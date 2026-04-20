“Celebraciones no justificadas”: Contraloría entrega nuevo listado de municipios que superaron el gasto promedio nacional

La Contraloría General de la República (CGR) hizo una nueva publicación respecto al Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22 que analizaba el gasto de las 345 municipales del país destinado a celebraciones, conmemoraciones y festividades durante los años 2024 y 2025.

Tras su primera publicación, las asociaciones y alcaldes reaccionaron ante la información, exigiendo un mayor filtro por parte del órgano fiscalizador. Ante ello, la Contraloría señaló que “ante consultas de autoridades edilicias, se publica listado íntegro de los más de 100 municipios que, en 2024 y 2025, según lo reportado en el CIC N°22, superaron el gasto promedio nacional en celebraciones no justificadas “.

En este análisis, el ente contralor aclaró que excluyó del análisis diversas festividades reconocidas por la ley, como también otras distintas fiestas que “son transversales o que son representativas de cada zona geográfica y que generan actividad económica y turismo a las comunas, como son las festividades costumbristas y folclóricas, las celebraciones de Año Nuevo y festividades veraniegas, entre otras”.

La actual publicación compara el gasto de fondos públicos en celebraciones versus el gasto social en personas naturales; incluyó otras fiestas que no tienen justificación normativa, ni cultural o de desarrollo comunal, como lo exige la ley N°18.695, por ejemplo, Halloween, Día de la Sonrisa, Día de la Primavera, entre otras.

El estudio abarca los años 2024 y 2025, emitiendo un promedio nacional, y en base a eso hicieron una lista de los municipios que superaban ese monto.

En 2024, el promedio nacional de gasto era de $51 millones, y se identificaron a 118 municipios que —según el CIC N.º 22— superaron aquello en celebraciones no justificadas normativamente. Los gobiernos comunales que están en los 30 primeros son:

Municipalidad de Vitacura: $543.124.462 Municipalidad de Alto Hospicio: $401.003.104 Municipalidad de Padre Las Casas: $390.845.996 Municipalidad de Valparaíso: $290.792.738 Municipalidad de La Unión: $265.168.859 Municipalidad de Padre Hurtado: $246.276.958 Municipalidad de El Quisco: $230.159.756 Municipalidad de Renca: $223.310.605 Municipalidad de Las Condes: $214.387.673 Municipalidad de La Florida: $208.721.835 Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda: $200.233.048 Municipalidad de Pudahuel: $197.575.887 Municipalidad de Antofagasta: $196.471.134 Municipalidad de Iquique: $194.606.282 Municipalidad de Pozo Almonte: $193.862.265 Municipalidad de San Pedro de Atacama: $183.990.150 Municipalidad de Victoria: $178.671.045 Municipalidad de Valdivia: $174.635.217 Municipalidad de Arica: $153.678.181 Municipalidad de Coquimbo: $144.465.442 Municipalidad de Teno: $144.271.383 Municipalidad de Providencia: $142.932.581 Municipalidad de Sierra Gorda: $139.253.800 Municipalidad de Mostazal: $138.256.543 Municipalidad de Talcahuano: $136.212.862 Municipalidad de San Clemente: $135.760.048 Municipalidad de Hualpén: $134.291.808 Municipalidad de Tocopilla: $132.827.497 Municipalidad de Concepción: $128.601.003 Municipalidad de Colina: $127.426.705

Mientras que en 2025, el promedio nacional de gasto fue de $38 millones, siendo 104 municipios que superaron aquello en celebraciones no justificadas normativamente. Las primeras municipalidades en la lista son: