U. Austral: “No tengo miedo. Esto no me va a parar a mí ni al resto de los ministros”

    Flanqueado por las mujeres de su gabinete y la primera dama: Presidente Kast entrega su apoyo a ministra Lincolao tras agresión en la U. Austral

    Mariano Fernández y candidatura de Bachelet: “Somos siete excancilleres reemplazando la negligencia del gobierno”

    El segundo mejor arranque histórico del litio: exportaciones casi se triplican en primer trimestre tras favorables precios
    Negocios

    El segundo mejor arranque histórico del litio: exportaciones casi se triplican en primer trimestre tras favorables precios

    IPC de marzo sube 1% por impacto de las bencinas y expertos ven otra fuerte alza en abril llevando la inflación anual a superar el 4%

    Ministro Quiroz plantea vender propiedades del Estado por US$200 a US$300 millones para restituir fondos soberanos

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Qué se sabe sobre el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán

    Por qué se cree que Kim Ju-ae, la hija de Kim Jong-un, podría suceder a su padre

    La alegría de la Nona Muñoz tras la igualdad de Palestino ante Riestra: “Siempre es bueno sumar de visita”
    El Deportivo

    La alegría de la Nona Muñoz tras la igualdad de Palestino ante Riestra: “Siempre es bueno sumar de visita”

    ‘Vitamina’ Sánchez celebra en La Florida: Audax Italiano se inclina ante Olimpia en su estreno por la Copa Sudamericana

    Hernan Caputto valora el empate de Coquimbo Unido ante Nacional en la Libertadores: “Hubiese sido demasiado haber perdido”

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial
    Tecnología

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Por qué los chips para IA fabricados en EE.UU. deben viajar a Taiwán

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    El cantante que según The Edge de U2 “es la referencia” de la música
    Cultura y entretención

    El cantante que según The Edge de U2 “es la referencia” de la música

    Una colección en expansión: el Museo de Bellas Artes presenta sus nuevas adquisiciones de patrimonio nacional

    Masquemusica presenta la gira “La belleza de lo roto” para presentar su nuevo disco

    La Guardia Revolucionaria iraní difunde “rutas alternativas” en el estrecho de Ormuz para evitar minas
    Mundo

    La Guardia Revolucionaria iraní difunde “rutas alternativas” en el estrecho de Ormuz para evitar minas

    Trump subraya que la OTAN “no estuvo” cuando la necesitó y augura que “tampoco lo estará” si vuelve a requerirla

    Representante de ONG de DD.HH. y parlamentaria israelí cuestionan ley de pena de muerte a los palestinos

    Si el sexo duele, no es normal
    Paula

    Si el sexo duele, no es normal

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar