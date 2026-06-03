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    Guillermo Ramírez critica presentación de AC contra Grau y señala que desde la UDI “ningún diputado va a firmar”

    El presidente del gremialismo aunque considera que la acción "puede poner en peligro proyectos de ley que son relevantes", tampoco descartó que finalmente los legisladores del partido puedan apoyar o rechazar el líbelo que sería ingresado por republicanos y libertarios.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, criticó este miércoles la próxima presentación por parte de republicanos y nacional libertarios de una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

    En ese sentido, y tras la jornada del martes haber sostenido una reunión en la colectividad para zanjar su postura, el parlamentario señaló que ningún diputado del partido firmará el líbelo contra el otrora jefe de las finanzas públicas en el gobierno de Gabriel Boric.

    Nosotros creemos que eso va en contra del tono que trató de imponer el Presidente Kast en la cuenta. Creemos que la acusación puede poner en peligro proyectos de ley que son relevantes. Ahora, eso no significa que a priori la vamos a apoyar o rechazar”, afirmó Ramírez a Desde la Redacción de La Tercera.

    Nosotros creemos que la acusación es un error, pero lo que corresponde, lo que nos obliga la ley y la constitución que nosotros juramos respetar cuando asumimos el cargo es que tenemos que votar la acusación de acuerdo a los méritos”, añadió al respecto.

    En ese sentido, detalló que el martes en la noche el partido habría recibido una copia de la acusación que presentarán republicanos y libertarios.

    Hoy día la vamos a revisar, tenemos a nuestros abogados trabajando en eso. Si es que hay mérito, la votaremos a favor, si no, la votaremos en contra. Pero obviamente que ya lo hemos dicho, la forma en que esto fue presentado generó molestias en la UDI, generó incomodidad en el gobierno, entiendo que incluso generó opiniones encontradas dentro del propio Partido Republicano”, detalló el líder del gremialismo.

    Por lo mismo, Ramírez instó al Ejecutivo a generar instancias de coordinación entre las bancadas oficialistas por medio de la Secretaria General de la Presidencia, “de tal manera de no vernos sorprendidos con medidas radicales como una acusación constitucional sin haberse conversado”.

    Apoyo al Registro Nacional de Vándalos

    El líder de la UDI también enfatizó esta jornada su apoyo al proyecto anunciado por el Presidente José Antonio Kast durante la Cuenta Pública: la creación del Registro Nacional de Vándalos.

    Eso sí, también detalló que se trata “de un proyecto difícil, pero el principio que inspira al proyecto es correcto y nosotros lo estamos apoyando con todo”.

    “Nos parece que el proyecto está bien inspirado y lo vamos a apoyar. Ahora, este es un proyecto complicado, porque lo que vamos a tener que definir primero que incivilidades se van a incorporar en este registro de vándalos”, añadió el diputado.

    Respecto a la sanción a personas que no reciben beneficios por parte del Estado, Ramírez propuso que esta se penalice a través de una multa para así “no tener una desigualdad ante la ley”. Además, añadió que habría que hacer un estudio de sanciones que estén dentro de la constitución.

    “Acá el principio, insisto, es que esto no puede salir gratis. Pero hay una parte de la izquierda que en vez de buscar soluciones, solamente critica como si quisiera que todo siguiera igual. Y le quiero informar a esa gente de la izquierda que más del 80% de los chilenos apoyan esta idea. Ayúdennos a sacarla bien, a que sea una ley bien hecha y vamos transformando nuestra sociedad en una sociedad que es respetuosa de lo que es de todos, de la comunidad”, añadió Ramírez.

    Revisa la entrevista completa acá:

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