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    “Sería un honor”: Jorge Alessandri dice que “si se ajustan los tiempos” está disponible a competir por presidencia UDI

    El presidente de la Cámara de Diputados también llamó al partido a apoyar la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. "Los instaría a eso porque el peor escenario es un oficialismo dividido. El segundo peor escenario es que votemos ese día y no alcancemos los votos", explicó.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), mostró este viernes su interés por eventualmente competir por encabezar la Unión Demócrata Independiente.

    “Es en enero la elección. Lo hemos conversado con muchos dirigentes. De hecho muy honrado porque en los últimos 60 días muchos dirigentes me han llamado para proponerme a mí”, señaló el parlamentario a Desde la Redacción de La Tercera.

    “Yo les he comentado que estoy en esta tarea de la presidencia de la Cámara, que me la tomo muy en serio, que tiene un plazo de un año. Por lo tanto, no me dan exactamente las fechas”, añadió al respecto.

    Para de inmediato, al consultarle por la posibilidad de competir si tuviera disponibilidad, señalar: “Siempre sería un honor, pero por como están diseñadas las cosas hoy día no me están calzando los tiempos”.

    Para todo militante el mayor honor es dirigir el partido. Yo milito acá desde el año 2005, por lo tanto siempre un honor”, destacó.

    Por el momento se espera que el actual presidente del gremialismo, el diputado Guillermo Ramírez, se repostule en su cargo. Contra él está surgiendo la postulación de Pablo Longueira, uno de los fundadores de la colectividad y que retomó su militancia tras las conclusiones del caso SQM.

    Presentación de acusación constitucional contra Nicolás Grau

    El presidente de la Cámara de Diputados también abordó esta jornada la acusación constitucional que presentarán el Partido Nacional Libertarios y Republicanos contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.

    Al respecto, Alessandri enfatizó la postura mostrada ayer jueves por el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien señaló a Desde la Redacción que no firmarían el líbelo acusatorio. Sin embargo, también destacó que el texto presentado estaba “muy bien fundamentado”.

    “Personalmente yo no la voy a firmar porque soy presidente de la Cámara y porque el partido, mi partido, no fue incluido en la planificación de esto. Pero sí la voy a apoyar con el voto”, explicó.

    En línea con esta idea, el diputado realizó un llamado a la UDI a apoyar la iniciativa: “El peor escenario que puede salir de esto es un oficialismo dividido”.

    “Es una de las razones por las que yo creo que la UDI va a votar toda a favor de esta acusación constitucional. Los instaría a eso porque el peor escenario es un oficialismo dividido. El segundo peor escenario es que votemos ese día y no alcancemos los votos”, explicó.

    Revisa la entrevista completa acá:

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