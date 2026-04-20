“Marca un avance sustantivo en la relación”: Chile y EE.UU. firman acuerdo en seguridad y memorándum sobre tierras raras

En una ceremonia realizada la tarde de este lunes en la sede de la Cancillería en la calle Teatinos de Santiago, representantes de Chile y Estados Unidos firmaron un acuerdo en materia de seguridad y, en el área de minería, un memorándum de entendimiento sobre minerales críticos y tierras raras.

“Hoy hemos suscrito dos instrumentos que, aunque distintos en su materia, son expresión de una misma convicción, que la cooperación bilateral profunda, fundada en valores compartidos y beneficio mutuo, es el camino para enfrentar los desafíos del Siglo XXI”, destacó el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

El jefe de la diplomacia chilena sostuvo que la firma de ambos instrumentos “marca un avance sustantivo en la relación entre Chile y los Estados Unidos de América”.

La actividad contó con la participación del subsecretario de Estado para el Control de Armas y la Seguridad Internacional de Estados Unidos, Thomas DiNanno, y el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

Además, estuvieron presentes el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; el subsecretario de Minería, Álvaro González; y el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet.

La firma en materia de seguridad corresponde a una enmienda a la Carta de Acuerdo sobre control de narcóticos y cumplimiento de la ley entre ambos países, para fortalecer las capacidades del Estado de Chile frente al crimen organizado transnacional.

La iniciativa contempla el traspaso a Chile de recursos por un millón de dólares por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Al respecto, la ministra Trinidad Steinert manifestó que la firma de este acuerdo permite “fortalecer herramientas del Estado para enfrentar delitos complejos y fenómenos transnacionales, en línea con el objetivo de resguardar la seguridad de las personas y fortalecer la institucionalidad”.

Sobre el memorándum de entendimiento sobre minerales críticos y tierras raras, el canciller Francisco Pérez Mackenna. destacó que es el fruto de una relación bilateral sólida, construida sobre más de dos siglos de historia, confianza mutua y cooperación".

“Es también un paso más en la consolidación de una Política de Estado de Chile en minerales críticos, orientada a fortalecer cadenas de suministro resilientes y seguras, avanzar hacia una mayor generación de valor agregado y generar los entornos propicios para la atracción y desarrollo de inversiones”, afirmó.

Este instrumento permite ordenar una agenda de cooperación concreta en ámbitos como financiamiento, innovación, desarrollo productivo y encadenamientos de valor, todos elementos fundamentales para el posicionamiento del país, destacaron desde la Cancillería.

Chile ha venido impulsando este tipo de entendimientos con múltiples socios estratégicos —como Argentina, Brasil, Perú, Canadá, la Unión Europea, Alemania, Japón, Corea del Sur, Sudáfrica y Arabia Saudí y continúa explorando nuevos espacios de cooperación, como el capítulo de minerales críticos en la negociación con India.