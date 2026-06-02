UDI define en las próximas horas si respaldará la acusación constitucional contra exministro Grau

En las próximas horas de este martes la Unión Demócrata Independiente (UDI) definirá si finalmente respaldará o no la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

El anuncio del libelo acusatorio lo hicieron la semana pasada -en paralelo- el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, a raíz del Informe de Finanzas Públicas del gobierno de Presidente José Antonio Kast, y las declaraciones del actual jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, que afirmó que hubo un “error” en el cálculo de la deuda fiscal 2026-2030.

En diálogo con radio Pauta, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, anunció que la decisión de la colectividad será zanjara en una reunión en la hora de almuerzo de esta jornada.

“Nosotros tenemos hoy día, a la hora del almuerzo, reunión de bancada en la UDI, en la que vamos a tomar esa decisión. Así que yo, la verdad, no me voy a adelantar, porque no sé lo que va a resultar de esa conversa”, dijo.

El líder gremialista, eso sí, recordó que su tienda redactó una carta en la que dio cuenta de la molestia por la forma en que se anunció el libelo acusatorio y las presiones desde republicanos.

Además, apuntó que en su caso es de los que cree que una AC “hace más difícil la tramitación de algunos proyectos importantes, entre ellos la ley de Reconstrucción”.

Ramírez también puso como ejemplo el tono del discurso del Mandatario ayer en su primera Cuenta Pública, en que evitó la confrontación.

“Creo que lo que hace ayer el presidente Kast es justo lo contrario, es buscar más diálogo, llamar al entendimiento, a la concordia, a los acuerdos”, remarcó.