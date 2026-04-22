Collado vs. Jouannet: la pugna que abrió el gobierno por los 800 cupos que comprometió Boric para formar nuevos carabineros

Una nueva pugna abrió este martes la administración del Presidente José Antonio Kast, con la de su antecesor, Gabriel Boric. En esta ocasión la arremetida vino por parte del Ministerio de Seguridad, específicamente en voz del subsecretario de Seguridad, Pública, Andrés Jouannet, quien afirmó que el gobierno anterior mintió sobre el alza en el número de cupos para formar funcionarios de Carabineros.

En conversación con radio Duna, la autoridad de gobierno sostuvo que “nos mintieron en la cara. El presidente Boric dijo el 1 de junio de 2024 que iba a formar 800 carabineros extra y eso no es así, eso es falso”.

El subsecretario Jouannet, tal y como lo dicen sus palabras, hacía referencia al anuncio del expresidente Boric en su cuenta pública de 2024, cuando el entonces mandatario anunció que aumentaría en 800 plazas, es decir, los cupos que tiene Carabineros para formar funcionarios, lo que equivale a un aumento del 30% respecto de las 2.700 que tenía en aquel año .

Pero los comentarios de Jouannet encontraron rápida respuesta en su antecesor, el exsubsecretario Rafael Collado, quien a través de X desmintió los dichos de la autoridad de gobierno y afirmó que “ni el Presidente Boric ni Carabineros de Chile ha mentido. En efecto, durante la administración anterior, ampliamos en más de 800 los ingresos de Carabineros”, detallando una a una las áreas en las que crecieron los cupos.

Los dichos de Collado, que fueron reposteados por la exministra del Interior, Carolina Tohá, también encontraron una réplica en la exjefa de gabinete de Tohá, la politóloga Pía Mundaca, quien por medio de la misma red social afirmó que “el subsecretario debiera ser más cuidadoso. El plan para formar 800 nuevos carabineros está en marcha y para lograrse ha requerido habilitar nueva infraestructura. Al decir que ‘nos mintieron’, no solo muestra desconocimiento, también pone en duda a las propias policías”.

La ministra de Seguridad Publica, Maria Trinidad Steinert, y el subsecretario de Seguridad Publica, Andres Jouannet, durante la Comisión de Seguridad Ciudadana Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

¿Qué muestran las cifras?

El número de plazas de Carabineros demuestra la capacidad que año a año tiene la policía uniformada para formar a nuevos funcionarios que se integran a sus filas.

Quienes conocen de ese proceso, explican a este medio que dicho número de cupos se puede calcular en tres niveles. El primero, respecto a las plazas que están establecidas legalmente; el segundo, para los cupos que están “financiados”, es decir, el número de personas para las cuales hay presupuesto para formar y, finalmente, las plazas que están “ocupadas”, lo que corresponde al total de jóvenes que logran ingresar a la Escuela de Formación de Carabineros (Esfocar) y la Escuela de Oficiales de Carabineros (Escar).

Según fuentes de La Tercera, en el caso del último, las plazas ocupadas siempre son menores a las que legalmente están establecidas , dado que pueden existir restricciones presupuestarias o bien de la propia institución ya sea por la capacidad que tiene para formar funcionarios.

Imagen referencial (Aton) JAVIER SALVO/ATON CHILE

Precisamente aquello, según fuentes de la otra administración, es a lo que apuntó el gobierno del expresidente Boric, trabajando en lograr aumentar los cupos a través de diferentes mecanismos, especialmente ampliando y construyendo nuevas escuelas de Carabineros, con el fin de albergar a más aspirantes, quienes cursan sus estudios por dos años en un régimen de internado.

Según explicó Collado, y que también afirman fuentes policiales, el aumento de los 800 cupos se implementó gradualmente. Los primeros 250 nuevos cupos se concretaron con la inauguración de la nueva sede de la Esfocar en Biobío, las que se inauguraron en mayo del 2025. A estos se suman otras 450 nuevas plazas a través de mayores ingresos y ampliaciones de las escuelas ya existentes y los últimos 100 tras la entrega de cuatro nuevos módulos en la Escuela de Suboficiales de Macul.

Junto con estas obras, el gobierno de Boric también anunció una cartera de proyectos que busca construir una escuela de formación por región y así aumentar el número de plazas. Dicho plan ya se encuentra en ejecución y espera construir nuevas escuelas en zonas como Arica, Atacama, Ñuble, Los Ríos, así como también otros centros de especialidades.

Foto: Carabineros.

Pese a los detalles entregados por Collado, y ratificados por este medio, el subsecretario Jouannet señaló que a la fecha del anuncio de Boric, “se informaba que la formación alcanzaba a 2.700 efectivos, por lo tanto, con ese incremento, se debería haber llegado a 3.500. Sin embargo, esa cifra no se ha materializado. No estamos ni cerca de ese nivel y, por lo mismo, es válido cuestionar de dónde provino esa proyección”.

En esa línea, la autoridad de gobierno anunció que “estamos trabajando en una serie de medidas que esperamos presentar en las próximas semanas, orientadas tanto a incrementar el número de carabineros en el país como a fomentar el interés de más jóvenes en ingresar a la institución”.

Las cifras de Carabineros

Fuentes policiales explican que el ingreso a Carabineros es variable. Si en la Escuela de Oficiales todos los años ingresan cerca de 200 aspirantes a principio de año, en la Esfocar lo hacen una vez por semestre, es decir, dos veces al año.

Foto: Carabineros.

Aquello lleva a que dado la capacidad limitada que tiene la institución, considerando que deben albergar a todas las generaciones de dos años, los ingresos varían año por medio, teniendo tiempos en los que entran más y otro menos, dado que el total de cupos ascienden a aproximadamente 2.000 , según fuentes policiales.

Pese a eso, y en medio del debate por el aumento de los cupos para formar funcionarios, se ha evidenciado un aumento en los ingresos. El año pasado, en total, fueron 2.285 jóvenes quienes ingresaron a la institución, cifra mayor a años anteriores, concluyen fuentes de Carabineros.