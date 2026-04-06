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    Contraloría reporta que municipios gastaron más en celebraciones que en ayuda social a personas durante 2024 y 2025

    La CGR evidenció que en ese período los municipios gastaron más de $31 mil millones en compras asociadas a celebraciones. Entre los ítems con mayor gasto se encuentran actividades asociadas a fechas como Halloween, Día Internacional de la Mujer, Día de las Infancias, Día del Adulto Mayor, Día de la Madre y Día del Padre, entre otras conmemoraciones.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León
    MARIO TELLEZ

    La Contraloría General de la República reportó que múltiples municipalidades del país desembolsaron más recursos públicos en celebraciones que en asistencia social a personas naturales, luego de dar a conocer el resultado del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, cuyo análisis involucró el gasto municipal destinado a celebraciones, conmemoraciones y festividades durante los años 2024 y 2025.

    El reporte examinó la ejecución presupuestaria de 345 municipalidades, a partir de órdenes de compra e información de Mercado Público y los registros presupuestarios municipales a través de la plataforma SICOGEN. No se incluyeron gastos provenientes de corporaciones municipales ni celebraciones de carácter transversal como Fiestas Patrias.

    De acuerdo con el análisis, durante 2024 los municipios de Alto Hospicio, Talca, Arica, Camarones, Huara, San Pedro de Atacama y Pozo Almonte registraron una diferencia superior a $90 millones entre el gasto en celebraciones y el destinado a asistencia social a personas. En 2025, esta situación se repitió en Alto Hospicio, Pozo Almonte y Arica.

    Asimismo, el informe reveló que el gasto total en órdenes de compra asociadas a celebraciones alcanzó más de $31.034 millones. Del mismo modo, en 2024, se indica que 118 municipios superaron el gasto promedio nacional en celebraciones, estimado en $51 millones. Mientras, en 2025, lo hicieron 104 entidades edilicias, superando un promedio de $38 millones por comuna.

    Un 39% del gasto total se destinó a la producción de eventos y a servicios asociados, tales como arriendo de equipos de sonido, baños químicos y servicios de catering. Esto equivale a más de $12.095 millones. Entre los ítems con mayor gasto se encuentran actividades asociadas a fechas como Halloween, Día Internacional de la Mujer, Día de las Infancias, Día del Adulto Mayor, Día de la Madre y Día del Padre, entre otras conmemoraciones.

    Adicionalmente, se identificaron gastos asociados a ocasiones particulares, como Día de la Trashumancia, Día del Juego, Día del Artesano, Día del Artista Local, Día del Circo, Día del Payador, Día del Químico Farmacéutico, Día de la Amistad, Día de la Cuidadora, Día de la Sonrisa, Día de la Primavera, Día de la Solidaridad, Día de las Mascotas, Día de “los que pasamos agosto”, Día de Pascua, Día del Perro, Día del Profesional, Día del Títere y Día del Rock, por un total de $136.489.150.

    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Gasto y fiscalización

    Si bien el CIC muestra que el gasto promedio nacional por persona en celebraciones alcanzó los $9.064, la cifra es superada ampliamente por comunas como Río Verde ($981.871), Sierra Gorda ($201.964), Camarones ($198.915), Laguna Blanca ($154.081) y Torres del Paine ($105.109), que presentan los mayores niveles de gasto per cápita a nivel país.

    Además, 11 municipalidades registraron gastos acumulados en celebraciones que superan los $360 millones en el período analizado, entre ellas, Alto Hospicio, Arica, Pozo Almonte, Victoria, Teno y Melipilla, concentrando los mayores montos a nivel nacional.

    La Contraloría recordó que, conforme a la Ley N° 18.695, los gastos municipales deben estar directamente relacionados con el cumplimiento de las funciones propias del municipio y orientados al beneficio de la comunidad local, respetando los principios de eficiencia y economicidad en el uso de los recursos públicos. En ese marco, reiteró que el gasto en celebraciones debe constituir un medio para cumplir fines municipales y no un fin en sí mismo, tal como lo establece la jurisprudencia vigente.

    Como resultado del análisis, el organismo contralor dispondrá fiscalizaciones y exámenes de cuentas respecto de aquellos municipios que no hayan dado cumplimiento a la normativa aplicable o que presenten niveles de gasto en celebraciones superiores al gasto social y al promedio nacional.

    Más sobre:Contraloría General de la RepúblicaCGRMunicipiosMunicipalidadesCICConsolidado de Información Circularizada

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