Los complejos 83 días de los exsubsecretarios Ana Victoria Quintana y Andrés Jouannet en el Ministerio de Seguridad

“La seguridad exige sentido de urgencia, coordinación y foco en lo esencial”.

Así partía un mensaje en redes sociales que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, publicó el mismo día en que asumió la cartera tras reunirse con Ana Victoria Quintana y Andrés Jouannet.

Este martes, a dos semanas de esa reunión, y a 24 horas de la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, Arrau optó por solicitar a ambos colaboradores su renuncia.

Las subsecretarías de Prevención del Delito y Seguridad Pública quedaron vacantes, momentáneamente, a 83 días de iniciada la nueva administración.

Arribo complejo

Jouannet, exmiembro de la Democracia Cristiana y figura del movimiento Amarillos, debió lidiar con cuestionamientos a su nominación como subsecretario de Seguridad por los vínculos societarios que mantuvo con los imputados del caso Tragamonedas.

El timonel del Partido Nacional Libertario y excandidato presidencial, Johannes Kaiser, calificó de “compleja” su designación y desde el Partido de la Gente llamaron a retroceder en su nombramiento.

De las filas del PNL era la exfiscal Ana Victoria Quintana.

Cuando estaba siendo sondeada para asumir como subsecretaria de Prevención del Delito, la abogada optó por el congelamiento de su militancia.

Una vez asumido el nuevo gobierno, Quintana decidió desvincular a 21 funcionarios que colaboraron con la administración anterior y reducir un equipo clave en Ley de Seguridad Privada.

Reportes de homicidios y colaboración con Steinert

La hoy exsubsecretaria Quintana fue la cara más visible de la entrega semanal de cifras de homicidios que implementó la Trinidad Steinert cuando era ministra.

En defensa de esa medida, la exsubsecretaria tuvo un traspié cuando en una entrevista con 24 Horas afirmó que una de las razones para entregar los reportes semanales de homicidios era para que la gente “tomara resguardos”.

Jouannet, en tanto, enfrentó reparos por fichar como jefa jurídica de Seguridad Pública a la abogada Lesly Covarrubias, asesora del Ministerio del Interior durante el gobierno de Gabriel Boric que fue vetada en la tramitación de la reforma al sistema de inteligencia por senadores de Chile Vamos por ser una figura cercana al exsubsecretario Manuel Monsalve.

Los dos exsubsecretarios fueron críticas de la labor de la administración anterior.

“Las autoridades anteriores dejaron solas a las policías, las desarmaron moralmente”, afirmó Quintana en La Tercera.

Mientras, Jouannet entró en una polémica de dimes y diretes con su antecesor, Rafael Collado, por las cifras de formación de Carabineros.

Los dos estuvieron flanqueando a Steinert cuando la exministra respondió ante una portada de La Segunda que dio cuenta que el exmarido de la entonces ministra, con el que mantenía una sociedad, figuraba en el registro de profesionales que han representado a narcotraficantes.

Últimos días

Cuando Arrau llegó al ministerio, lo hizo contando con la libertad para realizar las modificaciones que estimase conveniente, lo que incluía a los subsecretarios. En ese contexto, la titular de Prevención del Delito era quien quedaba en un pie más débil, dada su cercanía con la exministra Steinert.

En el oficialismo veían con especial preocupación las salidas comunicacionales de la hoy exsubsecretaria luego que afirmara respecto al cuestionado plan de seguridad, que los diputados esperaban “un libro anillado”.

Andrés Jouannet, por otro lado, realizó declaraciones ante el planteamiento que hizo el ministro Arrau respecto a que la política de Seguridad del gobierno de Gabriel Boric era “suficiente”.

“Él es un ministro extremadamente trabajador, diligente, se ha reunido con muchas personas de distintos sectores políticos, parte muy temprano a la mañana y se va muy tarde”, manifestó el exdiputado sobre su superior, pidiendo hacer una lectura adecuada sobre los dichos de Arrau e insistiendo en que hay una falta de dotación policial.

Arrau, finalmente, optó por la salida de ambos y marcar un antes y un después en una de las áreas más sensibles para la actual administración, precisamente aquella que fue eje central en la campaña presidencial, bajo el relato del “gobierno de emergencia”.