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    Investigan muerte de niño en un tranque de la comuna de Coihueco

    La fiscal de Chillán, Claudia Zárate, informó que el menor de 4 años se encontraba jugando con su bicicleta cuando se le perdió de vista a sus padres, siendo hallado más tarde en el tranque situado en un predio del sector Chiringue.

    Por 
    Lya Rosen
    Fiscalía Regional de Ñuble. Imagen: municipalidadtucapel.cl/Archivo.

    La Fiscalía Regional de Ñuble investiga la muerte de un niño de 4 años, quien cayó este sábado a un tranque al interior de una parcela en Coihueco, comuna ubicada a unos 27 kilómetros de Chillán.

    La fiscal de esta última ciudad, Claudia Zárate Rojas, informó que el menor se encontraba jugando con su bicicleta cuando se le perdió de vista a sus padres, siendo hallado más tarde en el tranque situado en un predio del sector de Chiringue.

    “Hay también unas grabaciones del fundo donde se ve al niño corriendo tras unos animales caninos y en un segundo se deja de percibir al niño y evidentemente se encontraba ahí en la cercanía de las orillas del tranque”, detalló Zárate, según consignó Bío Bío.

    La fiscal se constituyó en el lugar junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Ñuble, cuyos peritos realizaron las primeras indagaciones para esclarecer las circunstancias del hecho, descartando la intervención de terceros.

    Por instrucción del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML) de Chillán, donde se efectuarán los exámenes correspondientes para determinar con precisión la causa de fallecimiento.

    De la misma forma, la investigación continúa para establecer los detalles en torno al suceso que provocó la presumible muerte por inmersión del menor.

    Más sobre:ÑubleFiscalíaMuerteNiñoTranqueChillánPDINacional

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