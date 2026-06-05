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    Condenan al concejal de Ñuñoa Andrés Argandoña por injurias en contra del alcalde Sebastián Sichel

    El próximo 10 de junio se realizará la lectura de sentencia, instancia en que se conocerá la pena a cumplir por el edil frenteamplista por las publicaciones que realizó en sus redes sociales el pasado 28 de octubre de 2025, donde cuestionaba la adquisición de fondos concursables por parte del municipio.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Condenan al concejal de Ñuñoa Andrés Argandoña por injurias en contra del alcalde Sebastián Sichel

    El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago condenó este viernes al concejal de Ñuñoa Andrés Argandoña (FA) por el delito de injurias en contra del actual jefe comunal de esa comuna, Sebastián Sichel.

    La acción se da en el contexto de una publicación realizada por el edil el pasado 28 de octubre de 2025. En ella, Argandoña cuestionaba la adquisición de fondos concursables por parte del municipio encabezado por Sichel.

    En ese contexto, el tribunal estableció que las publicaciones habrían afectado la honra del alcalde de Ñuñoa, por lo que determinó un veredicto condenatorio en su contra.

    La lectura de sentencia quedó fijada para el próximo 10 de junio, donde se conocerá la pena a cumplir por el concejal. Argandoña arriesga una pena de presidio menor en su grado mínimo, que va desde los 61 a los 540 días, además de multas y otras sanciones accesorias contempladas por la ley.

    El fallo fue destacado por el abogado querellante Claudio González, quien señaló que “la discusión política es sana y necesaria en democracia. Sin embargo, la libertad de opinión tiene como límite el derecho a la honra de las personas”.

    Por su parte, el alcalde Sichel expresó su tranquilidad frente al fallo a través de la red social X.

    “Han sido meses de soportar ofensas como práctica política. Ojalá sea una señal para terminar con una forma de hacer política que no contribuye en nada al bienestar de Ñuñoa y sus habitantes. Nos necesitamos todos remando para aportar!”, escribió al respecto.

    Este resultado se da solo un día después que se conociera que el mismo tribunal había determinado no perseverar en la investigación por la querella del mismo concejal en contra de Sichel por “denuncia calumniosa”. Esta decisión será comunicada el próximo 11 de septiembre de 2026.

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    Más sobre:Andrés ArgandoñaÑuñoaSebastián SichelCondenaInjurias

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