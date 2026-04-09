Lincolao tras agresión en U. Austral: “No tengo miedo. Esto no me va a parar a mí ni al resto de los ministros”

Santiago 8 de abril 2026. El Presidente Jose Antonio Kast realiza punto de prensa junto a la Ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, luego de las agresiones en la Universidad Austral de Chile campus de Valdivia. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, se refirió la noche de este miércoles a la agresión que sufrió en el campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile, en la Región de Los Ríos, y aseguró que no siente miedo y que continuará visitando instituciones de educación superior.

La autoridad había sido invitada al plantel para participar en la inauguración del año académico, instancia en la que expuso los lineamientos de su cartera. Sin embargo, la actividad se vio alterada por la protesta de un grupo de estudiantes, quienes la agredieron cuando intentaba retirarse del lugar, tras haber permanecido cerca de tres horas bajo resguardo.

El gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció la presentación de una querella por la agresión, como señal de respaldo a la autoridad.

Desde el Palacio de La Moneda, Lincolao -acompañada por ministras del gabinete; la primera dama, María Paz Adriasola, y el Presidente Kast- agradeció el apoyo transversal recibido desde distintos sectores políticos.

En esa línea, la titular de Ciencia destacó que ha visitado diversas universidades para conocer a investigadores, estudiantes y autoridades académicas, lo que la llevó a aceptar la invitación del rector Egon Montecinos a la Universidad Austral de Chile. Asimismo, relató que durante su visita sostuvo reuniones con autoridades locales de la Región de Los Ríos y de la ciudad de Valdivia.

Pese a la agresión, la ministra reafirmó su compromiso con su labor. “Voy a seguir yendo a las universidades”, sostuvo.

“Yo no creo que esto nos pare para nada. Yo estoy acá con la dedicación absoluta de hacer el mejor trabajo posible. Mi hijo y mi marido merecen que yo pueda tener éxito en este trabajo. Y eso significa éxito para los chilenos”, agregó.

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Asimismo, valoró el respaldo político recibido. “Lo único que puedo decir es que ese apoyo transversal que hoy he visto de todas las autoridades y de todos los colores, como se dice en Chile, políticos, creo que es una gran oportunidad para que tengamos un nuevo comienzo donde nosotros como gobierno podamos todos trabajar juntos por un mejor Chile”.

En esa línea, añadió: “Esa es la razón por la cual yo no tengo miedo ni creo que esto va a parar para nada ni a mí ni a los otros ministros de seguir trabajando por todos los chilenos e interactuar con todos los chilenos”.

Previo a su intervención, el Presidente Kast destacó que la ministra dejó Estados Unidos para asumir la cartera, aspecto que también abordó la secretaria de Estado.

Sobre esto, Lincolao destacó que “me vine a Chile a trabajar y a tratar de dar de vuelta la mano que Chile me dio. Y en ese sentido, regresar el gran amor, cariño y educación que recibí en la Universidad de La Serena”.

“Desde que tomé este cargo, con el privilegio de tener este título de ministra, que para mí significa ser un agente de cambio, de progreso, con un equipo fabuloso que tenemos, que estamos armando también acá en el gobierno, pero también en el ministerio”, concluyó.