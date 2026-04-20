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    Comienza el Día del Cine: ¿Cómo comprar entradas en promoción desde $2.000?

    La tradicional fecha permite disfrutar de variedad de títulos a precio rebajado durante tres días.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Comienza el Día del Cine: ¿Cómo comprar entradas con la promoción desde $2.000? Foto referencial de archivo

    Este 20 de abril comenzó la nueva edición del Día del Cine 2026, que trae de regreso la tradicional jornada en la que los boletos tienen precios desde $2.000.

    La fecha se extenderá hasta el próximo miércoles 22 de abril y permite disfrutar de variedad de títulos en las salas.

    Cabe recordar que actualmente las carteleras exhiben cintas como Proyecto Fin del Mundo, La Misteriosa Mirada del Flamenco, Super Mario Galaxy: La Película y Hoppers: Operación Castor.

    Venta de entradas para el Día del Cine

    La venta de entradas para el Día del Cine se realiza en los sitios web de las principales cadenas que operan en el país, correspondientes a Cinemark, Cinépolis, Cineplanet, Muvix y Cine Star.

    Los boletos tienen un valor de $2.000 para salas tradicionales en 2D o 3D y un precio de $4.000 para funciones especiales, como salas IMAX y D-BOX.

    Cabe recordar que la oferta de películas está sujeta a disponibilidad de salas y horarios vigentes en cada cine.

    Más sobre:PanoramasDía del CineCineDía del Cine 2026FechasVenta de entradasEntradasPreciosPelículasCinepolisCinemarkCineplanetMuvixCine Star

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