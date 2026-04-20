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    “Celebraciones no justificadas”: Contraloría entrega nuevo listado de municipios que superaron el gasto promedio nacional

    El ente contralor excluyó del análisis 2024-2025 diversas festividades reconocidas por la ley. El año pasado el listado lo encabezan Copiapó, Coquimbo, Antofagasta, Iquique, Providencia y Alto Hospicio con más de 200 millones de pesos en gasto cada una.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Contraloría General de la República. Foto: Andres Perez Andres Perez

    La Contraloría General de la República (CGR) hizo una nueva publicación respecto al Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22 que analizaba el gasto de las 345 municipales del país destinado a celebraciones, conmemoraciones y festividades durante los años 2024 y 2025.

    Tras su primera publicación, las asociaciones y alcaldes reaccionaron ante la información, exigiendo un mayor filtro por parte del órgano fiscalizador. Ante ello, la Contraloría señaló que “ante consultas de autoridades edilicias, se publica listado íntegro de los más de 100 municipios que, en 2024 y 2025, según lo reportado en el CIC N°22, superaron el gasto promedio nacional en celebraciones no justificadas“.

    En este análisis, el ente contralor aclaró que excluyó del análisis diversas festividades reconocidas por la ley, como también otras distintas fiestas que “son transversales o que son representativas de cada zona geográfica y que generan actividad económica y turismo a las comunas, como son las festividades costumbristas y folclóricas, las celebraciones de Año Nuevo y festividades veraniegas, entre otras”.

    La actual publicación compara el gasto de fondos públicos en celebraciones versus el gasto social en personas naturales; incluyó otras fiestas que no tienen justificación normativa, ni cultural o de desarrollo comunal, como lo exige la ley N°18.695, por ejemplo, Halloween, Día de la Sonrisa, Día de la Primavera, entre otras.

    El estudio abarca los años 2024 y 2025, emitiendo un promedio nacional, y en base a eso hicieron una lista de los municipios que superaban ese monto.

    En 2024, el promedio nacional de gasto era de $51 millones, y se identificaron a 118 municipios que —según el CIC N.º 22— superaron aquello en celebraciones no justificadas normativamente. Los gobiernos comunales que están en los 30 primeros son:

    1. Municipalidad de Vitacura: $543.124.462
    2. Municipalidad de Alto Hospicio: $401.003.104
    3. Municipalidad de Padre Las Casas: $390.845.996
    4. Municipalidad de Valparaíso: $290.792.738
    5. Municipalidad de La Unión: $265.168.859
    6. Municipalidad de Padre Hurtado: $246.276.958
    7. Municipalidad de El Quisco: $230.159.756
    8. Municipalidad de Renca: $223.310.605
    9. Municipalidad de Las Condes: $214.387.673
    10. Municipalidad de La Florida: $208.721.835
    11. Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda: $200.233.048
    12. Municipalidad de Pudahuel: $197.575.887
    13. Municipalidad de Antofagasta: $196.471.134
    14. Municipalidad de Iquique: $194.606.282
    15. Municipalidad de Pozo Almonte: $193.862.265
    16. Municipalidad de San Pedro de Atacama: $183.990.150
    17. Municipalidad de Victoria: $178.671.045
    18. Municipalidad de Valdivia: $174.635.217
    19. Municipalidad de Arica: $153.678.181
    20. Municipalidad de Coquimbo: $144.465.442
    21. Municipalidad de Teno: $144.271.383
    22. Municipalidad de Providencia: $142.932.581
    23. Municipalidad de Sierra Gorda: $139.253.800
    24. Municipalidad de Mostazal: $138.256.543
    25. Municipalidad de Talcahuano: $136.212.862
    26. Municipalidad de San Clemente: $135.760.048
    27. Municipalidad de Hualpén: $134.291.808
    28. Municipalidad de Tocopilla: $132.827.497
    29. Municipalidad de Concepción: $128.601.003
    30. Municipalidad de Colina: $127.426.705

    Mientras que en 2025, el promedio nacional de gasto fue de $38 millones, siendo 104 municipios que superaron aquello en celebraciones no justificadas normativamente. Las primeras municipalidades en la lista son:

    1. Municipalidad de Copiapó: $338.778.168
    2. Municipalidad de Coquimbo: $293.253.141
    3. Municipalidad de Antofagasta: $275.943.951
    4. Municipalidad de Iquique: $260.787.222
    5. Municipalidad de Providencia: $231.991.960
    6. Municipalidad de Alto Hospicio: $223.736.858
    7. Municipalidad de Padre Hurtado: $198.461.836
    8. Municipalidad de Padre Las Casas: $194.520.855
    9. Municipalidad de Arica: $188.293.852
    10. Municipalidad de Mejillones: $188.115.677
    11. Municipalidad de Huechuraba: $166.451.943
    12. Municipalidad de Temuco: $166.040.656
    13. Municipalidad de Pozo Almonte: $165.042.916
    14. Municipalidad de Punta Arenas: $164.597.918
    15. Municipalidad de Sierra Gorda: $158.036.760
    16. Municipalidad de Talagante: $153.270.455
    17. Municipalidad de Victoria: $144.724.431
    18. Municipalidad de San Clemente: $144.424.736
    19. Municipalidad de Las Condes: $140.439.457
    20. Municipalidad de Colina: $135.298.514
    21. Municipalidad de El Quisco: $134.606.795
    22. Municipalidad de Tocopilla: $130.307.620
    23. Municipalidad de Colbún: $128.432.548
    24. Municipalidad de Penco: $128.407.835
    25. Municipalidad de Valdivia: $128.000.255
    26. Municipalidad de Concepción: $122.163.482
    27. Municipalidad de Teno: $116.061.380
    28. Municipalidad de Renca: $113.531.732
    29. Municipalidad de Maipú: $105.981.805
    30. Municipalidad de Pudahuel: $104.742.510
    Más sobre:ContraloríaMunicipiosContraloría General de la República

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