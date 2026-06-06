El temido aterrizaje del Súper Niño en Chile

Todos los chilenos se acuerdan de ese día. En medio de un temporal sin precedentes, el 28 de junio de 1982 se desbordó el río Mapocho, generando históricas inundaciones. En la memoria colectiva quedó la imagen de la caída de un Austin Mini blanco al río, luego de un gran desprendimiento de tierra en la ribera del Mapocho.

Si bien en ese entonces aún no se hablaba masivamente del fenómeno de El Niño, lo ocurrido durante esa jornada forma parte de uno de los eventos denominados posteriormente como Súper Niño, es decir, cuando el fenómeno es de gran magnitud.

Lo descrito en 1982 también se repitió en las temporadas 1997-98 y 2015-16. Y eso no es todo, ya que este año podría ocurrir nuevamente.

La icónica imagen del desborde del río Mapocho en 1982.

Así lo establece el reciente informe conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), titulado Extreme Heat and Agriculture, anticipando la llegada de un fenómeno climático intenso, el que repercute en todo el orbe. “Hay que prepararse para el fenómeno de El Niño”, revela el documento.

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), “las aguas inusualmente cálidas del Pacífico tropical están favoreciendo la aparición de condiciones típicas de El Niño, que influirán en las pautas de temperatura y precipitación a escala mundial y aumentarán el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos en los próximos meses”.

Ante el anuncio, António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, señaló que “los datos científicos son rotundos e indican, con una certeza del 90%, que El Niño llegará a nuestras puertas en los próximos meses. El mundo debe tratar este evento como lo que es: una alerta climática urgente. Las condiciones asociadas al episodio de El Niño echarán más leña al fuego de un mundo que se calienta”.

Como resultado de este fenómeno, a nivel global pueden registrarse lluvias intensas e inundaciones en algunos lugares, y sequías en otros, provocando impactos directos en las comunidades y en toda una serie de actividades productivas y económicas, incluidas la pesca y la agricultura.

En Chile, puntualmente, El Niño provoca un aumento generalizado de las temperaturas y una mayor probabilidad de lluvias intensas y concentradas en la zona centro y centro-sur.

Esto también es ratificado por Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, quien explica que la Organización Meteorológica Mundial reafirma la importancia de estar preparados para un escenario de eventos extremos en los próximos meses. “El efecto combinado del cambio climático y El Niño podrían provocar sequías en algunas regiones del mundo y generar graves inundaciones en otras”, sostiene.

Mapa emitido por la OMM, donde se aprecia el efecto del fenómeno de El Niño en el mundo.

Cordero recalca que en nuestro país El Niño se asocia a precipitaciones sobre valores típicos. “Esto básicamente significa que esperamos que este sea un año con superávit de precipitaciones en prácticamente todo el país. Aunque eso es una buena noticia, existe el riesgo de que muchas de esas precipitaciones se den de forma intensa y en períodos cortos de tiempo. Por otro lado, al presentarse con isoterma cero alta, disparan el riesgo de aluviones en algunas zonas del país”.

“Las consecuencias se dejarán sentir con una intensidad todavía mayor y su alcance será aún más amplio, cruzando fronteras a una velocidad devastadora. La única respuesta eficaz es una acción climática a la altura de la crisis: debemos acabar con la adicción a los combustibles fósiles, acelerar la transición a las energías renovables, proteger a los más vulnerables e implementar sistemas de alerta temprana para todos”, añadió Guterres.

La secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo, indicó que “tenemos que prepararnos para un episodio de El Niño potencialmente fuerte, que exacerbará las sequías, potenciará las lluvias intensas y agravará el riesgo de olas de calor tanto en tierra como en el océano, como el episodio ocurrido en 2023/2024, uno de los cinco más intensos de los que se tiene constancia".

La OMM ratifica que las altas temperaturas del océano favorecen el desarrollo de un episodio de El Niño. Este fenómeno suele conllevar un incremento de las temperaturas mundiales y propicia pautas meteorológicas y de precipitación más extremas.

Añade que se prevén temperaturas superiores a la media prácticamente en todo el mundo para los meses de junio a agosto. “Los pronósticos ayudan a adoptar medidas de preparación para proteger vidas y medios de subsistencia. Es momento de tomar decisiones, planificar medidas y prepararse para el futuro con conocimiento de causa”.

El informe de la OMM es ratificado, además, por el último pronóstico estacional de la Dirección Meteorológica de Chile, revela Cordero, ya que sostiene que “se espera un invierno con precipitaciones sobre valores típicos, es decir, lluvioso”.

Día Mundial del Medioambiente

Este escenario climático se da bajo el reciente Día Mundial del Medioambiente, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1972, en el marco de la histórica Conferencia de Estocolmo, considerada el primer gran encuentro internacional dedicado a los desafíos ambientales.

Desde entonces, “esta fecha busca generar conciencia global sobre la urgencia de proteger la naturaleza y promover acciones sostenibles que resguarden el bienestar de las generaciones presentes y futuras”, explica Cecilia Paredes, directora magíster en Sustentabilidad de Recursos Naturales y Medioambiente de la Universidad de Las Américas.

Esta mañana, en el Parque Cerro Renca, el Presidente de la República, José Antonio Kast, junto al ministro de Vivienda, Iván Poduje; la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo; el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y el alcalde de la comuna, Claudio Castro, se reunirán para conmemorar y celebrar la jornada.

Y es que más de cinco décadas después de la Conferencia de Estocolmo, esa urgencia no solo permanece vigente, sino que se ha vuelto cada vez más evidente, generando una conciencia que permite ver con otros ojos ciertos fenómenos climático como El Niño.

En términos climatológicos, la intensidad de este, explica Cordero, depende de la anomalía en el Pacífico Tropical. “Cuando la anomalía es 0,5°C sobre valores típicos estamos hablando de El Niño Débil; cuando la anomalía es 1°C es El Niño Moderado; cuando la anomalía es 1,5°C es El Niño Fuerte, y cuando la anomalía esté más de 2°C por sobre la media, es un Súper Niño”.

“Hay alrededor de un 50% de probabilidades (lo que es muy alto) de que El Niño en desarrollo sea un Súper Niño. Sería el cuarto evento de este tipo en las últimas décadas. Como las chances son tan altas, el tema ha sido de interés para la Organización Meteorológica Mundial y la ONU”, revela el académico de la Usach.

El fenómeno de El Niño traería intensas precipitaciones. Foto: Aton

“En otras palabras, los eventos de El Niño tienen escalas de intensidad que dependen de la anomalía (qué tan caliente está) en el Pacifico Tropical. La historia indica que cada vez que hay un Súper Niño, hay problemas en Chile… y también en otras partes del mundo”, sintetiza el climatólogo.

El documento también advierte que el calor extremo se ha convertido en una de las amenazas más graves para la agricultura a nivel global. “Sus efectos ya son visibles: disminución de cultivos, pérdida de productividad ganadera, escasez hídrica, deterioro de ecosistemas y crecientes riesgos para millones de trabajadores agrícolas expuestos a temperaturas extremas”, señala Paredes.

“El informe indica, por ejemplo, que cultivos esenciales como el trigo y el maíz ya muestran importantes caídas en su rendimiento producto del aumento sostenido de las temperaturas. Esto impacta directamente la disponibilidad de alimentos y la estabilidad de numerosas comunidades que dependen de los recursos naturales para subsistir. El deterioro ambiental, por tanto, ya no puede entenderse como un problema lejano o exclusivamente ecológico, sino como una amenaza concreta para la calidad de vida de las personas”, agrega esta última.

Cordero establece “que la última vez que tuvimos presencia del fenómeno de El Niño, en 2023-2024, el que apenas fue moderado, tuvimos más de 100.000 damnificados. Así que, aunque todos deseamos que los riesgos no se materialicen, hay que estar conscientes de que este y el próximo son años de alto riesgo en lo que se refiere a inundaciones”.